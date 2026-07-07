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Mauricio Pochettino GFXGOAL
Ryan Tolmich

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De “Por que não?” a “E se?” - O primeiro ciclo de Mauricio Pochettino à frente da seleção masculina dos EUA na Copa do Mundo termina com uma chance desperdiçada e um futuro incerto

Análises
Estados Unidos da América
M. Pochettino
Especiais e Opinião
Estados Unidos da América x Bélgica
Bélgica
Copa do Mundo

O técnico foi contratado para mudar a cultura da equipe, e talvez tenha conseguido, mas, no fim das contas, o resultado acabou sendo o mesmo

SEATTLE — Logo após o fim da participação da Seleção Masculina dos EUA na Copa do Mundo, Mauricio Pochettino foi questionado sobre seu futuro como técnico. Não era o momento de discutir isso, disse ele, e tinha razão. O rescaldo da goleada de 4 a 1 sofrida contra a Bélgica, que foi um verdadeiro pesadelo, não era o momento certo para falar sobre o que viria a seguir, especialmente quando ele era o técnico responsável por aquele colapso.

Assim, sem o futuro para discutir, tudo o que resta é o presente — e o passado não tão distante. A era Pochettino pode ou não ter chegado ao fim, com a Federação de Futebol dos EUA insistindo que continuará as conversas sobre a prorrogação de seu contrato. Mas esta Copa do Mundo acabou e, com o seu término, é difícil avaliar plenamente o que aconteceu sem também levar em conta o papel de Pochettino nisso tudo.

O que os torcedores americanos vão achar desse momento na história da Seleção dos EUA? Eles vão se lembrar dos gols, dos cantos coletivos, das imagens de Pochettino animando as torcidas que ele tanto queria ver apoiando sua equipe? Ou vamos nos lembrar disso por causa dessa última exibição, marcada por erros, falhas e o chute de Pochettino em uma cesta de garrafas de água quando ele, assim como sua Seleção dos EUA, perdeu todo o controle?

Durante grande parte deste verão, Pochettino parecia ter tudo na palma das mãos. A torcida estava ao seu lado, o país ganhava vida e seus jogadores estavam prontos e dispostos a correr como loucos. A corrida parou na segunda-feira, e parou mais cedo do que qualquer um gostaria. Ao ser eliminado nas oitavas de final, Pochettino igualou o desempenho de Jurgen Klinsmann, Bob Bradley e Gregg Berhalter. Pochettino pode reiterar o quanto as coisas mudaram, mas certamente parece que tudo permaneceu igual.

Então, como avaliar Pochettino? Com nuances, é claro, mas também com base nos resultados. A promessa era que o futebol americano estava mudando e, com essa mudança, os resultados viriam. Alguns vieram, é claro, mas não o grande resultado. A Seleção Masculina dos EUA entrou neste torneio como a 16ª melhor equipe do mundo e foi eliminada nas oitavas de final, assim como seus antecessores. Geração de Ouro, técnico de renome, vantagem de jogar em casa — nada disso fez diferença. Existem níveis, e o nível da Seleção Masculina dos EUA continua o mesmo.

Pochettino, assim como seus jogadores, queria mudar o futebol americano para melhor. Em vez disso, o resultado final significa que esta era será marcada tanto pelo “e se?” quanto pelo “por que não?”.

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A preparação

    Durante todo o verão, Pochettino repetia constantemente a pergunta: “Por que não nós?”

    Isso se tornou um grito de guerra. Se um país não consegue se unir em torno de uma seleção em uma Copa do Mundo em casa, quando poderia fazê-lo? Se um grupo de jogadores não conseguisse acreditar em si mesmo nesses momentos, será que algum dia conseguiria? À medida que o verão avançava, os gritos de guerra ficavam mais altos. Talvez Pochettino estivesse no caminho certo.

    Apesar de algumas controvérsias iniciais sobre a escalação, a seleção masculina dos EUA (USMNT) começou o verão com atuações sólidas contra o Senegal e a Alemanha. A goleada sobre o Paraguai na estreia da Copa do Mundo ficará marcada como um dos resultados mais emocionantes da história da USMNT. A atmosfera estava eletrizante contra a Austrália, e a derrota para a Turquia não abalou em nada o ânimo da equipe. Então, com uma vitória sobre a Bósnia e Herzegovina, mesmo ficando com apenas 10 jogadores em campo, Pochettino aparentemente ajudou sua equipe a dar um passo adiante.

    A seleção americana fez isso com estilo, também. Jogou um futebol ofensivo, agressivo e em ritmo acelerado. Sufocou os adversários e os puniu sempre que tentavam recuperar o fôlego. Pela primeira vez, as maiores estrelas do futebol americano brilharam em campo em uma Copa do Mundo. Eram talentosos e agressivos. Acima de tudo, era divertido acompanhá-los.

    Durante anos, os torcedores americanos estavam ansiosos para ver uma seleção realmente jogar em uma Copa do Mundo. A Seleção dos EUA fez exatamente isso em seus quatro primeiros jogos.

    Então veio o quinto, o confronto com a Bélgica. Naquela partida, a seleção americana não conseguiu apresentar nada nem de longe parecido com o que havia mostrado anteriormente. Embora grande parte da culpa recaia sobre os jogadores — nenhum dos quais sairá de campo com a cabeça erguida —, parte dela também recai sobre Pochettino, que só pôde assistir enquanto sua equipe desmoronava totalmente sob o peso das expectativas.

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  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A queda

    Pochettino queria que sua equipe jogasse com naturalidade. “O relaxamento traz concentração”, disse ele, citando o argentino Jorge Valdano, campeão da Copa do Mundo. Se a seleção americana mantivesse a calma e a confiança, acreditava ele, tudo o mais viria por consequência.

    O problema é que, contra a Bélgica, a seleção dos EUA não demonstrou nada disso. Os jogadores estavam tensos, tímidos e reativos — uma equipe que jogava para não cometer erros, em vez de uma equipe convencida de que poderia aproveitar o momento. A alegria e a liberdade que marcaram as primeiras etapas de sua campanha não foram sugadas do estádio em Seattle. Elas simplesmente nunca chegaram.

    Foi isso que tornou a derrota tão desanimadora. A equipe descontraída, porém implacável, que Pochettino parecia estar montando desapareceu quando o nível da partida subiu. E isso levanta a pergunta incômoda: aquela versão da seleção americana chegou a existir de verdade, ou era simplesmente uma equipe aproveitando o ímpeto contra adversários mais fracos antes de ser desmascarada por um verdadeiro candidato ao título?

    “Talvez a explicação seja muito simples: não foi o nosso dia, tanto em termos de qualidade quanto individualmente”, disse Pochettino. “É claro que o principal responsável sou eu, e sim, precisamos analisar e avaliar o que fizemos, porque não foi o desempenho nem a maneira como normalmente jogamos.”

    “Acho que não jogamos no nosso nível”, acrescentou ele. “Começamos mal. Nunca encontramos o ritmo do jogo. Mesmo depois de marcarmos, na jogada seguinte levamos um gol. Foi um dia muito ruim. Não mostramos a qualidade das partidas anteriores. Temos que aceitar que não jogamos bem. Não precisamos inventar desculpas.”

    Pochettino está certo: sem desculpas. Depois que as redes sociais se agarraram a declarações espalhafatosas sobre “tocar a lua”, a seleção dos EUA não conseguiu nem chegar perto da Bélgica, que deu voltas em torno dela em todos os aspectos do jogo.

    Ainda assim, havia algo diferente na preparação para o jogo contra a Bélgica, e isso pode ter influenciado. Depois de passar o verão como azarões adoráveis e talentosos, a seleção dos EUA de Pochettino de repente se viu no papel de vilã do torneio. E em momentos como esse, a percepção pode mudar rapidamente. A equipe que antes jogava com liberdade de repente carregava um peso muito diferente.

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    Perder o controle do clima

    Para deixar claro, a mudança no clima da Seleção Masculina dos EUA não foi culpa de Pochettino nem dos jogadores. Eles também só puderam assistir enquanto a situação saía do controle. Na segunda-feira, horas antes do maior jogo da história da Seleção Masculina dos EUA, o presidente Donald Trump apareceu na televisão se gabando de que a FIFA havia anulado um cartão vermelho. A partir do momento em que o cartão vermelho de Folarin Balogun foi anulado, o clima mudou — e não para melhor.

    Embora a seleção americana estivesse inicialmente animada durante o treino de domingo, à tarde as coisas começaram a azedar. Quanto mais o envolvimento do presidente ficava claro, mais o mundo exterior começava a se agarrar a essa narrativa. A Seleção dos EUA, que antes conquistava até mesmo os neutros com atitude, qualidade e gols, passou a ser desprezada. Ao longo da fase de grupos, a Seleção de Pochettino simbolizava esperança, confiança e, de modo geral, diversão. Antes do jogo de segunda-feira, para grande parte do mundo, ela simbolizava corrupção.

    Pode-se discutir se isso é justo ou injusto, mas é a realidade. O que é indiscutível é que a seleção dos EUA não aceitou bem essa nova imagem, e que isso pode ter sido um dos muitos fatores que levaram à sua derrota total em campo.

    “Se você tem Balogun à disposição porque a comissão disciplinar da FIFA permitiu, então não há problema”, disse Pochettino, “mas, pessoalmente, sinto-me muito decepcionado com tantas pessoas falando sobre política e manipulação, ou ética e integridade. Não é desculpa dizer que não jogamos bem por causa disso. Isso não é verdade.”

    Pochettino pode manter essa linha de raciocínio, mas o fato é que, mesmo que o desempenho não tenha sido influenciado, o legado dessa seleção certamente foi. Para o mundo de fora, a narrativa é que essa é uma seleção que vendeu sua alma à política e perdeu. Para os americanos que acompanham o futebol de forma casual, esse é um grupo que recebeu uma chance e a desperdiçou.

    Tudo isso é, no mínimo, uma nuvem pairando sobre este verão, e este torneio será, para o bem ou para o mal, lembrado pelas 36 horas entre o anúncio de Balogun e o apito final muito mais do que pelo mês de atuações que o antecedeu.

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    O futuro?

    Tudo isso fará parte do legado de Pochettino, seja justo ou não. Ele fez com que a Seleção dos EUA jogasse um dos melhores futebols que já apresentou em uma Copa do Mundo. Ele também esteve à frente de um momento em que a seleção desperdiçou a maior oportunidade da história do futebol americano. Não dá para discutir plenamente um aspecto sem o outro, mas é seguro supor qual parte ficará na memória por mais tempo.

    O que vem a seguir para a Federação Americana de Futebol permanece incerto, mesmo que o objetivo final seja óbvio. Apesar de toda a discussão sobre o próximo técnico, diretor esportivo ou iniciativa de longo prazo, a situação simplesmente precisa melhorar. Isso não foi bom o suficiente e não foi o passo à frente de que o programa precisava. No fim das contas, a Seleção dos EUA percorreu um caminho tortuoso que a levou de volta a um lugar familiar, só que com mais promessas no passado e um tropeço ainda mais doloroso na saída.

    Será que isso é suficiente para a Federação de Futebol dos EUA trazer Pochettino de volta? De acordo com um comunicado divulgado na segunda-feira, a federação está, pelo menos, aberta a essa possibilidade.

    “Combinamos que daríamos continuidade a essas conversas após um período de descanso e reflexão pós-Copa do Mundo. Temos muito respeito e gratidão por Mauricio, sua comissão técnica e todos os que fazem parte do programa”, afirmou a Federação de Futebol dos EUA. “Compartilhamos o entusiasmo em relação ao nosso potencial e também a clareza sobre a quantidade de trabalho ainda necessária em todos os níveis para alcançar nossa ambição.”

    A grande questão talvez seja se Pochettino quer voltar. Segundo relatos, uma oferta de contrato já estava em discussão antes do torneio. Somente as duas partes envolvidas sabem como está a situação agora.

    “Essa jornada foi incrível”, disse Pochettino. “Ainda não se completaram nem dois anos na federação. Um ciclo dura quatro anos. Hoje encerramos um capítulo sobre a avaliação dos jogadores. Agora, temos uma avaliação completa de muitos jogadores. Se decidirmos continuar aqui no futuro, temos uma ideia clara.”

    “Agora é hora de descansar um pouco, refletir, depois ter algumas conversas, e então veremos qual será a decisão da federação e a nossa”, continuou ele. “Estou muito feliz. Construímos um bom relacionamento, mas agora não é o momento de falar sobre isso.”

    Haverá tempo de sobra para conversar nos próximos dias. Essa é a natureza das eliminações em torneios. Quando tudo acaba, há tempo para refletir, tempo para avaliar e, por fim, tempo para decidir para onde seguir.

    Essa parte continua sendo um mistério. O que não está em dúvida é que, se este for o fim da era Pochettino, ela termina com um gosto amargo e muitos pensamentos sobre o que poderia ter sido. A seleção dos EUA passou esta Copa do Mundo se perguntando: “Por que não?”. No fim, ficou com o “E se?”.

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