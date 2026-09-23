"Foi uma questão complicada. No ano passado eu disse: “vamos colocar a primeira pedra porque tínhamos encontrado um terreno”. Mas em Nápoles as coisas que você vai descobrindo aos poucos acabam ficando divertidas, mas também patéticas. Porque você encontra o terreno, depois faz a vistoria documental e não é verdade que o senhor tinha a propriedade, mas sim um contrato de aluguel com opção, que, no entanto, venceu. Agora finalmente chegamos lá.

Contratei um agrônomo da seleção da Itália, que vinha de Florença, e o fiz visitar 27 locais para testar a qualidade dos terrenos. Se eram contaminados ou não. Depois é preciso conversar com os proprietários. Não é simples. Como são todos terrenos agrícolas, todos são administrados por colonos que os gerem com contratos de três, cinco ou dez anos. É difícil tirá-los de lá, a menos que, em vez de pagar dez euros por metro quadrado, você pague cem. Mas aí o custo para fazer o centro esportivo acaba ficando desproporcional.

Finalmente em Qualiano encontramos 17 hectares e meio onde vamos colocar 10 campos de futebol e 7.500 metros quadrados para escritórios, vestiários para o time principal e para todas as categorias de base”.