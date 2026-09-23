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cm grafica delaurentiis cardinale
Emanuele Tramacere
Traduzido por

De Laurentiis: "Cardinale? Um proprietário financista, dizia coisas sem sentido. Os fundos não trouxeram nenhum benefício"

Milan
Napoli
Inter de Milão
Roma
Juventus

Premiado pela Associazione Stampa Estera, o presidente do Napoli e dono da FilmAuro Aurelio De Laurentiis falou sem freios sobre o futuro do futebol italiano, atacando com força os fundos de investimento que entraram no controle de muitíssimos clubes e, em particular, o número um e proprietário do Milan, Gerry Cardinale. Estas são as palavras dele, reproduzidas pelo CalcioNapoli24


  • REVOLUCIONAR O FUTEBOL

    "Sou passional por natureza, se faço alguma coisa é porque me divirto. Tem quem jogue golfe, quem jogue tênis, eu sou monotemático com a minha profissão: isso pode inquietar a minha esposa, mas eu sou assim e certamente não posso mudar.

    A questão é a seguinte: quando você vai à Liga, qualquer tipo de afirmação é empresarial; se você quer fazer negócio, precisa revolucionar aquilo que não funciona.

    Na Itália, pelo amor de Deus, não se pode mexer em nada, há leis que vêm de 1800, e quando você as lê e vê que foram modificadas, tem dificuldade para compreendê-las"

    • Publicidade

  • O ataque a Cardinale

    "É difícil mudar a mentalidade de quem faz o futebol, a senhora falou de fundos, mas há empresários que não estão presentes. Eu, com grande humildade, sem saber nada de futebol, não conhecia o ambiente e participei de todas as assembleias da Lega.

    Convidei Gerry Cardinale para jantar há três anos, ele me fez um discurso ao qual não retruquei, caso contrário teria que pegá-lo e colocá-lo para fora, ele me dizia coisas que, do meu ponto de vista, não faziam o menor sentido: é um proprietário que tinha exigências de financista, e não de um verdadeiro empresário.

    Podem me acusar de tudo, mas fui um artesão no cinema: escolhia as ideias, nunca produzi um filme proposto por outros, apenas os que nasceram no nosso escritório. Ainda hoje, com Carlo Verdone, nós debatemos, partimos de uma ideia e depois a desenvolvemos juntos. Depois, quem financia o produto? Eu. Quem o realiza fisicamente? Sempre nós. Quem o comercializa e o distribui na Itália e no exterior? Nós"

  • QUEM TEM MENOS TORCEDORES ENTRE OS GRANDES DEVE ASSUMIR A RESPONSABILIDADE

    "Estamos em um momento em que há muita coisa para mudar, fala-se da DAZN: eu via uma matéria sobre a porcentagem de espectadores menor de um ano para o outro, mas ela ganha com as inserções publicitárias.

    É preciso entender, faço outro raciocínio: assim como quando realizo uma obra audiovisual eu mesmo a comercializo... Quem tem menos torcedores do que os times que mais puxam, ou seja, Juventus, Milan, Inter, Napoli, Roma, que são o motor do futebol italiano... esses clubes deveriam se encarregar da comercialização do futebol"

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  • Não a muito dinheiro para as turnês

    "Ofereceram-me seis milhões de dólares para ir à Austrália para uma partida e outra em Singapura, e eu faria 30 horas de viagem para depois preparar a temporada? A pessoa precisa se preparar para as muitas partidas, isso me parecia uma loucura.

    Os milhões não me interessam, organizei partidas tanto no Trentino quanto em Abruzzo, convidando equipes e pagando a elas, e no pay-per-view eu mostrava as partidas por um valor modesto de 10 euros, não custava nada.

    Há um conceito empresarial que nem todos respeitam, Cardinale e os fundos investiram dinheiro para fazê-lo render para seus investidores: se depois de algum tempo não tiveram lucro, então que benefício foi trazido? Nenhum"