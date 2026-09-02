De Leão a Fofana: quanto o Milan arrecadou com as vendas, caso a caso

Se, por um lado, é possível ver claramente as saídas sem custos e sem opção de compra de Odogu para o Toulouse, Kostic para o Sparta Rotterdam e Athekame para o Lyon, o mesmo não se pode dizer das demais saídas. O Milan não arrecadou um centavo com os empréstimos sem opção de compra de Fofana ao Lyon e com o de Gimenez ao Porto, com direito de compra, além do de Kevin Zeroli ao Sudtirol.





Isso quer dizer que, apesar de cerca de dez operações de saída, considerando a rescisão do contrato de Bennacer, o Milan arrecadou apenas 42,5 milhões. O dado também faz refletir sobre a conveniência de incluir um novo diretor esportivo no organograma do clube.