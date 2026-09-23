A Associação de Imprensa Estrangeira premiou Aurelio De Laurentiis com o "Prêmio à Carreira 2025" e, ao falar por ocasião da entrega da premiação, o presidente do Napoli abordou de forma ampla o momento do clube, as relações com profissionais vinculados ao passado, mas também a política do futebol e o novo estádio, que está pronto para sair do papel.
De Laurentiis: "Não me façam falar de Spalletti, os treinadores são empregados. Eu queria um time só de jovens. Novo estádio em Napoli Est para 70 mil lugares. O Maradona precisa ser demolido. Malagò? Estão politizando o futebol para tomar o lugar dele"
Só jovens na equipe
"Eu gostaria de um time só de jovens. Buffon chegou aos 40 anos? Jogava-se menos do que hoje. Um goleiro normalmente não é submetido a estresse físico como pode ser um jogador de linha.
Na minha opinião, quem sofre o maior desgaste é um meio-campista, que precisa observar o que acontece à sua frente, mas também às suas costas. Não é por acaso, na minha opinião, que os melhores treinadores foram mais ou menos todos jogadores de meio-campo"
Spalletti
"Não me façam falar de Spalletti. Você assiste à TV? Há toda uma narrativa em que colocam em cena Totti e Spalletti, com o filho de Castellitto, em que os acontecimentos relativos à... são contados de forma ficcional
Os treinadores precisam entender que são colaboradores chamados para reger a orquestra dos jogadores, mas continuam sendo funcionários. Às vezes se esquecem disso, o raciocínio está claro?"
O centro esportivo será em Quagliano
"Foi complicado encaminhar essa questão. No ano passado eu disse: "vamos colocar a primeira pedra porque tínhamos encontrado um terreno". Mas em Nápoles as coisas que você vai descobrindo aos poucos se tornam divertidas, mas também patéticas. Porque você encontra o terreno, depois faz a certidão e não é verdade que o senhor tinha a propriedade, mas sim um contrato de aluguel com opção, que, porém, venceu. Agora finalmente chegamos lá.
Contratei um agrônomo da Itália, que vinha de Florença, e o fiz visitar 27 locais para testar a qualidade dos terrenos. Se estavam contaminados ou não. Depois é preciso conversar com os proprietários. Não é simples. Como são todos terrenos agrícolas, todos são administrados por colonos que os gerenciam com contratos de três, cinco, dez anos. É difícil tirá-los dali, a menos que, em vez de pagar dez euros por metro quadrado, você pague cem. Mas aí o custo para fazer o centro esportivo fica desproporcional.
Finalmente em Qualiano encontramos 17 hectares e meio onde vamos colocar 10 campos de futebol e 7.500 metros quadrados para escritórios, vestiários para o time principal e para todas as categorias de base".
Acordo com a Q8, estará em Nápoles amanhã
"Questão do estádio: tenho uma carta de intenções assinada há um mês com a Q8, que na zona leste de Nápoles encontrou 38 hectares.
Lá eu projetei um estádio para 70 mil lugares e 120 camarotes, além de restaurantes e tudo o mais.
Além disso, haverá o museu interativo feito com a minha agente de Los Angeles para fazer você jogar a partida com quem quiser: Maradona, Cavani, Higuain. Para construí-lo, é preciso tempo, além de milhões de dólares"
2 milhões por ano
"Pista de atletismo, não, deixamos para quem faz pista de atletismo. O senhor viu o novo estádio do Real Madrid com o gramado que desce? Com a base que sai para que possam fazer shows sem destruir o gramado. Todo verão em que a prefeitura organiza shows no Maradona, eu tenho que refazer o gramado e, neste ano, quase quebraram os canos da irrigação, quer dizer. Depois convivemos. Eu dou risada quando a prefeitura diz que pagamos 900 mil euros por ano. Nós, entre custos diretos e indiretos, pagamos dois milhões por ano e só o temos para uso no dia do jogo. Depois temos que devolvê-lo no dia seguinte, tudo limpo"
A Prefeitura e a Região querem causar confusão? Que façam!
"O prefeito quer fazer o estádio na esperança de que, daqui a um ano, ele vire um monumento que não possa mais ser destruído. Aquilo deveria ser destruído. Alguém deveria fazer um acordo com as superintendências. Querem fazer a Região investir 150 milhões e a Prefeitura 50. Com 200 milhões, a senhora faz um carinho no estádio. Depois de vinte e dois anos em que jogo naquele estádio, que defini várias vezes como um cesso, a senhora deve ficar tranquila que, com 200 milhões, no Maradona faz um carinho. Eles querem se divertir? Querem fazer bagunça? Façam. Eu já disse a eles: eu jogo com vocês enquanto construo o estádio, não é que vou levar uma vida, vou levar 24 meses. Estádio financiado completamente por mim."
Malagò? Querem politizar o futebol para tomar o lugar dele
"Vejam a odisseia que Malagò está vivendo, o único capaz de colocar o futebol italiano nos trilhos certos, como demonstrou ao longo da vida. Isso não está certo, temos de encontrar de toda forma a possibilidade de derrubá-lo porque alguém quer tomar o seu lugar
Isso não está certo. Politicizar o futebol. Eu peço desculpas. Coloquem o dinheiro na mesa para sustentar o futebol, coisa que não fazem. Por que o ministro Giorgetti e o ministro Abodi sempre criaram problemas para o futebol italiano (alguém diz também para o tênis). Sempre. A política sempre esteve ausente do cinema e do esporte. Mas, quando precisam vir ver algum jogo, ficam na primeira fila para conseguir os ingressos e como ficam bravos se você não os entrega a eles".
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