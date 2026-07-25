Luis de la Fuente é atualmente o treinador de maior destaque no mundo do futebol, depois de ter conduzido a seleção do seu país, a Espanha, à conquista do título do Campeonato do Mundo, às custas da Argentina.
A seleção espanhola sagrou-se campeã mundial pela segunda vez na sua história, após vencer a Argentina por 1-0, num jogo que se prolongou até ao prolongamento.
De la Fuente revelou, em entrevista ao jornal As, as chaves do sucesso da seleção espanhola, que conquistou os títulos do Euro 2024 e do Mundial 2026.
O treinador de Espanha afirmou: "Fomos claramente superiores na final, e eles não remataram uma única bola à nossa baliza. Apesar de termos sentido alguma tranquilidade, o futebol traz sempre surpresas."
E continuou: "Se o alívio de Cubarsí no prolongamento tivesse ressaltado em Unai Simón e entrado na baliza, eles poderiam ter vencido sem um único remate à baliza. Felizmente, aquele lance foi bem resolvido."
E acrescentou: "O Mundial de Luis de la Fuente? Isso deixa-me envergonhado, mas gostaria de recordar a todos que este é o Mundial de uma grande seleção."