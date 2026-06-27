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“De qualquer forma, não teríamos vencido!” - Erling Haaland defende a decisão do técnico da Noruega de poupar jogadores importantes na goleada sofrida contra a França
Solbakken mantém sua ousada aposta na escalação
O técnico da Noruega, Solbakken, foi alvo de críticas após fazer dez alterações na escalação titular para o confronto decisivo da fase de grupos da Copa do Mundo contra a França. Com a liderança do grupo ainda matematicamente possível, a decisão de escalar o que era, na prática, um time reserva gerou críticas de torcedores e comentaristas. Frederik Aursnes foi o único jogador a manter sua vaga em relação à partida anterior.
A França aproveitou a escalação enfraquecida da Noruega e garantiu uma vitória convincente por 4 a 1. Jogadores de destaque, como Haaland, Martin Odegaard e Antonio Nusa, ficaram todos no banco, já que Solbakken priorizou mantê-los descansados para as fases eliminatórias.
- AFP
Haaland e Solbakken defendem a decisão
Solbakken insistiu que não se arrepende de sua estratégia, argumentando que sua prioridade era dar à Noruega a melhor chance de avançar o mais longe possível no torneio, em vez de arriscar jogadores importantes na fase de grupos.
“Eu faria tudo de novo imediatamente”, disse Solbakken após a partida, conforme citado pelo De Telegraaf. “Estamos aqui para chegar o mais longe possível e tenho que tomar as decisões que acredito que nos levarão mais longe. A única coisa pela qual me sinto culpado são os torcedores que viajaram para ver Erling, Martin e as outras estrelas.”
Haaland também apoiou seu técnico e descartou as sugestões de que a escalação mais forte da Noruega teria mudado o resultado.
“Eu disse antes que não me importo, e continuo achando o mesmo”, admitiu Haaland. “A França foi a melhor equipe de qualquer maneira. Mesmo com nosso time titular mais forte, não acho que teríamos conseguido vencê-los.”
A força da França ressalta o desafio da Noruega
Haaland elogiou a qualidade da França depois de ver os Bleus dominarem a partida. Ele destacou a riqueza de talentos em todo o elenco e acredita que a seleção estará entre as favoritas para chegar longe na competição.
“A França tem jogadores de nível mundial em todas as posições”, acrescentou Haaland. “[Kylian] Mbappé, [Michael] Olise, [Ousmane] Dembélé... a lista não para. Eles vão ser um problema para qualquer time e, sinceramente, acho que podem chegar muito longe. O que mostraram contra a gente foi assustador.”
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A Noruega volta sua atenção para a fase eliminatória
A atenção da Noruega agora se volta para o confronto das oitavas de final contra a Costa do Marfim. Solbakken espera que a decisão de poupar vários jogadores importantes tenha resultado positivo, já que Haaland, Odegaard e o restante do time titular devem voltar revigorados para a partida das oitavas de final.