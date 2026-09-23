A Associação da Imprensa Estrangeira premiou Aurelio De Laurentiis com o "Prêmio pela Carreira 2025" e, ao falar por ocasião da entrega da premiação, o mandatário do Napoli abordou de forma ampla o momento do clube, as relações com pessoas vinculadas ao passado, mas também a política do futebol e o novo estádio, que está pronto para sair do papel.
De Laurentiis: "Eu estava lá durante o Calciopoli, eu venci sem trapacear. Não me façam falar de Spalletti, os técnicos são empregados. Novo estádio em Napoli Est para 70 mil lugares. O Maradona tem de ser demolido. Malagò? Politizam o futebol para ocupar o lugar dele"
Apenas jovens no elenco
"Eu gostaria de um time só de jovens. Buffon chegou aos 40 anos? Jogava-se menos do que hoje. Um goleiro normalmente não é submetido a estresse físico como pode acontecer com um jogador de linha.
Na minha opinião, quem sofre o maior desgaste é um meio-campista, que precisa observar o que acontece à sua frente, mas também às suas costas. Não é por acaso, na minha opinião, que os melhores treinadores foram, mais ou menos, todos meio-campistas"
Spalletti
"Não me façam falar de Spalletti. Você assiste à TV? Há toda uma narrativa em que colocam em cena Totti e Spalletti, com o filho de Castellitto, em que os acontecimentos relativos à... são contados de maneira ficcional
Os técnicos precisam entender que são colaboradores chamados a dirigir a orquestra dos jogadores, mas continuam sendo funcionários. Às vezes eles se esquecem disso, o raciocínio está claro?"
O centro esportivo será em Quagliano
"Foi uma questão complicada. No ano passado eu disse: “vamos colocar a primeira pedra porque tínhamos encontrado um terreno”. Mas em Nápoles as coisas que você vai descobrindo aos poucos acabam ficando divertidas, mas também patéticas. Porque você encontra o terreno, depois faz a vistoria documental e não é verdade que o senhor tinha a propriedade, mas sim um contrato de aluguel com opção, que, no entanto, venceu. Agora finalmente chegamos lá.
Contratei um agrônomo da seleção da Itália, que vinha de Florença, e o fiz visitar 27 locais para testar a qualidade dos terrenos. Se eram contaminados ou não. Depois é preciso conversar com os proprietários. Não é simples. Como são todos terrenos agrícolas, todos são administrados por colonos que os gerem com contratos de três, cinco ou dez anos. É difícil tirá-los de lá, a menos que, em vez de pagar dez euros por metro quadrado, você pague cem. Mas aí o custo para fazer o centro esportivo acaba ficando desproporcional.
Finalmente em Qualiano encontramos 17 hectares e meio onde vamos colocar 10 campos de futebol e 7.500 metros quadrados para escritórios, vestiários para o time principal e para todas as categorias de base”.
Acordo com a Q8, será em Nápoles Leste
"Questão do estádio: tenho uma carta de intenções assinada há um mês com a Q8, que no leste de Nápoles encontrou 38 hectares.
Lá eu projetei um estádio para 70 mil lugares e 120 sky boxes, além de restaurantes e todo o resto.
Além disso, haverá o museu interativo feito com a minha agente de Los Angeles para fazer você jogar a partida com quem quiser: Maradona, Cavani, Higuaín. Para construí-lo, é preciso tempo, além de milhões de dólares"
2 milhões por ano
"Pista de atletismo, não. Deixamos para quem faz pista de atletismo. O senhor viu o novo estádio do Real Madrid, com o gramado que desce? Com a base que sai para que possam fazer shows sem destruir o campo de jogo. Todo verão em que a Prefeitura organiza shows no Maradona, eu tenho que refazer o campo, e neste ano eles quase quebraram os tubos de irrigação, quer dizer. Depois convivemos com isso. Eu dou risada quando a Prefeitura diz que pagamos 900 mil euros por ano. Nós, entre uma coisa e outra, pagamos dois milhões por ano e só podemos usá-lo no dia do jogo. Depois temos que devolvê-lo no dia seguinte, todo limpo"
A prefeitura e a região querem arrumar confusão? Que arrumem!
"O prefeito que quer fazer o estádio esperando que daqui a um ano ele vire um monumento que não possa mais ser demolido. Aquilo deveria ser demolido. Alguém deveria fazer um acordo com as superintendências. Querem que a Região invista 150 milhões e a Prefeitura, 50. Com 200 milhões, a senhora faz um carinho no estádio. Depois de vinte e dois anos em que jogo naquele estádio, que defini várias vezes como um banheiro, a senhora deve ficar tranquila porque, com 200 milhões no Maradona, faz um carinho. Eles querem se divertir? Querem fazer bagunça? Façam. Eu disse isso a eles: jogo com vocês enquanto construo o estádio, não é que eu vá levar uma eternidade, levo 24 meses. Estádio financiado completamente por mim."
MALAGÒ? QUEREM POLITIZAR O FUTEBOL PARA TIRÁ-LO DO CARGO
"Vejam a odisseia que Malagò está vivendo, o único capaz de colocar o futebol italiano nos trilhos certos, ele já demonstrou isso na sua vida. Não está certo, precisamos encontrar de toda forma a possibilidade de derrubá-lo porque alguém quer ocupar o lugar dele
Isso não está certo. Politizar o futebol. Eu peço desculpas. Coloque o dinheiro na mesa para apoiar o futebol, coisa que não faz. Por que o ministro Giorgetti e o ministro Abodi sempre criaram problemas para o futebol italiano (alguém diz também para o tênis). Sempre. A política sempre esteve ausente do cinema e do esporte. Porém, quando precisam vir assistir a algum jogo, se colocam na primeira fila para ter os ingressos e como ficam bravos se você não os dá a eles".
Eu venci sem trapacear
"A compra do Napoli? Eu mergulhei de cabeça nisso e hoje ganhei dois Scudetti e cinco copas em 22 anos, tendo trazido de volta o entusiasmo e sendo o time que há mais anos consecutivos está na Europa…
Eu também vivi a Calciopoli, mas eu venci e tive sucesso sem nunca trapacear, e isso é fundamental para mim"
Ultras? Vocês viram o que aconteceu na Inter
"Por que sou contra os ultras? O futebol precisa ser paixão, participação, é altamente educativo para as crianças. Você não pode ter ultras que têm raízes mafiosas, da ’Ndrangheta e da Camorra enquanto os chefes de polícia, os prefeitos e os ministros do Interior não tomarem conta da situação. Viram o que aconteceu com a Inter há um ano e meio? Todos vocês viram, não?"
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