Enquanto o Bayern de Munique continua quebrando recordes, sob o comando do técnico belga Vincent Kompany, surge uma questão fundamental: como esse clube conseguiu abrir uma vantagem histórica sobre seus rivais no futebol alemão?

Na Bundesliga, o Bayern brilha enquanto muitos de seus rivais, de longa tradição, caíram na armadilha das dívidas e do esquecimento.

Mas o domínio bávaro não foi por acaso, mas sim o resultado da combinação entre uma estabilidade administrativa única, uma engenharia financeira brilhante e uma estratégia de transferências bem-sucedida.

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