De repente, todo mundo está falando do FC Barcelona! Situação preocupante no FC Bayern antes do confronto decisivo contra o PSG

No entanto, os protagonistas de Munique esperam por uma sequência milagrosa de jogos sem sofrer gols, como naquela época; por outro lado, descartam categoricamente uma mudança de sistema. Compreensivelmente, já que foi exatamente esse estilo de jogo que levou o FC Bayern à situação extremamente confortável em que se encontra atualmente. Campeão, finalista da Copa, chances realistas de chegar à final da Liga dos Campeões pela primeira vez desde 2020, além de vários recordes de gols. Contra adversários com altíssima qualidade ofensiva individual, como o Barça ou o PSG, porém, mesmo as menores falhas de concentração levam a grandes problemas com esse estilo de jogo.

Eberl apresentou uma proposta de solução logo após o espetáculo contra o Paris, quando, para a partida de volta, não exigiu menos gols sofridos, mas sim ainda mais gols marcados. Isso parece, afinal, mais realista do que uma série de vitórias por 0 a 0, como naquela época com o espírito do Barcelona. Depois de relembrar o outono de 2024, Eberl fez, também no sábado, um apelo pelo futebol ofensivo de Munique (e de Paris).

“Você não quer mudar o DNA básico”, disse Eberl. “O jogo contra o Paris na terça-feira foi incrivelmente emocionante, se me permitem dizer isso de forma um pouco informal. É isso que define o futebol: o ataque. Então, costuma-se dizer: ‘Sim, mas a defesa.’ Também poderíamos ter outros jogos em que a defesa domina. Aí o placar fica 1 a 0 com um gol de escanteio. O que se quer? Optamos pelo DNA de jogar futebol de forma ativa.”