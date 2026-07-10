De la Fuente: Tenho lembranças tristes dos jogos contra a Bélgica... e espero realizar o sonho de Javi

De la Fuente falou sobre a posição de goleiro e comparou Unai Simón com Courtois, dizendo: “A posição de goleiro é muito específica, e um grande time sempre se constrói a partir de um bom goleiro que lhe dá muita tranquilidade. Unai Simón, Raya e Juan García são três dos melhores goleiros do mundo e se adaptam perfeitamente ao nosso estilo e ao que queremos colocar em prática em campo”.

Sobre as tentativas da seleção da Bélgica de nos pressionar, o técnico do Matador declarou: “Não sinto medo nem receio em reconhecer nossa superioridade, mas, em jogos como este, não há um favorito claro para a vitória. Eles não vão nos pressionar se considerarem que somos os mais próximos da vitória”.

De la Fuente respondeu a uma pergunta sobre se estava nervoso, dizendo: “Sou de carne e osso e também fico nervoso, mas tenho muita confiança nas coisas que posso controlar, e elas estão totalmente sob controle. Se algo escapar, está fora do nosso controle e não deve nos preocupar; o trabalho bem feito me dá tranquilidade, e tenho profissionais excelentes ao meu lado. A tranquilidade é a força, e o controle da situação me dá força”.

Sobre a situação dos lesionados, De la Fuente esclareceu: “Precisamos avançar passo a passo e jogo a jogo; nosso presente e nosso futuro agora é a Bélgica. Todos os jogadores estão em perfeita forma física, e valorizamos a contribuição de cada um nos momentos que considerarmos adequados, seja desde o início ou em qualquer outro momento, e avaliaremos se eles vão começar a partida ou entrar em outros momentos.”