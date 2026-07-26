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De Temwa Chawinga, que liderou a estreia do Malaui, à defesa do título da Nigéria - Por que os torcedores da NWSL deveriam se interessar pela WAFCON

Especiais e Opinião
Nigéria
Zâmbia
Marrocos F
Ivory Coast
Camarões F
T. Chawinga
B. Banda
M. Alozie
Kansas City Current
Orlando Pride
Chicago Stars
World Cup

Dez jogadoras da NWSL, incluindo Barbra Banda e Temwa Chawinga, são as principais estrelas da WAFCON, com a glória continental e a classificação para a Copa do Mundo de 2027 em jogo.

A Copa Africana das Nações Feminina volta ao Marrocos neste verão com um quadro ampliado para 16 seleções e um prêmio que vai muito além do prestígio continental. O torneio ajudará a definir as representantes da África na Copa do Mundo Feminina de 2027, com as quatro semifinalistas se classificando diretamente e mais duas seleções avançando para as eliminatórias intercontinentais.

Para os fãs da NWSL, a WAFCON deve ser imperdível. Dez jogadoras da liga estão escaladas para competir, incluindo Barbra Banda, Rachel Kundananji e a duas vezes vencedora da Chuteira de Ouro e MVP, Temwa Chawinga. A atual campeã, a Nigéria, conta com três jogadoras da NWSL em seu elenco, enquanto Chawinga liderará o Malaui, que estreia no torneio.

A WAFCON também se tornou uma importante vitrine para talentos emergentes, com jogadoras de destaque conquistando transferências para a NWSL e para as principais ligas da Europa. Veja o que está em jogo no Marrocos — e por que os fãs da NWSL devem acompanhar o torneio.

  • Temwa Chawinga Getty Images

    Malawi e Temwa Chawinga

    O Malaui fará sua estreia na WAFCON com duas das maiores estrelas do país liderando a equipe: a atacante do Kansas City Current, Temwa Chawinga, e sua irmã mais velha, a capitã da equipe, Tabitha Chawinga. Tabitha, de 30 anos, joga profissionalmente na França pelo OL Lyonnes, clube para o qual se transferiu em 2024, após passar a temporada anterior por empréstimo no Paris Saint-Germain.

    Temwa, por sua vez, tornou-se uma das atacantes mais temidas da NWSL graças à sua velocidade, habilidade técnica e finalização. Ela assinou uma extensão de contrato com o Current este ano, que a manterá em Kansas City até 2028.

    Em sua primeira temporada na NWSL, em 2024, Chawinga marcou 20 gols, quebrando o recorde de 18 gols em uma única temporada de Sam Kerr. Ela também se tornou a primeira jogadora na história da liga a marcar gols contra todos os 13 adversários em uma única temporada e conquistou tanto a Chuteira de Ouro quanto o prêmio de MVP.

    Chawinga repetiu essa dupla conquista em 2025, marcando 15 gols em 23 partidas para conquistar mais uma Chuteira de Ouro e o prêmio de MVP. Sua temporada de 2026 começou devagar, depois que ela perdeu as quatro primeiras partidas do Current, mas não perdeu tempo após o retorno. Chawinga registrou o primeiro hat-trick da história do clube em maio e soma nove gols em 12 partidas. Ela está atrás da atacante do Orlando Pride e da Zâmbia, Barbra Banda, que lidera a disputa pela Chuteira de Ouro com 12 gols em 15 partidas.

    Agora, as irmãs Chawinga farão sua estreia na WAFCON, enquanto o Malaui tenta se classificar para sua primeira Copa do Mundo Feminina da FIFA.

    • Publicidade
  • Rachel KundananjiGetty Images

    Barbra Banda, Racheal Kundananji e Prisca Chliufya, da Zâmbia

    Seria um crime não mencionar a Zâmbia e sua forte presença na NWSL, com Banda, do Pride, Rachel Kundananji, do Bay FC, e Prisca Chiufya, do Angel City. A Zâmbia é uma das 16 seleções que disputaram a Copa do Mundo Feminina da FIFA de 2023 e se destacou como uma das melhores seleções da África. Esta é a quarta participação consecutiva da Zâmbia na WAFCON, e a equipe está em um grupo difícil, ao lado da atual campeã Nigéria, do Egito e da estreante Malaui.

    Banda é atualmente a artilheira da NWSL, com impressionantes 12 gols. Ela também lidera as estatísticas de jogadoras em chutes a gol, com 28. Kundananji, companheira de equipe de Banda na seleção da Zâmbia, é uma das principais jogadoras a serem observadas na WAFCON. Kundananji assinou contrato com o Bay FC, da NWSL, há dois anos por uma quantia recorde mundial. Ela tem sido fundamental para o sucesso e a ascensão da Zâmbia nos últimos anos. Há outra jogadora da NWSL nesta seleção da Zâmbia que também merece destaque: Chiufya. Chiufya pode não ter tantos gols em seu nome quanto Banda ou Kundananji, mas causou grande impacto durante sua passagem pela NWSL. Chiufya assinou contrato com o Orlando Pride em 2025; no entanto, desde então, ela se transferiu para o Angel City FC por uma taxa de transferência dentro da mesma liga.

  • Michelle Alozie Getty Images

    A NWSL brilha

    A NWSL conta com um número impressionante de 10 jogadoras representadas na WAFCON. Aqui está um resumo, com a Nigéria e a Zâmbia liderando o grupo com três jogadoras, respectivamente.

    Camarões (1): Monique Ngock (Washington Spirit)

    Costa do Marfim (1): Rosemonde Kouassi (Washington Spirit)

    Malawi (1): Temwa Chawinga (Kansas City Current)

    Mali (1): Aïssata Traoré (Boston Legacy)

    Nigéria (3): Deborah Abiodun (Washington Spirit); Gift Monday (Washington Spirit); Michelle Alozie (Chicago Stars)

    Zâmbia (3): Barbra Banda (Orlando Pride); Racheal Kundananji (Bay FC); Prisca Chliufya (Angel City FC)

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  • AFCON 2025Getty Images

    A Nigéria conseguirá defender o título?

    A Nigéria é a favorita ao iniciar o torneio, tendo conquistado o título um número recorde de 10 vezes. As Super Falcons são a equipe que todos vão tentar superar, especialmente depois de terem se recuperado para derrotar o anfitrião Marrocos na final de 2024. A Nigéria continua a contar com um dos elencos mais completos do continente, liderado por estrelas como a capitã Rasheedat Ajibade, que joga pelo PSG; a meio-campista do Everton, Toni Payne; a experiente zagueira Osinachi Ohale, que atua como zagueira central pelo Pachuca, da Liga MX Femenil; e a atacante Asisat Oshoala, que jogou pelo Bay FC antes de se transferir para a Premier League Feminina da Arábia Saudita, onde defende as cores do Al Hilal.

    Elas são complementadas por uma nova geração que inclui os talentos ofensivos Esther Okoronkwo e Jennifer Echegini, conferindo à Nigéria qualidade e profundidade em todos os níveis. Além disso, há o trio na NWSL para agregar ainda mais qualidade. Atualmente, há duas jogadoras nigerianas no Washington Spirit — Deborah Abiodun e Gift Monday —, e no Chicago Stars, a versátil e experiente jogadora da NWSL Michelle Alozie.

    Essa combinação de experiência, talentos emergentes e uma cultura vencedora faz das Super Falcons as merecidas favoritas para conquistar o 11º título continental, mesmo com adversárias como África do Sul, Marrocos e Zâmbia continuando a diminuir a diferença.

  • Gift Monday, Washington SpiritGetty Images

    Impacto na Copa do Mundo Feminina da FIFA de 2027

    Qualquer torneio com o poder de definir o quadro da Copa do Mundo tem um peso significativo. A WAFCON tem servido como competição classificatória há 35 anos, desde o primeiro campeonato africano, em 1991. Todas as quatro semifinalistas se classificarão diretamente para a Copa do Mundo Feminina da FIFA de 2027, enquanto mais duas seleções avançarão para as repescagens intercontinentais.

    Há também uma recompensa financeira maior em jogo. A campeã deste ano receberá US$ 2 milhões, o dobro do prêmio concedido no torneio anterior. Esse valor, no entanto, permanece bem abaixo dos US$ 10 milhões concedidos ao campeão da AFCON masculina. A vice-campeã da WAFCON receberá US$ 750 mil, enquanto o prêmio total aumentou de US$ 3,75 milhões para US$ 5,8 milhões.

    Com quatro vagas diretas para a Copa do Mundo e duas vagas nas repescagens intercontinentais em jogo, haverá muito em que se disputar. A Nigéria entra como favorita, mas as irmãs Chawinga, do Malaui, e o crescente entusiasmo em torno de Cabo Verde adicionam ainda mais emoção a um torneio imperdível.