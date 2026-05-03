Três contra o FSV Mainz 05, cinco contra o Paris Saint-Germain e agora mais três contra o 1. FC Heidenheim. Após uma semana em que sofreu um total de onze gols, era inevitável que surgissem críticas à instável defesa do Bayern de Munique, tendo em vista a partida de volta contra o PSG. E os jogadores do FC Bayern parecem ter combinado como reagir a isso.
Traduzido por
De repente, todo mundo está falando do FC Barcelona! Situação preocupante no FC Bayern antes do confronto decisivo contra o PSG
Um após o outro, todos começaram a falar sobre o outono de 2024. O diretor esportivo Max Eberl, o técnico Vincent Kompany e, curiosamente, até mesmo o goleiro Jonas Urbig, que na época ainda nem jogava pelo FC Bayern, mas sim na 2. Bundesliga, pelo 1. FC Köln. Naquele outono de 2024 — era o início de Kompany em Munique —, o FC Bayern perdeu, de qualquer forma, por 1 a 4 para o FC Barcelona em uma partida acirrada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Pouco antes, havia empatado em 3 a 3 contra o Eintracht Frankfurt na Bundesliga. Assim como hoje, também naquela época a tática defensiva arriscada, alta e orientada para o homem do time de Munique foi questionada.
“Não me preocupo com isso”, respondeu Eberl, acrescentando quase com as mesmas palavras de Kompany e Urbig: “Já passamos por isso no ano passado. Perdemos por 1 a 4 em Barcelona e depois ficamos oito jogos sem sofrer gols.” De fato, o “espírito de Barcelona” durou apenas sete jogos. Mas o sétimo foi uma vitória por 1 a 0 em casa contra (justamente!) o PSG. Esse resultado seria suficiente, pelo menos, para levar a partida para a prorrogação no jogo de volta, na quarta-feira. No entanto, após as impressões deixadas pela partida de ida, que terminou em 4 a 5, um placar tão modesto quanto 1 a 0 entre essas duas máquinas de ataque parece, desta vez, altamente improvável.
- Getty Images
"Excitante ao extremo": o apelo de Max Eberl pelo futebol espetacular
No entanto, os protagonistas de Munique esperam por uma sequência milagrosa de jogos sem sofrer gols, como naquela época; por outro lado, descartam categoricamente uma mudança de sistema. Compreensivelmente, já que foi exatamente esse estilo de jogo que levou o FC Bayern à situação extremamente confortável em que se encontra atualmente. Campeão, finalista da Copa, chances realistas de chegar à final da Liga dos Campeões pela primeira vez desde 2020, além de vários recordes de gols. Contra adversários com altíssima qualidade ofensiva individual, como o Barça ou o PSG, porém, mesmo as menores falhas de concentração levam a grandes problemas com esse estilo de jogo.
Eberl apresentou uma proposta de solução logo após o espetáculo contra o Paris, quando, para a partida de volta, não exigiu menos gols sofridos, mas sim ainda mais gols marcados. Isso parece, afinal, mais realista do que uma série de vitórias por 0 a 0, como naquela época com o espírito do Barcelona. Depois de relembrar o outono de 2024, Eberl fez, também no sábado, um apelo pelo futebol ofensivo de Munique (e de Paris).
“Você não quer mudar o DNA básico”, disse Eberl. “O jogo contra o Paris na terça-feira foi incrivelmente emocionante, se me permitem dizer isso de forma um pouco informal. É isso que define o futebol: o ataque. Então, costuma-se dizer: ‘Sim, mas a defesa.’ Também poderíamos ter outros jogos em que a defesa domina. Aí o placar fica 1 a 0 com um gol de escanteio. O que se quer? Optamos pelo DNA de jogar futebol de forma ativa.”
- Getty Images Sport
FC Bayern: Joshua Kimmich olha para um futuro mais distante
Segundo Urbig, que, como goleiro, é naturalmente quem mais sofre, os muitos gols sofridos “não são motivo para ficarmos desesperados e dizer: ‘Meu Deus!’” Na quarta-feira, Urbig terá que ceder novamente a vaga na baliza do Bayern de Munique ao capitão Manuel Neuer. Assim como vários outros titulares, Neuer também foi poupado contra o Heidenheim.
Joshua Kimmich entrou em campo no intervalo, assim como Harry Kane, Luis Diaz e Michael Olise, que forçou o empate no final com um chute de longa distância. Kimmich também se manifestou a favor da manutenção do sistema atual, mas observou: “No futuro, quando começarmos a nova temporada ou nas próximas semanas, é claro que vamos ajustar algumas coisas e fazer uma análise.” Kompany admitiu que sua equipe atualmente “sofre muitos gols”. Embora ela também sofra mais gols do que mereceria estatisticamente. O PSG marcou cinco gols com um valor de xG de 1,91, enquanto o Heidenheim marcou três com 2,13.
No PSG, aliás, estão ocorrendo debates muito semelhantes no momento. E também lá nada indica uma mudança no sistema. O técnico Luis Enrique rebateu com veemência as críticas ao desempenho defensivo em uma coletiva de imprensa na sexta-feira: “Não é preciso respeitar opiniões de merda.” No dia seguinte, sua equipe também se manteve fiel a si mesma e empatou em 2 a 2 contra o FC Lorient – assim como o FC Bayern, com um time titular totalmente renovado.