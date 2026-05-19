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De queridinho das massas a jogador descartado! Julian Nagelsmann parece estar causando uma enorme decepção na Copa do Mundo - e nem mesmo o herói da dobradinha parece ter sido convocado
Segundo essas informações, Nagelsmann, que anunciará sua convocação na quinta-feira, já teria comunicado sua decisão a Füllkrug por telefone. Apesar de uma temporada fraca, o jogador de 33 anos manteve a esperança até o último momento de ainda conseguir entrar na seleção para a Copa do Mundo, já que o técnico da seleção alemã planejava inicialmente levar, de qualquer forma, um atacante com bom cabeceio, do tipo de Füllkrug.
No entanto, as coisas correram tão mal para o ex-jogador do Werder Bremen no clube que Nagelsmann agora parece tê-lo deixado de fora. Após uma primeira metade de temporada triste e marcada por lesões no West Ham United, Füllkrug foi emprestado ao Milan no início de janeiro. No clube italiano, ele queria se destacar para a Copa do Mundo, mas o plano deu totalmente errado. Füllkrug não conseguiu conquistar uma vaga no time titular e, em 19 partidas disputadas na Série A até agora, marcou apenas um único gol.
Füllkrug, convocado tardiamente, estreou na seleção alemã aos 29 anos, pouco antes da Copa do Mundo de 2022, e foi um dos poucos destaques na eliminação na fase de grupos no Catar. Com uma média impressionante de dez gols em suas primeiras doze partidas pela seleção, Füllkrug tornou-se então uma grande esperança no ataque alemão e foi também um dos favoritos absolutos da torcida na Euro 2024, disputada em casa, marcando dois gols em cinco partidas como reserva.
Desde o Campeonato Europeu, porém, Füllkrug disputou apenas mais três partidas pela seleção; seu último gol com a camisa da DFB foi marcado na vitória por 5 a 0 sobre a Hungria na Liga das Nações, em setembro de 2024. Nas eliminatórias para a Copa do Mundo, Füllkrug não pôde participar de nenhuma partida devido a lesão; devido à falta de forma, Nagelsmann já havia deixado Füllkrug de fora nos amistosos contra a Suíça (4 a 3) e Gana (2 a 1) no final de março.
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Além de Niclas Füllkrug, parece que Yann Bisseck também terá que desistir da Copa do Mundo
É questionável se Nagelsmann ainda levará um atacante do tipo Füllkrug para a Copa do Mundo. Tim Kleindienst, do Borussia Mönchengladbach, seria a primeira e mais próxima alternativa, mas, como se sabe, o jogador de 30 anos perdeu quase toda a última temporada da Bundesliga devido a uma lesão prolongada no joelho, tendo disputado apenas dez minutos em campo.
Com Deniz Undav (VfB Stuttgart), Kai Havertz (Arsenal) e Nick Woltemade (Newcastle United), três opções para o ataque já têm praticamente garantida a vaga na Copa do Mundo. Como possível quarto atacante, Nagelsmann poderia apostar em uma surpresa e convocar Nicolo Tresoldi, do Club Brugge, pela primeira vez.
Enquanto isso, além de Füllkrug, outro nome de destaque com sonhos de Copa do Mundo deve engolir um golpe duro. Conforme reporta o Sport1, Nagelsmann também decidiu não convocar o zagueiro central do Inter de Milão, Yann Bisseck. O jogador de 25 anos não era convocado desde sua estreia pela seleção em março de 2025, mas voltou a chamar a atenção com uma excelente temporada pelo Inter, incluindo a conquista da dobradinha de campeonato e copa.
No entanto, Nagelsmann aparentemente deixou Bisseck de fora e, em vez disso, poderia surpreendentemente convocar Matthias Ginter. O jogador de 32 anos, que atuou pela última vez pela seleção alemã em junho de 2023, está vivendo uma segunda juventude no SC Freiburg e poderia disputar com Malick Thiaw, do Newcastle United, a vaga de zagueiro central número 5 no elenco. Nagelsmann deve viajar para Istambul na quarta-feira, onde Ginter disputará com o Freiburg a final da Liga Europa contra o Aston Villa.
As quatro primeiras vagas na zaga devem ser ocupadas por Jonathan Tah (FC Bayern), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Antonio Rüdiger (Real Madrid) e Waldemar Anton (Borussia Dortmund).
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O histórico de Niclas Füllkrug na seleção alemã
Jogos internacionais
24
Gols
14
Estreia pela seleção
16 de novembro de 2022 (1 a 0 contra Omã, amistoso)
Torneios
Copa do Mundo de 2022 (3 jogos, 2 gols), Euro 2024 (5 jogos, 2 gols)
Última partida pela seleção até o momento
8 de junho de 2025 (0 a 2 contra a França, Liga das Nações)