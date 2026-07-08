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grafica pulisic usa milan 2026Getty Images

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De lesões a nenhum gol marcado, a Copa do Mundo de Pulisic foi um fracasso total: o que muda para o Milan?

Milan
Mercado da bola

O Milan está preocupado; Pulisic encerra a Copa do Mundo decepcionado e lesionado

Para Pulisic, este está sendo um verão intenso sob todos os aspectos. A seleção dos EUA, no centro de enormes polêmicas relacionadas ao caso Balogun, sofreu uma goleada de 4 a 1 contra uma Bélgica que quase nunca foi pressionada pelos anfitriões, e ele torceu o tornozelo e o joelho de uma só vez. Ele sai com lesões graves do que deveria ter sido, para ele, uma Copa do Mundo de consolidação no cenário internacional.


A equipe médica do Milan está em contato com a da seleção americana e, a partir das primeiras conversas, percebe-se uma certa tranquilidade, já que o problema não parece ser grave.

  • MUITO FRÁGIL

    Das quatro partidas em que começou como titular na equipe do técnico Pochettino, Pulisic disputou apenas uma até o fim, enquanto em três ocasiões pediu para ser substituído devido a problemas físicos. O Capitão América chegou ao evento mais importante de todos demonstrando certa fragilidade e, certamente, não nas melhores condições possíveis. O próprio Massimiliano Allegri, com exceção de cerca de dez partidas, nunca teve à disposição o verdadeiro Pulisic, que sempre esteve lutando contra uma bursite e um problema extremamente incômodo no tornozelo.

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  • CRITICADO EM SEU PAÍS

    O mundo de Pulisic virou de cabeça para baixo: os torcedores do Milan, pela primeira vez em três anos de sua passagem pelo clube rossonero, começaram a criticá-lo pelos seis meses sem marcar gols na última temporada. Os jornalistas e torcedores americanos não ficaram atrás, inundando de notas baixas e críticas negativas o desempenho do ex-jogador do Chelsea contra a Bélgica, questionando se ele realmente era um craque capaz de liderar um time,

  • CARDINALE QUER PULISIC NO CENTRO DO PROJETO

    Desde seu primeiro dia como técnico do Milan, Amorim pediu que Pulisic fosse mantido no elenco da temporada 2026/2027. Um pedido que está em total sintonia com a visão de Cardinale: o presidente do Rossonero quer fazer do seu número 11 um dos jogadores mais representativos e centrais da nova era.

    O fracasso na Copa do Mundo não parece, pelo menos por enquanto, ter alterado esse projeto em relação ao atacante americano. Cardinale já tem clara a estratégia a ser seguida com Pulisic: nos próximos dias, apresentará uma nova proposta de renovação até 2031, com reajuste salarial, e, caso não haja acordo, acionará a cláusula unilateral que lhe permite renovar o contrato atual até 2028. Depois de ter recusado a oferta do New York City, Cardinale pretende se manter firme no mercado, a menos que surjam propostas realmente imperdíveis.

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