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"De repente, o troféu tinha sumido!" - Vincent Kompany revela que PERDEU o troféu da Bundesliga, enquanto o técnico do Bayern dá detalhes sobre as comemorações de fim de temporada
Um pesadelo na cozinha para Kompany
Embora o Bayern esteja acostumado a exibir seus troféus, a última comemoração do título da Bundesliga contou com um momento de puro pânico para Kompany. O ex-capitão do Manchester City revelou que, em meio à euforia da conquista do título, ele acabou deixando o prestigioso troféu em casa, mais precisamente na cozinha.
Falando sobre o incidente depois que a poeira baixou nas comemorações, Kompany explicou a confusão em declarações publicadas pelo Bild: “Estávamos aqui e, de repente, o troféu tinha sumido! Então me lembrei: ‘Ah, estava na nossa casa’. Estava na cozinha. Eu nem me lembrava mais que alguém tinha me dado na noite anterior e dito: ‘Vinnie, você traz amanhã’.”
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Missão de resgate na prefeitura
A constatação de que o troféu mais importante do futebol alemão estava ao lado de uma torradeira surgiu justamente quando a equipe se preparava para a recepção oficial. Felizmente para o técnico belga, sua esposa, Carla Higgs, conseguiu salvar a situação ao levar o troféu ao centro da cidade bem a tempo para as cerimônias oficiais.
Kompany teria percebido o erro durante a viagem à Marienplatz, em Munique. Enquanto o time já havia se deslocado para o segundo andar da Prefeitura de Munique para ser homenageado pelo novo prefeito Dominik Krause, o troféu ainda estava a caminho. Ele finalmente chegou ao Grande Salão exatamente no momento em que o presidente do Bayern, Herbert Hainer, proferia seu discurso aos convidados reunidos.
As emoções estão à flor da pele para Goretzka
Apesar do contratempo logístico, o clima entre os jogadores continuava elétrico. Assim que o troféu esteve em segurança em suas mãos, o time subiu à famosa varanda da Prefeitura para exibi-lo aos milhares de torcedores reunidos lá embaixo. Os jogadores dançaram e cantaram, enquanto a “Meisterschale” circulava entre eles, celebrando mais uma campanha nacional bem-sucedida.
Para Leon Goretzka, o dia foi particularmente emocionante. O meio-campista, que deve deixar o clube neste verão, ficou visivelmente comovido com a recepção dos torcedores. Para homenagear sua saída e suas raízes em Bochum, o clube tocou o famoso hino “Bochum”, de Herbert Gronemeyer, enquanto os torcedores entoavam seu nome em uma despedida sincera ao astro de longa data.
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De olho na final da DFB-Pokal
As comemorações marcam um ponto alto na temporada de estreia de Kompany, embora o foco em Munique passe rapidamente para a conquista da dobradinha nacional. O drama do troféu esquecido e as tentativas de sabotagem por parte dos torcedores do rival local, o 1860 de Munique, pouco contribuíram para abalar o ânimo de uma equipe que continua sedenta por mais conquistas sob o comando de seu jovem técnico.
A atenção agora se volta para Berlim, onde o Bayern de Munique enfrentará o Stuttgart na final da DFB-Pokal no próximo sábado. Tendo recuperado com segurança o troféu da Bundesliga de sua cozinha, Kompany espera adicionar mais um título à sua coleção — e talvez, desta vez, ele se lembre de levá-lo para o desfile.