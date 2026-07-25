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Spain FIFA World Cup 2026 ParadeGetty Images News

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De la Fuente: Tenho o sexto sentido, Yamal é um génio e não penso no Mundial de 2030

Especiais e Opinião
Espanha x Argentina
Espanha
Argentina
Copa do Mundo
L. de la Fuente
F. Torres
L. Yamal
D. Carvajal
A. Morata
Espanha
Argentina

A porta da seleção espanhola está aberta para Morata e Carvajal

Luis de la Fuente é atualmente o treinador de maior destaque no mundo do futebol, depois de ter conduzido a seleção do seu país, a Espanha, à conquista do título do Campeonato do Mundo, às custas da Argentina.

A seleção espanhola sagrou-se campeã mundial pela segunda vez na sua história, após vencer a Argentina por 1-0, num jogo que se prolongou até ao prolongamento.

De la Fuente revelou, em entrevista ao jornal As, as chaves do sucesso da seleção espanhola, que conquistou os títulos do Euro 2024 e do Mundial 2026.

O treinador de Espanha afirmou: "Fomos claramente superiores na final, e eles não remataram uma única bola à nossa baliza. Apesar de termos sentido alguma tranquilidade, o futebol traz sempre surpresas."

E continuou: "Se o alívio de Cubarsí no prolongamento tivesse ressaltado em Unai Simón e entrado na baliza, eles poderiam ter vencido sem um único remate à baliza. Felizmente, aquele lance foi bem resolvido."

E acrescentou: "O Mundial de Luis de la Fuente? Isso deixa-me envergonhado, mas gostaria de recordar a todos que este é o Mundial de uma grande seleção."

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    O tropeço diante de Cabo Verde e a solidez defensiva ao longo de todo o Mundial

    Sobre a solidez defensiva, tendo sofrido apenas um golo, comentou: "Recebemos apenas dez remates durante todo o torneio. Mas isso deve-se à existência de um conceito defensivo que foi trabalhado e desenvolvido de forma excelente. A equipa defende de maneira coletiva impressionante."

    E frisou: "Se olharmos para os nossos números, veremos que somos uma equipa que marca muitos golos. Marcámos um grande número de golos e sofremos apenas um, e isso é uma constante connosco. Temos mais de 100 golos em 50 jogos, com muito poucos golos sofridos. É uma equipa cooperativa, generosa, e que possui uma organização defensiva cuidadosamente estudada."

    E destacou: "Tiveste alguma dúvida durante o Campeonato do Mundo? Nunca, nem sequer no primeiro jogo. Eu não sigo o que se diz lá fora, e isso dá-me mais tranquilidade."

    Acrescentou: "Depois do primeiro jogo frente a Cabo Verde, sabíamos que este era o caminho certo. Se num dia a inspiração te falta e o adversário a tem, são coisas que acontecem. A equipa foi evoluindo gradualmente, dia após dia, e ficou cada vez melhor. Além disso, o ambiente dentro do estágio foi excecional. Ao longo de 52 dias, não houve um único problema. E isso é algo extremamente difícil."

    • Publicidade
  • Ferran TorresGetty

    O golo de Torres responde às críticas exageradas

    Explicou: "Começamos o torneio com um onze inicial, mas também observamos as impressões e os treinos e, claro, tudo é submetido a análise e estudo. Temos uma equipa técnica excecional que me fornece informações fantásticas. E depois, acredito que existe um sexto sentido que ajuda em tudo, é ele que nos dá a capacidade de tomar certas decisões em determinados momentos."

    Frisou: "Tudo depende do desenrolar do jogo. Podemos definir um plano específico, mas o jogo pode levar-nos numa direção diferente. Isso pode acontecer por causa de uma lesão, uma suspensão, uma expulsão ou um golo a nosso favor ou contra nós. O futebol é capaz de mudar o nosso plano nos primeiros 10 minutos, mas a ideia fundamental nunca muda, é sempre a mesma. Entramos em campo com essa ideia, mas as características dos jogadores podem dar-lhe formas diferentes. Além disso, cada jogador ou treinador aplica-a à sua maneira."

    Salientou: "Custava-me muito a situação dos jogadores que não jogavam. No Euro, o único jogador que não jogou nem um minuto foi Álex Remiro. Gostaria que todos tivessem jogado, porque todos merecem mesmo jogar. Mas nunca senti que houvesse uma necessidade ou uma obrigação de que todos jogassem. A prioridade é sempre o interesse da equipa."

    Prosseguiu: "Que jogador me deu uma alegria especial após a conquista do Mundial? Foi diferente com Ferran Torres? Fiquei muito contente por Ferran ter marcado o golo da final, porque sou uma pessoa que tenta sempre ser justa e, quando vejo uma injustiça e críticas exageradas e injustificadas, por vezes até acompanhadas de má intenção, a vida dá-nos uma oportunidade para responder e provar o nosso valor."

    Acrescentou: "Ferran tem números impressionantes com a seleção, e o mesmo acontece no seu clube. A sua média de golos por jogo é fantástica. E ele faz-me lembrar um pouco Álvaro Morata. Alegra-me ver as pessoas capazes de responder à injustiça dizendo aqui estou eu e, no caso de Ferran, ele mereceu-o, porque poderia ter desistido e baixado a cabeça, mas não o fez."

  • FBL-WC2010-MATCH64-NED-ESP-TROPHYAFP

    Semelhanças entre a seleção de 2010 e a geração de 2026

    E esclareceu: "Sente que vencer o Euro 2024 foi mais difícil do que ganhar este Mundial? São duas competições completamente diferentes. O futebol europeu é-nos familiar, e compreendemo-lo bem. Já o Mundial obriga-nos a adaptar de formas diferentes e a defrontar seleções africanas e da América do Sul".

    E frisou: "Sabíamos como seriam os nossos jogos frente ao Uruguai ou à Argentina na final. O futebol na América do Sul é assim. E o nosso lema foi sempre jogar o nosso jogo. Ninguém saiu do plano nem entrou no estilo do adversário, porque não somos bons nesse tipo de futebol. Eles são melhores do que nós nisso, e teríamos perdido, e talvez perdido por muito. Mas quando o jogo se disputa ao nosso estilo, somos nós os melhores".

    E realçou: "Pessoas como Lamine Yamal e Pau Cubarsí são extremamente especiais. Têm uma maturidade e uma inteligência excecionais. Para mim, são génios".

    E destacou: "As semelhanças entre a seleção de 2010 e esta seleção? O futebol mudou muito ao longo dos últimos anos. Temos o mesmo modelo, mas evoluído, pois não gosto muito de termos feitos como tiki-taka. Compreendo o seu uso, mas prefiro descrevê-lo como futebol coletivo ou de conjunto".

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  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Alguns jogadores da Espanha pensam em abandonar a seleção?

    E esclareceu: «Nenhum jogador me disse que ia retirar-se depois do Mundial e, depois do que aconteceu, penso que é precisamente o contrário. Mas quero deixar claro um aspeto importante: os jogadores sabem que não tenho qualquer compromisso para com ninguém.»

    E salientou: «Por exemplo, Álvaro Morata ou Dani Carvajal deixaram um legado excecional e, ainda assim, o seu capítulo não está encerrado. Se voltarem ao seu nível, as portas continuarão abertas para eles. Nós não olhamos para a idade. Jesús Navas esteve connosco aos 39 anos.»

    E acrescentou: «Se consegui desfrutar do Mundial? E se já comecei a pensar no Mundial de 2030? Espero viver esta experiência novamente daqui a quatro anos, porque o que vivemos desta vez foi algo único. Foi uma mistura de felicidade e de uma extraordinária experiência humana, para além do prazer de partilhar este sucesso com todo um país.»

    E concluiu: «Quanto a pensar no Mundial de 2030, eu sou uma pessoa que vive muito o presente. E tudo em que pensamos agora é no próximo setembro. É isso o mais importante para nós. Pensamos sempre apenas na próxima competição.»