Surpreendentemente, o técnico Vincent Kompany escalou Alphonso Davies no lugar de Konrad Laimer na equipe titular na partida de ida contra o Paris Saint-Germain. O lateral-esquerdo canadense de 25 anos foi responsável pelo pênalti que levou ao placar de 2 a 3, mas, fora isso, fez uma partida razoável.
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De repente, ele está treinando sozinho! Preocupações com uma estrela do FC Bayern de Munique
Nesse sentido, sua substituição no intervalo também foi um pouco surpreendente. Questionado sobre o espetacular placar de 4 a 5, o diretor esportivo Max Eberl evitou responder e disse: “Essas são decisões que a comissão técnica toma.” Ao mesmo tempo, ele atestou que Davies teve um desempenho “muito, muito bom”.
É possível que problemas de saúde tenham estado por trás da substituição. Conforme noticiado pelo Bild, Davies não participou do treino coletivo na quinta-feira e, em vez disso, realizou uma sessão individual com o preparador físico Simon Martinello: corridas e exercícios leves com a bola.
Não está claro se a participação de Davies na partida da Bundesliga contra o 1. FC Heidenheim no sábado e, principalmente, na partida de volta contra o PSG na quarta-feira está comprometida. Para a lateral, Kompany ainda conta com Laimer, Josip Stanisic e Hiroki Ito.
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FC Bayern: Alphonso Davies tem faltado repetidamente nos últimos jogos
Davies ficou afastado dos gramados por meses no ano passado devido a uma lesão no ligamento cruzado, antes de fazer seu retorno em dezembro. O caminho de volta, porém, foi marcado por alguns contratempos: em janeiro, ele ficou afastado por motivo de doença e, depois, de fevereiro a março, devido a problemas musculares. Na Bundesliga, ele foi titular nas duas últimas partidas contra o VfB Stuttgart e o FSV Mainz 05, o que o indicou para a surpreendente escalação contra o PSG.
Mas na quinta-feira também houve boas notícias da Säbener Straße: Lennart Karl e Tom Bischof, que estavam ausentes devido a rupturas musculares, voltaram a treinar com a equipe, pelo menos em alguns momentos. Isso aumentou a esperança de que eles possam voltar ao elenco contra o PSG.