Nesse sentido, sua substituição no intervalo também foi um pouco surpreendente. Questionado sobre o espetacular placar de 4 a 5, o diretor esportivo Max Eberl evitou responder e disse: “Essas são decisões que a comissão técnica toma.” Ao mesmo tempo, ele atestou que Davies teve um desempenho “muito, muito bom”.

É possível que problemas de saúde tenham estado por trás da substituição. Conforme noticiado pelo Bild, Davies não participou do treino coletivo na quinta-feira e, em vez disso, realizou uma sessão individual com o preparador físico Simon Martinello: corridas e exercícios leves com a bola.

Não está claro se a participação de Davies na partida da Bundesliga contra o 1. FC Heidenheim no sábado e, principalmente, na partida de volta contra o PSG na quarta-feira está comprometida. Para a lateral, Kompany ainda conta com Laimer, Josip Stanisic e Hiroki Ito.