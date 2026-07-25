Explicou: "Começamos o torneio com um onze inicial, mas também observamos as impressões e os treinos e, claro, tudo é submetido a análise e estudo. Temos uma equipa técnica excecional que me fornece informações fantásticas. E depois, acredito que existe um sexto sentido que ajuda em tudo, é ele que nos dá a capacidade de tomar certas decisões em determinados momentos."

Frisou: "Tudo depende do desenrolar do jogo. Podemos definir um plano específico, mas o jogo pode levar-nos numa direção diferente. Isso pode acontecer por causa de uma lesão, uma suspensão, uma expulsão ou um golo a nosso favor ou contra nós. O futebol é capaz de mudar o nosso plano nos primeiros 10 minutos, mas a ideia fundamental nunca muda, é sempre a mesma. Entramos em campo com essa ideia, mas as características dos jogadores podem dar-lhe formas diferentes. Além disso, cada jogador ou treinador aplica-a à sua maneira."

Salientou: "Custava-me muito a situação dos jogadores que não jogavam. No Euro, o único jogador que não jogou nem um minuto foi Álex Remiro. Gostaria que todos tivessem jogado, porque todos merecem mesmo jogar. Mas nunca senti que houvesse uma necessidade ou uma obrigação de que todos jogassem. A prioridade é sempre o interesse da equipa."

Prosseguiu: "Que jogador me deu uma alegria especial após a conquista do Mundial? Foi diferente com Ferran Torres? Fiquei muito contente por Ferran ter marcado o golo da final, porque sou uma pessoa que tenta sempre ser justa e, quando vejo uma injustiça e críticas exageradas e injustificadas, por vezes até acompanhadas de má intenção, a vida dá-nos uma oportunidade para responder e provar o nosso valor."

Acrescentou: "Ferran tem números impressionantes com a seleção, e o mesmo acontece no seu clube. A sua média de golos por jogo é fantástica. E ele faz-me lembrar um pouco Álvaro Morata. Alegra-me ver as pessoas capazes de responder à injustiça dizendo aqui estou eu e, no caso de Ferran, ele mereceu-o, porque poderia ter desistido e baixado a cabeça, mas não o fez."