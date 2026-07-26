De Temwa Chawinga, que liderou a estreia do Malaui, à defesa do título da Nigéria - Por que os torcedores da NWSL deveriam se interessar pela WAFCON

A Copa Africana das Nações Feminina volta ao Marrocos neste verão com um quadro ampliado para 16 seleções e um prêmio que vai muito além do prestígio continental. O torneio ajudará a definir as representantes da África na Copa do Mundo Feminina de 2027, com as quatro semifinalistas se classificando diretamente e mais duas seleções avançando para as eliminatórias intercontinentais.
Para os fãs da NWSL, a WAFCON deve ser imperdível. Dez jogadoras da liga estão escaladas para competir, incluindo Barbra Banda, Rachel Kundananji e a duas vezes vencedora da Chuteira de Ouro e MVP, Temwa Chawinga. A atual campeã, a Nigéria, conta com três jogadoras da NWSL em seu elenco, enquanto Chawinga liderará o Malaui, que estreia no torneio.
A WAFCON também se tornou uma importante vitrine para talentos emergentes, com jogadoras de destaque conquistando transferências para a NWSL e para as principais ligas da Europa. Veja o que está em jogo no Marrocos — e por que os fãs da NWSL devem acompanhar o torneio.