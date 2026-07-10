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Spain Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduzido por

De la Fuente: Tenho lembranças tristes dos jogos contra a Bélgica... e espero realizar o sonho de Javi

L. de la Fuente
Gavi
Pedri
T. Courtois
Espanha
Bélgica
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Espanha
Bélgica

Alerta grave

Luis de la Fuente, técnico da Espanha, afirmou que a atenção de sua equipe está totalmente voltada para o confronto contra a Bélgica nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, ressaltando a necessidade de cautela e respeito pelo adversário, além da total confiança em sua lista de 26 jogadores.

De la Fuente afirmou, durante a coletiva de imprensa realizada no salão de conferências do Estádio Sofi, em Los Angeles: “Definir a escalação e selecionar o elenco é a tarefa mais difícil, pois cada partida é diferente da outra. Contamos com jogadores do mais alto nível, mas com características distintas, e a escolha dos titulares ocorre após a análise do adversário e a montagem da escalação inicial que garanta o melhor desempenho diante dele; se houver alguma mudança, isso não é um castigo para o jogador que ficou de fora.”

  • Concorrência acirrada

    De la Fuente falou sobre a posição de goleiro e comparou Unai Simón com Courtois, dizendo: “A posição de goleiro é muito específica, e um grande time sempre se constrói a partir de um bom goleiro que lhe dá muita tranquilidade. Unai Simón, Raya e Juan García são três dos melhores goleiros do mundo e se adaptam perfeitamente ao nosso estilo e ao que queremos colocar em prática em campo”.

    Sobre as tentativas da seleção da Bélgica de nos pressionar, o técnico do Matador declarou: “Não sinto medo nem receio em reconhecer nossa superioridade, mas, em jogos como este, não há um favorito claro para a vitória. Eles não vão nos pressionar se considerarem que somos os mais próximos da vitória”.

    De la Fuente respondeu a uma pergunta sobre se estava nervoso, dizendo: “Sou de carne e osso e também fico nervoso, mas tenho muita confiança nas coisas que posso controlar, e elas estão totalmente sob controle. Se algo escapar, está fora do nosso controle e não deve nos preocupar; o trabalho bem feito me dá tranquilidade, e tenho profissionais excelentes ao meu lado. A tranquilidade é a força, e o controle da situação me dá força”.

    Sobre a situação dos lesionados, De la Fuente esclareceu: “Precisamos avançar passo a passo e jogo a jogo; nosso presente e nosso futuro agora é a Bélgica. Todos os jogadores estão em perfeita forma física, e valorizamos a contribuição de cada um nos momentos que considerarmos adequados, seja desde o início ou em qualquer outro momento, e avaliaremos se eles vão começar a partida ou entrar em outros momentos.”

    • Publicidade

  • Memórias tristes

    De la Fuente relembrou o pênalti que Eloy perdeu contra a Bélgica em 1986, dizendo: “Foi um dia triste, mas Eloy foi muito corajoso ao cobrar o pênalti. Tenho lembranças tristes porque sempre torci com todo o meu coração pela Espanha, e aqueles jogos me deixavam emocionado e um pouco abatido.”

    Sobre a fórmula mágica para enfrentar a partida, ele disse: “A segurança vem de ter um bom time, e a segurança é proporcionada pelo desempenho, pela postura e pelo comportamento. O trabalho bem feito aproxima você da vitória, e eu tirei o caráter dramático da derrota, pois você pode fazer um trabalho excelente e, mesmo sendo superior ao adversário, pode acabar sendo derrotado. Se fizermos o que devemos fazer, nossa consciência ficará tranquila, mesmo que o resultado seja negativo”.

    Sobre a possibilidade de chegar aos pênaltis, ele explicou: “Estamos trabalhando em todos os cenários possíveis no pouco tempo que temos, seja em campo ou por meio de vídeos. Treinaram-se para os pênaltis, temos especialistas e os conhecemos bem, além de contarmos com jogadores capazes de se adaptar a essas situações. Veremos quem estará em campo a cada momento, e devemos levar em conta o sexto sentido que nos diz quem é o mais confiável para cobrar o pênalti”.

    Sobre o desempenho de Pedri contra a Portugal, De la Fuente disse: “Eu o vejo em ótima forma, e ele sempre apresenta um nível excelente para nós. Certamente seu trabalho não foi para se exibir, mas foi muito prático, e os jogadores que participaram se beneficiaram do grande esforço que ele fez”.

  • O sonho de Javi

    O técnico afirmou que a melhor defesa é da Espanha, dizendo: “Sempre fomos muito fortes na defesa, apesar de sermos a equipe que mais chuta a gol no torneio. Se somos uma equipe que chega com frequência ao campo adversário e, ao mesmo tempo, não dá oportunidades de ataque ao adversário, isso reflete a grande seriedade e organização da equipe”.

    Sobre o sonho de Gavi de marcar um gol de bicicleta na final, ele disse: “Ficarei muito feliz só por estar na final e comemorarei pelo Javi, porque gostamos muito dele. O que o Javi demonstra reflete sua ambição e vontade de chegar o mais longe possível, respeitando os adversários que enfrentaremos, mas isso prova que o pensamento dos jogadores está voltado para a nossa capacidade de nos classificarmos”.

    De la Fuente concluiu sua fala sobre jogar em estádios fechados em meio ao calor, dizendo: “É vantajoso jogar em estádios como esses, com temperatura de 22 graus Celsius. Tivemos essa sorte, e embora o futebol seja assim, se continuarmos avançando, teremos que jogar também sob o sol escaldante.”

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