De lesões a nenhum gol marcado, a Copa do Mundo de Pulisic foi um fracasso total: o que muda para o Milan?

Para Pulisic, este está sendo um verão intenso sob todos os aspectos. A seleção dos EUA, no centro de enormes polêmicas relacionadas ao caso Balogun, sofreu uma goleada de 4 a 1 contra uma Bélgica que quase nunca foi pressionada pelos anfitriões, e ele torceu o tornozelo e o joelho de uma só vez. Ele sai com lesões graves do que deveria ter sido, para ele, uma Copa do Mundo de consolidação no cenário internacional.





A equipe médica do Milan está em contato com a da seleção americana e, a partir das primeiras conversas, percebe-se uma certa tranquilidade, já que o problema não parece ser grave.