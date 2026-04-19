De repente, 30 milhões de euros mais barato! Rafael Leão, ex-alvo do Bayern, teria um clube preferido para a nova temporada

O artigo afirma que os catalães poderiam contratar o ponta-esquerda por um valor significativamente menor do que o inicialmente esperado. O Milan teria, portanto, recuado da exigência inicial de 80 milhões de euros e, neste momento, já se contentaria com uma quantia de cerca de 50 milhões de euros.

A suposta relação tensa entre o jogador e o técnico Massimiliano Allegri é apontada como motivo dessa queda significativa no preço. Sob o comando do técnico de 58 anos, Leão não tem sido titular recentemente, devido à irregularidade de seu desempenho. Além disso, o clube gostaria de economizar seu salário de cerca de cinco milhões de euros por ano.

No entanto, uma transferência para o FC Barcelona está longe de ser simples. Os catalães precisariam primeiro esclarecer seu planejamento de elenco, incluindo o futuro de Marcus Rashford, bem como possíveis candidatos para o ataque, como Julian Alvarez (Atlético de Madrid) e Andreas Schjelderup (Benfica). Além disso, a situação financeira continua tensa.

Já em março, a Gazzetta dello Sport havia noticiado que Leão não era mais considerado intocável pelos Rossoneri e que os milaneses estariam abertos a ofertas.