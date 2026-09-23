De Laurentiis: "Cardinale? Um proprietário financista, dizia coisas sem sentido. Os fundos não trouxeram nenhum benefício"

"Sou passional por natureza, se faço alguma coisa é porque me divirto. Tem quem jogue golfe, quem jogue tênis, eu sou monotemático com a minha profissão: isso pode inquietar a minha esposa, mas eu sou assim e certamente não posso mudar.

A questão é a seguinte: quando você vai à Liga, qualquer tipo de afirmação é empresarial; se você quer fazer negócio, precisa revolucionar aquilo que não funciona.

Na Itália, pelo amor de Deus, não se pode mexer em nada, há leis que vêm de 1800, e quando você as lê e vê que foram modificadas, tem dificuldade para compreendê-las"