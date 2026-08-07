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Ahmed Mansy

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De Manchester a Al-Nassr: Cristiano Ronaldo comprovou o acerto da posição de Ten Hag após 4 anos?

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O astro português está fora do "Mundial" há mais de um mês

Há cerca de quatro anos exatos, começava a maior crise na carreira do craque português Cristiano Ronaldo, que terminou com sua despedida de todas as ligas europeias e sua transferência para a liga saudita, ao lado de seu clube atual, o Al-Nassr.

E, após esses quatro anos, os contornos daquela crise voltaram a surgir mais uma vez, mas desta vez ao lado do próprio Al-Nassr.

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  • Um mês após a Copa do Mundo: onde está Ronaldo?

    No último dia 6 de julho, a seleção de Portugal deu adeus à Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, no Canadá e no México, ainda nas oitavas de final, após a derrota para a Espanha por 1 a 0.

    Todos esperavam que Cristiano Ronaldo retornasse aos treinos do Al-Nassr após o prazo legal, que se estende por 21 dias, até o dia 27 do mês passado, mas isso não aconteceu. Pelo contrário, ele nem sequer se juntou ao campo de treinamento externo em Portugal.

    E, com o retorno a Riade, Ronaldo manteve sua ausência, faltando a todos os treinos da equipe nas três cidades em que houve preparação, seja na capital saudita, em Abha ou em Lisboa, ao longo de 32 dias completos.

    Isso acontece a apenas uma semana do início da nova temporada, mais precisamente no dia 15 de agosto deste ano, quando o Al-Nassr enfrenta o Al-Fateh, na primeira rodada da Liga Roshn Saudita.

    A ausência contínua de Ronaldo provocou uma onda de indignação entre os torcedores do Al-Nassr, em meio ao silêncio por parte da diretoria do clube, assim como da comissão técnica comandada pelo australiano Ange Postecoglou, sem uma data definida para o retorno.

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  • O cenário de Manchester se repete após 4 anos: Ten Hag estava certo?

    Este cenário foi exatamente o que aconteceu há 4 anos, mais precisamente em 2022, quando Cristiano Ronaldo faltou à pré-temporada de seu antigo clube, o Manchester United, antes do início da nova temporada, por um período que também ultrapassou um mês, sem que houvesse qualquer compromisso internacional com a seleção de Portugal.

    O clube inglês iniciou sua pré-temporada naquela ocasião no dia 27 de junho, antes de os jogadores convocados por suas seleções se juntarem ao grupo no dia 4 de julho, sem que a estrela portuguesa estivesse entre eles.

    Cristiano Ronaldo não retornou depois de dois dias ou duas semanas, mas sim após um mês inteiro do início da pré-temporada, justificando-se com uma bronquite de sua filha, que exigiu a internação dela no hospital por uma semana.

    O estranho é que, quando retornou, no dia 26 de julho, Cristiano Ronaldo não voltou para participar dos treinos, mas para discutir com o clube a questão de sua saída, a fim de se transferir para uma equipe que disputasse a Liga dos Campeões da Europa, competição da qual o Manchester United estava ausente.

    A estrela portuguesa só participou dos treinos do Manchester United no dia 30 de julho de 2022, depois de ter faltado à pré-temporada realizada na Tailândia e na Austrália, o que afetou suas participações ao longo da temporada.

    Diante disso, o holandês Erik ten Hag, técnico do Manchester United naquela época, decidiu não contar com Cristiano Ronaldo como titular, sob a justificativa de que lhe faltava o condicionamento físico necessário devido à ausência na pré-temporada.

    Por causa dessa decisão, surgiram diversos problemas entre as duas partes, até que Cristiano Ronaldo fez suas declarações incendiárias contra Ten Hag, afirmando que não o respeitava, em uma entrevista com o jornalista Piers Morgan, em novembro do mesmo ano.

    Após essa entrevista, na qual Cristiano Ronaldo atacou a todos, o Manchester United anunciou a rescisão de seu contrato com a estrela portuguesa, que em seguida se transferiu para o Al-Nassr em uma transferência gratuita, no inverno de 2023, e permanece no clube até hoje.

  • Eurocopa 2024: crise semelhante

    Ao longo desse período, o Al-Nassr realizou uma pré-temporada em 4 temporadas, sendo a mais recente a atual, na qual Cristiano Ronaldo está ausente há mais de um mês.

    No entanto, o atraso atual não foi o único, tendo se repetido em 2024, após Ronaldo encerrar sua participação com a seleção de Portugal na Eurocopa "Euro 2024".

    Naquela ocasião, o Al-Nassr concedeu férias aos seus jogadores internacionais que disputaram a competição europeia, bem como a Copa América, por um período de 3 semanas a contar da data de sua última partida nas duas competições.

    Apesar de a seleção de Portugal ter se despedido do torneio nas quartas de final diante da França, no dia 5 de julho de 2024, Ronaldo só se juntou à pré-temporada do Al-Nassr no dia 2 de agosto do mesmo ano, ou seja, também após cerca de um mês.

    Contudo, as coisas transcorreram normalmente naquele momento, especialmente por ele ter retornado 12 dias antes das primeiras partidas da equipe na temporada, que foram contra o Al-Taawoun, na semifinal da Supercopa, no dia 14 do mesmo mês.

    Ronaldo conseguiu se preparar durante aquele período, chegando inclusive a marcar um dos dois gols da vitória sobre o Al-Taawoun e a dar a assistência para o outro, mas isso não será possível desta vez, faltando apenas uma semana para o início da temporada.

    Algumas especulações apontam para a ausência do "míssil da Madeira" nas duas primeiras partidas do Al-Nassr na nova temporada, contra o Al-Fateh na primeira rodada da Roshn Saudi League, e contra o Al-Diriyah nas oitavas de final da Copa do Custódio das Duas Mesquitas Sagradas.

    Essa ausência, caso ocorra, representa uma grande crise para o Al-Nassr, especialmente porque o clube não conseguiu reforçar seu elenco com nenhum jogador durante a atual janela de transferências de verão, devido à crise financeira que enfrenta.

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