“De qualquer forma, não teríamos vencido!” - Erling Haaland defende a decisão do técnico da Noruega de poupar jogadores importantes na goleada sofrida contra a França

Solbakken insistiu que não se arrepende de sua estratégia, argumentando que sua prioridade era dar à Noruega a melhor chance de avançar o mais longe possível no torneio, em vez de arriscar jogadores importantes na fase de grupos.

“Eu faria tudo de novo imediatamente”, disse Solbakken após a partida, conforme citado pelo De Telegraaf. “Estamos aqui para chegar o mais longe possível e tenho que tomar as decisões que acredito que nos levarão mais longe. A única coisa pela qual me sinto culpado são os torcedores que viajaram para ver Erling, Martin e as outras estrelas.”

Haaland também apoiou seu técnico e descartou as sugestões de que a escalação mais forte da Noruega teria mudado o resultado.

“Eu disse antes que não me importo, e continuo achando o mesmo”, admitiu Haaland. “A França foi a melhor equipe de qualquer maneira. Mesmo com nosso time titular mais forte, não acho que teríamos conseguido vencê-los.”