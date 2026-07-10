De la Fuente: Tenho lembranças tristes dos jogos contra a Bélgica... e espero realizar o sonho de Javi

Luis de la Fuente, técnico da Espanha, afirmou que a atenção de sua equipe está totalmente voltada para o confronto contra a Bélgica nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, ressaltando a necessidade de cautela e respeito pelo adversário, além da total confiança em sua lista de 26 jogadores.
De la Fuente afirmou, durante a coletiva de imprensa realizada no salão de conferências do Estádio Sofi, em Los Angeles: “Definir a escalação e selecionar o elenco é a tarefa mais difícil, pois cada partida é diferente da outra. Contamos com jogadores do mais alto nível, mas com características distintas, e a escolha dos titulares ocorre após a análise do adversário e a montagem da escalação inicial que garanta o melhor desempenho diante dele; se houver alguma mudança, isso não é um castigo para o jogador que ficou de fora.”