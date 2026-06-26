Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
FBL-WC-2026-PRESSER-ESPAFP
Hussein Hamdy

Traduzido por

De La Fuente: Esse jogador é um exemplo a ser seguido... e o Uruguai se assemelha à Arábia Saudita e a Cabo Verde

L. de la Fuente
L. Yamal
M. Oyarzabal
D. Olmo
Espanha
Uruguai
Copa do Mundo
Arábia Saudita
Cabo Verde
Espanha
Uruguai
Arábia Saudita
Cabo Verde

Grandes desafios

Luis de La Fuente, técnico da seleção espanhola, afirmou que o desempenho de sua equipe na última partida não justifica mudanças na escalação titular, ressaltando, ao mesmo tempo, que todos os jogadores estão prontos para o próximo confronto contra a seleção do Uruguai, na cidade de Guadalajara.

De acordo com o que publicou o jornal espanhol “Marca”, De La Fuente iniciou sua coletiva de imprensa transmitindo uma mensagem de solidariedade ao povo venezuelano pela enorme tragédia que vive após o terremoto que atingiu o país, antes de concentrar-se inteiramente em falar sobre o próximo confronto contra o Uruguai.

  • Não há margem para mudanças

    De La Fuente falou sobre a situação da equipe, afirmando: “O desempenho que apresentamos na última partida não nos leva a fazer mudanças, mas estou muito satisfeito com o que os jogadores que entraram como reservas mostraram e com o que vejo nos treinos. Qualquer jogador que entrar em campo terá um bom desempenho. Faremos uma última revisão esta noite, mas já sei quem vai jogar”.

    O técnico explicou o caminho da seleção espanhola, afirmando: “Precisamos mostrar o nosso melhor. Cada fase eliminatória fica mais difícil. Queremos chegar à final e continuar evoluindo, e o adversário será cada vez mais agressivo e forte”.

    Sobre considerar o confronto com o Uruguai como um parâmetro de nível, De La Fuente disse: “As análises que nos servem são as nossas próprias. O primeiro jogo é sempre difícil, e este será um confronto totalmente novo. O Uruguai conta com jogadores que atuam na Europa e no Brasil; são jogadores extremamente importantes e exigirão que demos o nosso melhor. Da mesma forma, eles também terão que dar um passo à frente, pois estão disputando uma partida decisiva e têm muito em jogo.”

    • Publicidade
  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Confronto previsto

    O técnico falou sobre a dupla Bayena e Valverde, dizendo: “Alex Bayena e Fedi Valverde são dois excelentes profissionais, mas em campo cada um defende a camisa do seu time e seus interesses. A partida de amanhã será extremamente exigente e intensa para todos. Quanto à dureza ou à força física, futebol é futebol em toda a sua essência, e cada time defenderá seu emblema; será um confronto de altíssima intensidade”.

    De La Fuente elogiou o valor dos jogadores que não atuam regularmente, dizendo: “São esses jogadores que definem o nível de competitividade e tornam seus companheiros melhores. Os jogadores que estão atuando atualmente querem continuar jogando, o que é ótimo e uma grande sorte para nós. Todos são importantes, quer entrem desde o primeiro minuto ou em qualquer outro momento da partida. No Campeonato Europeu, as partidas mais importantes foram decididas por jogadores que entraram vindo do banco.”

    O técnico expressou sua grande admiração pelo treinador da Uruguai, Marcelo Bielsa, dizendo: “Quanto a Bielsa, devo dizer que sou um grande admirador dele. Acompanhei de perto sua trajetória profissional e passei cinco ou seis meses observando seus treinos no Athletic de Bilbao. É uma grande honra para mim poder jogar e enfrentá-lo.”

    Sobre a Copa do Mundo, De La Fuente explicou: “Há um enorme equilíbrio e grande igualdade entre as seleções. A vitória exige um esforço enorme e, no nível das seleções nacionais, as diferenças são quase insignificantes ou inexistentes”.

  • Uma longa lista

    Sobre a possibilidade de escalar Pedri e Dani Olmo juntos, o técnico comentou: “Não é possível que todos os 26 jogadores entrem em campo ao mesmo tempo. Apenas três jogadores atuam no meio-campo, mas vamos ver o que acontece. Também gostei muito do desempenho de Mikel Merino e Fabián Ruiz quando entraram em campo. Eles são os melhores do mundo”.

    Cal de La Fuente elogiou seu jogador Mikel Oyarzabal, dizendo: “Os 26 jogadores têm uma motivação e um entusiasmo enormes, e essa é a sorte que temos, pois todos estão ansiosos para jogar. Precisamos manter nossa identidade e não sair do plano traçado; essa é a nossa ideia principal. Quanto a Mikel Oyarzabal, finalmente começamos na Espanha a reconhecer seu valor e seu talento, e, finalmente, meu Deus! Ele é um dos melhores atacantes em se movimentar nos espaços e entre as linhas. Ele jogou conosco nas duas laterais, como atacante e como segundo atacante, e sempre teve um desempenho excelente. É um exemplo a ser seguido por todos, e estou muito feliz por estarmos falando dele e de seu valor”.

    O técnico se recusou a classificar o jogo como o primeiro teste verdadeiro e sério, dizendo: “Os confrontos contra Cabo Verde ou a Arábia Saudita tiveram a mesma dificuldade e intensidade do confronto contra o Uruguai. Todos os jogos são extremamente difíceis. Não vamos começar agora a pensar no que diremos depois da partida; devemos dizer isso agora. Temos o mesmo alto nível de concentração que tivemos nas outras partidas”.

  • A evolução de Bielsa

    Ao falar sobre a evolução tática de Bielsa, ele disse: “Marcelo Bielsa evoluiu e mudou como qualquer outra pessoa. Ele fez com que o Athletic de Bilbao jogasse de uma maneira fantástica e impressionante, utilizando um estilo de marcação colada, homem a homem, em todo o campo. Suas ideias e táticas se baseiam no conhecimento e na compreensão minuciosa dos jogadores que treina, e essa é sua maior característica e seu grande trunfo”.

    Sobre o jovem astro Lamine Yamal, De La Fuente explicou: “As decisões são tomadas com base no andamento e na evolução da partida. Há partidas em que você pode jogar por menos ou mais minutos. Faremos o que for mais importante e benéfico para a equipe, pois essa é nossa prioridade máxima. Tudo o que fizermos será em benefício do grupo e da seleção, e os jogadores entendem isso e aceitam dessa forma”.

    Sobre a Espanha ser considerada favorita ao título, De La Fuente disse: “É uma confiança que vem de dentro e é calculada dentro dos limites de nossas possibilidades e capacidades. Existem seleções nacionais fortes e notáveis, exatamente como a nossa. Com todo o respeito e humildade, o único jogo importante para nós neste momento é o confronto contra o Uruguai; depois disso, falaremos sobre as outras questões.”

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A genialidade de Yamal

    Sobre a personalidade de Lamine Yamal, longe dos holofotes e do que o público não vê, o técnico respondeu: “Ele é um rapaz de 18 anos que está passando por uma fase de amadurecimento e possui um talento único, impressionante e surpreendente. Ele está preparado e destinado a ser um gênio no mundo do futebol. Todos esses fatores o levam a ser brilhante e excepcional, mas ele ainda está em fase de crescimento e desenvolvimento gradual, e precisamos acompanhá-lo e apoiá-lo nessa jornada. Esse é Lamine Yamal”.

    De La Fuente concluiu sua fala esclarecendo a natureza da seleção uruguaia que espera enfrentar, dizendo: “São jogadores de futebol que possuem um talento enorme e combinam de forma excelente o espírito de luta, a determinação, o ímpeto e o talento técnico. Marcelo Bielsa evoluiu e mudou como qualquer outra pessoa. Ele fez com que o Athletic de Bilbao jogasse de uma maneira maravilhosa e impressionante, utilizando um estilo de marcação colada, homem a homem, por todo o campo. Suas ideias e táticas se baseiam no conhecimento e na compreensão minuciosa dos jogadores que treina, e essa é sua maior qualidade”.