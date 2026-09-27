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De trapalhão a chefe! Lammens completa redenção incrível em Roma após show de horrores na Copa do Mundo
Lammens completa redenção em Roma após erro na Copa do Mundo
O goleiro do Manchester United, Senne Lammens, teve atuação decisiva para ajudar a Bélgica a garantir uma impressionante vitória por 2 a 0 sobre a Itália pela Liga das Nações da UEFA, em Roma. O arqueiro de 24 anos fez duas defesas cruciais quando o jogo estava 1 a 0, completando uma reviravolta pessoal após seu erro custoso contra a Espanha nas quartas de final da Copa do Mundo.
O recém-nomeado técnico da seleção, Mark van Bommel, depositou total confiança em Lammens debaixo das traves em Roma.
O goleiro correspondeu a essa confiança com uma atuação segura para calar as críticas recentes.
Goleiro fala sobre recuperação emocional após erro nas quartas de final
Ao refletir sobre sua trajetória desde a eliminação da Copa do Mundo de julho, em Los Angeles, Lammens admitiu que superar o escrutínio público exigiu enorme força mental. Ele agradeceu ao seu círculo mais próximo pelo apoio inabalável, ao mesmo tempo em que destacou a rapidez com que tudo muda no futebol de elite.
Lammens expressou alívio por voltar a provar sua verdadeira qualidade no cenário internacional.
"Foi difícil superar aquilo", admitiu Lammens após a vitória por 2 a 0. "Foi um momento muito emocionante. Eu queria ajudar meu time e meu país, mas isso não deu muito certo naquele dia. Foi uma pena, mas isso é futebol. Tentei virar a página o mais rápido possível."
Lammens aborda a concorrência de Courtois sob o comando de Van Bommel
Com Thibaut Courtois optando por não disputar os jogos da Nations League, Lammens aproveitou ao máximo a oportunidade de ser titular sob o comando de Van Bommel. A dupla trabalhou junta anteriormente no Antwerp, onde Van Bommel previu que Lammens se tornaria o futuro goleiro de longo prazo da Bélgica.
Apesar de sua atuação de destaque, Lammens segue respeitoso em relação ao status de Courtois como jogador de nível mundial dentro da seleção.
"Thibaut já provou muita coisa, ele é um dos melhores goleiros do mundo", destacou Lammens. "Sempre haverá um lugar para ele. Não estou focado em saber se ele vai jogar quando voltar. Sempre darei o meu melhor, esteja eu no gol ou não."
Bélgica se prepara para o duelo em Paris contra a França
Lammens elogiou o impacto imediato de Van Bommel, destacando a comunicação tática clara do treinador e a ênfase na intensidade durante as reuniões da equipe. A Bélgica busca se apoiar em sua sólida base defensiva ao voltar as atenções para o próximo compromisso.
A equipe de Van Bommel se prepara para viajar a Paris para enfrentar a França no próximo duelo pela Nations League.
Lammens pretende manter seu lugar no gol após suas atuações heroicas em Roma.
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