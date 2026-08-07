Este cenário foi exatamente o que aconteceu há 4 anos, mais precisamente em 2022, quando Cristiano Ronaldo faltou à pré-temporada de seu antigo clube, o Manchester United, antes do início da nova temporada, por um período que também ultrapassou um mês, sem que houvesse qualquer compromisso internacional com a seleção de Portugal.

O clube inglês iniciou sua pré-temporada naquela ocasião no dia 27 de junho, antes de os jogadores convocados por suas seleções se juntarem ao grupo no dia 4 de julho, sem que a estrela portuguesa estivesse entre eles.

Cristiano Ronaldo não retornou depois de dois dias ou duas semanas, mas sim após um mês inteiro do início da pré-temporada, justificando-se com uma bronquite de sua filha, que exigiu a internação dela no hospital por uma semana.

O estranho é que, quando retornou, no dia 26 de julho, Cristiano Ronaldo não voltou para participar dos treinos, mas para discutir com o clube a questão de sua saída, a fim de se transferir para uma equipe que disputasse a Liga dos Campeões da Europa, competição da qual o Manchester United estava ausente.

A estrela portuguesa só participou dos treinos do Manchester United no dia 30 de julho de 2022, depois de ter faltado à pré-temporada realizada na Tailândia e na Austrália, o que afetou suas participações ao longo da temporada.

Diante disso, o holandês Erik ten Hag, técnico do Manchester United naquela época, decidiu não contar com Cristiano Ronaldo como titular, sob a justificativa de que lhe faltava o condicionamento físico necessário devido à ausência na pré-temporada.

Por causa dessa decisão, surgiram diversos problemas entre as duas partes, até que Cristiano Ronaldo fez suas declarações incendiárias contra Ten Hag, afirmando que não o respeitava, em uma entrevista com o jornalista Piers Morgan, em novembro do mesmo ano.

Após essa entrevista, na qual Cristiano Ronaldo atacou a todos, o Manchester United anunciou a rescisão de seu contrato com a estrela portuguesa, que em seguida se transferiu para o Al-Nassr em uma transferência gratuita, no inverno de 2023, e permanece no clube até hoje.