Os indícios de uma saída de Rafael Leão do AC Milan estão se tornando cada vez mais evidentes. De acordo com uma reportagem do jornal Sport, o português pretende se transferir para o FC Barcelona.
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De repente, 30 milhões de euros mais barato! Rafael Leão, ex-alvo do Bayern, teria um clube preferido para a nova temporada
O artigo afirma que os catalães poderiam contratar o ponta-esquerda por um valor significativamente menor do que o inicialmente esperado. O Milan teria, portanto, recuado da exigência inicial de 80 milhões de euros e, neste momento, já se contentaria com uma quantia de cerca de 50 milhões de euros.
A suposta relação tensa entre o jogador e o técnico Massimiliano Allegri é apontada como motivo dessa queda significativa no preço. Sob o comando do técnico de 58 anos, Leão não tem sido titular recentemente, devido à irregularidade de seu desempenho. Além disso, o clube gostaria de economizar seu salário de cerca de cinco milhões de euros por ano.
No entanto, uma transferência para o FC Barcelona está longe de ser simples. Os catalães precisariam primeiro esclarecer seu planejamento de elenco, incluindo o futuro de Marcus Rashford, bem como possíveis candidatos para o ataque, como Julian Alvarez (Atlético de Madrid) e Andreas Schjelderup (Benfica). Além disso, a situação financeira continua tensa.
Já em março, a Gazzetta dello Sport havia noticiado que Leão não era mais considerado intocável pelos Rossoneri e que os milaneses estariam abertos a ofertas.
O FC Bayern parecia querer Rafael Leão como substituto de Wirtz
O interesse do Barcelona por Leão já existe desde 2024 e nunca diminuiu de fato. Recentemente, o jogador de 26 anos compartilhou no Instagram uma história com a lenda do Barça, Ronaldinho, em um Clássico contra o Real Madrid, e escreveu ao lado: “o melhor”.
O Bayern de Munique também teria demonstrado interesse no verão passado. O português era visto como uma possível alternativa para o ataque após o fracasso da transferência de Florian Wirtz, mas esse interesse não se concretizou.
Apesar de ofertas lucrativas da Saudi Pro League, Leão ainda prefere permanecer na Europa.
Em termos esportivos, ele soma 26 partidas oficiais nesta temporada, com dez gols e duas assistências. O AC Milan acompanhou por muito tempo a disputa pelo título com o Inter de Milão, mas acabou ficando para trás recentemente. O foco agora está na classificação para a Liga dos Campeões da UEFA – após 32 rodadas, o Milan ocupa a terceira posição.
Rafael Leão: Estatísticas na temporada 2025/26
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