O goleiro do Manchester United, Senne Lammens, teve atuação decisiva para ajudar a Bélgica a garantir uma impressionante vitória por 2 a 0 sobre a Itália pela Liga das Nações da UEFA, em Roma. O arqueiro de 24 anos fez duas defesas cruciais quando o jogo estava 1 a 0, completando uma reviravolta pessoal após seu erro custoso contra a Espanha nas quartas de final da Copa do Mundo.

O recém-nomeado técnico da seleção, Mark van Bommel, depositou total confiança em Lammens debaixo das traves em Roma.

O goleiro correspondeu a essa confiança com uma atuação segura para calar as críticas recentes.