De La Fuente: Esse jogador é um exemplo a ser seguido... e o Uruguai se assemelha à Arábia Saudita e a Cabo Verde

O técnico falou sobre a dupla Bayena e Valverde, dizendo: “Alex Bayena e Fedi Valverde são dois excelentes profissionais, mas em campo cada um defende a camisa do seu time e seus interesses. A partida de amanhã será extremamente exigente e intensa para todos. Quanto à dureza ou à força física, futebol é futebol em toda a sua essência, e cada time defenderá seu emblema; será um confronto de altíssima intensidade”.

De La Fuente elogiou o valor dos jogadores que não atuam regularmente, dizendo: “São esses jogadores que definem o nível de competitividade e tornam seus companheiros melhores. Os jogadores que estão atuando atualmente querem continuar jogando, o que é ótimo e uma grande sorte para nós. Todos são importantes, quer entrem desde o primeiro minuto ou em qualquer outro momento da partida. No Campeonato Europeu, as partidas mais importantes foram decididas por jogadores que entraram vindo do banco.”

O técnico expressou sua grande admiração pelo treinador da Uruguai, Marcelo Bielsa, dizendo: “Quanto a Bielsa, devo dizer que sou um grande admirador dele. Acompanhei de perto sua trajetória profissional e passei cinco ou seis meses observando seus treinos no Athletic de Bilbao. É uma grande honra para mim poder jogar e enfrentá-lo.”

Sobre a Copa do Mundo, De La Fuente explicou: “Há um enorme equilíbrio e grande igualdade entre as seleções. A vitória exige um esforço enorme e, no nível das seleções nacionais, as diferenças são quase insignificantes ou inexistentes”.