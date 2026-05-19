De queridinho das massas a jogador descartado! Julian Nagelsmann parece estar causando uma enorme decepção na Copa do Mundo - e nem mesmo o herói da dobradinha parece ter sido convocado

Segundo essas informações, Nagelsmann, que anunciará sua convocação na quinta-feira, já teria comunicado sua decisão a Füllkrug por telefone. Apesar de uma temporada fraca, o jogador de 33 anos manteve a esperança até o último momento de ainda conseguir entrar na seleção para a Copa do Mundo, já que o técnico da seleção alemã planejava inicialmente levar, de qualquer forma, um atacante com bom cabeceio, do tipo de Füllkrug.

No entanto, as coisas correram tão mal para o ex-jogador do Werder Bremen no clube que Nagelsmann agora parece tê-lo deixado de fora. Após uma primeira metade de temporada triste e marcada por lesões no West Ham United, Füllkrug foi emprestado ao Milan no início de janeiro. No clube italiano, ele queria se destacar para a Copa do Mundo, mas o plano deu totalmente errado. Füllkrug não conseguiu conquistar uma vaga no time titular e, em 19 partidas disputadas na Série A até agora, marcou apenas um único gol.

Füllkrug, convocado tardiamente, estreou na seleção alemã aos 29 anos, pouco antes da Copa do Mundo de 2022, e foi um dos poucos destaques na eliminação na fase de grupos no Catar. Com uma média impressionante de dez gols em suas primeiras doze partidas pela seleção, Füllkrug tornou-se então uma grande esperança no ataque alemão e foi também um dos favoritos absolutos da torcida na Euro 2024, disputada em casa, marcando dois gols em cinco partidas como reserva.

Desde o Campeonato Europeu, porém, Füllkrug disputou apenas mais três partidas pela seleção; seu último gol com a camisa da DFB foi marcado na vitória por 5 a 0 sobre a Hungria na Liga das Nações, em setembro de 2024. Nas eliminatórias para a Copa do Mundo, Füllkrug não pôde participar de nenhuma partida devido a lesão; devido à falta de forma, Nagelsmann já havia deixado Füllkrug de fora nos amistosos contra a Suíça (4 a 3) e Gana (2 a 1) no final de março.