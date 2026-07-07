SEATTLE — Logo após o fim da participação da Seleção Masculina dos EUA na Copa do Mundo, Mauricio Pochettino foi questionado sobre seu futuro como técnico. Não era o momento de discutir isso, disse ele, e tinha razão. O rescaldo da goleada de 4 a 1 sofrida contra a Bélgica, que foi um verdadeiro pesadelo, não era o momento certo para falar sobre o que viria a seguir, especialmente quando ele era o técnico responsável por aquele colapso.

Assim, sem o futuro para discutir, tudo o que resta é o presente — e o passado não tão distante. A era Pochettino pode ou não ter chegado ao fim, com a Federação de Futebol dos EUA insistindo que continuará as conversas sobre a prorrogação de seu contrato. Mas esta Copa do Mundo acabou e, com o seu término, é difícil avaliar plenamente o que aconteceu sem também levar em conta o papel de Pochettino nisso tudo.

O que os torcedores americanos vão achar desse momento na história da Seleção dos EUA? Eles vão se lembrar dos gols, dos cantos coletivos, das imagens de Pochettino animando as torcidas que ele tanto queria ver apoiando sua equipe? Ou vamos nos lembrar disso por causa dessa última exibição, marcada por erros, falhas e o chute de Pochettino em uma cesta de garrafas de água quando ele, assim como sua Seleção dos EUA, perdeu todo o controle?

Durante grande parte deste verão, Pochettino parecia ter tudo na palma das mãos. A torcida estava ao seu lado, o país ganhava vida e seus jogadores estavam prontos e dispostos a correr como loucos. A corrida parou na segunda-feira, e parou mais cedo do que qualquer um gostaria. Ao ser eliminado nas oitavas de final, Pochettino igualou o desempenho de Jurgen Klinsmann, Bob Bradley e Gregg Berhalter. Pochettino pode reiterar o quanto as coisas mudaram, mas certamente parece que tudo permaneceu igual.

Então, como avaliar Pochettino? Com nuances, é claro, mas também com base nos resultados. A promessa era que o futebol americano estava mudando e, com essa mudança, os resultados viriam. Alguns vieram, é claro, mas não o grande resultado. A Seleção Masculina dos EUA entrou neste torneio como a 16ª melhor equipe do mundo e foi eliminada nas oitavas de final, assim como seus antecessores. Geração de Ouro, técnico de renome, vantagem de jogar em casa — nada disso fez diferença. Existem níveis, e o nível da Seleção Masculina dos EUA continua o mesmo.

Pochettino, assim como seus jogadores, queria mudar o futebol americano para melhor. Em vez disso, o resultado final significa que esta era será marcada tanto pelo “e se?” quanto pelo “por que não?”.