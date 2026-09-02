Dos fogos de artifício iniciais ao sabor agridoce do último dia da janela de transferências. Depois de quatro anos vividos com distanciamento, Gerry Cardinale conduziu pessoalmente a campanha de reforços do Milan. Auxiliado por Bobby Gardiner e Hendrik Almastadt, ainda que depois as operações mais importantes, tanto de chegada quanto de saída, levem a assinatura do superagente Jorge Mendes. A decepção do último dia é o resultado de um conjunto de fatores: não ter acertado as duas contratações necessárias e a dificuldade para vender, com o caso Tomori minando a credibilidade do projeto. O inglês havia sido afastado do elenco, Amorim confirmou e voltou a confirmar a linha dura, antes de ter de recuar porque o Milan não conseguiu contratar um defensor de grande nível além de Gila.
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De Leão a Fofana: quanto o Milan arrecadou com as vendas, caso a caso
SENHOR 38 MILHÕES
A novela de verão envolvendo o Milan foi uma gentil concessão de Rafael Leao. O ex-camisa 10 do Milan havia se colocado no mercado já em março, mas sua venda, concretizada a 4 dias do fechamento da janela, não trouxe os dividendos esperados. O Milan encaixou apenas 38 milhões de euros do Galatasaray (sem contar os bônus que ainda precisam ser atingidos) depois de pedir 60 milhões de euros durante todo o verão e também solicitar ajuda, sem sucesso, a Jorge Mendes.
3 milhões por Nkunku
A segunda venda mais rentável do verão do AC Milan é a de Christoher Nkunku ao Leipzig. O clube alemão fechou a negociação com o Milan por empréstimo oneroso de cerca de 3 milhões de euros. Dentro do acordo, foi incluída uma opção de compra não obrigatória que o Lipsua poderá eventualmente exercer ao fim da temporada.
1,5 milhão de euros por Ricci
Ricci, de forma surpreendente, aparece na terceira colocação deste ranking muito particular. O Como definiu, há cinco dias, com o Milan a fórmula e os valores da transferência do meio-campista para a equipe de Fabregas. Ricci vai se juntar ao Como por empréstimo pago de 1,5 milhão, com bônus em caso de classificação para as competições europeias, e uma opção de compra fixada em 22 milhões.
ZERO EUROPA
Se, por um lado, é possível ver claramente as saídas sem custos e sem opção de compra de Odogu para o Toulouse, Kostic para o Sparta Rotterdam e Athekame para o Lyon, o mesmo não se pode dizer das demais saídas. O Milan não arrecadou um centavo com os empréstimos sem opção de compra de Fofana ao Lyon e com o de Gimenez ao Porto, com direito de compra, além do de Kevin Zeroli ao Sudtirol.
Isso quer dizer que, apesar de cerca de dez operações de saída, considerando a rescisão do contrato de Bennacer, o Milan arrecadou apenas 42,5 milhões. O dado também faz refletir sobre a conveniência de incluir um novo diretor esportivo no organograma do clube.
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