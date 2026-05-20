"De repente, o troféu tinha sumido!" - Vincent Kompany revela que PERDEU o troféu da Bundesliga, enquanto o técnico do Bayern dá detalhes sobre as comemorações de fim de temporada

Embora o Bayern esteja acostumado a exibir seus troféus, a última comemoração do título da Bundesliga contou com um momento de puro pânico para Kompany. O ex-capitão do Manchester City revelou que, em meio à euforia da conquista do título, ele acabou deixando o prestigioso troféu em casa, mais precisamente na cozinha.

Falando sobre o incidente depois que a poeira baixou nas comemorações, Kompany explicou a confusão em declarações publicadas pelo Bild: “Estávamos aqui e, de repente, o troféu tinha sumido! Então me lembrei: ‘Ah, estava na nossa casa’. Estava na cozinha. Eu nem me lembrava mais que alguém tinha me dado na noite anterior e dito: ‘Vinnie, você traz amanhã’.”