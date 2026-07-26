De Temwa Chawinga, que liderou a estreia do Malaui, à defesa do título da Nigéria - Por que os torcedores da NWSL deveriam se interessar pela WAFCON

O Malaui fará sua estreia na WAFCON com duas das maiores estrelas do país liderando a equipe: a atacante do Kansas City Current, Temwa Chawinga, e sua irmã mais velha, a capitã da equipe, Tabitha Chawinga. Tabitha, de 30 anos, joga profissionalmente na França pelo OL Lyonnes, clube para o qual se transferiu em 2024, após passar a temporada anterior por empréstimo no Paris Saint-Germain.

Temwa, por sua vez, tornou-se uma das atacantes mais temidas da NWSL graças à sua velocidade, habilidade técnica e finalização. Ela assinou uma extensão de contrato com o Current este ano, que a manterá em Kansas City até 2028.

Em sua primeira temporada na NWSL, em 2024, Chawinga marcou 20 gols, quebrando o recorde de 18 gols em uma única temporada de Sam Kerr. Ela também se tornou a primeira jogadora na história da liga a marcar gols contra todos os 13 adversários em uma única temporada e conquistou tanto a Chuteira de Ouro quanto o prêmio de MVP.

Chawinga repetiu essa dupla conquista em 2025, marcando 15 gols em 23 partidas para conquistar mais uma Chuteira de Ouro e o prêmio de MVP. Sua temporada de 2026 começou devagar, depois que ela perdeu as quatro primeiras partidas do Current, mas não perdeu tempo após o retorno. Chawinga registrou o primeiro hat-trick da história do clube em maio e soma nove gols em 12 partidas. Ela está atrás da atacante do Orlando Pride e da Zâmbia, Barbra Banda, que lidera a disputa pela Chuteira de Ouro com 12 gols em 15 partidas.

Agora, as irmãs Chawinga farão sua estreia na WAFCON, enquanto o Malaui tenta se classificar para sua primeira Copa do Mundo Feminina da FIFA.