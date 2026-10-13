Owen reconhece isso. O ex-atacante do United, campeão da Premier League, que falou como embaixador do Casino.org, onde jogadores do Reino Unido podem encontrar informações confiáveis sobre cassinos online, disse ao GOAL: “Eu já disse isso. Já levantei exatamente esses pontos antes. Eles tentaram absolutamente de tudo.

“E a única vez em que isso de fato funcionou foi com ele [Carrick], na temporada passada. Ele somou mais pontos do que qualquer outro técnico, em média de pontos e tudo mais. Por que mudar as coisas justamente na única vez em que funcionou?

“Porque eles já tentaram absolutamente todas as outras opções. Foi exatamente isso que eu disse, e esse foi o motivo para defender que lhe dessem o cargo. Agora, tivemos apenas alguns jogos nesta temporada e, obviamente, as coisas não correram perfeitamente, mas ainda foram poucos jogos. E, se você olhar para o que ele fez na temporada passada, acho difícil justificar a busca por um novo técnico. Quem está disponível, afinal?

“No fim das contas, todo técnico sai. Todo técnico é demitido. Então sempre haverá quem diga: ‘Viu? Eu avisei’. Você pode estar dizendo isso daqui a dois anos, dez anos ou dois meses. Mas ficar trocando de técnico o tempo todo pega mal. Não é bom para o clube. Não traz resultados. Já vimos isso por muitos e muitos anos.

“Pessoalmente, acho que deveriam deixá-lo evoluir. Ele ainda é um técnico relativamente jovem, mas já provou que consegue grandes resultados, e de forma consistente. Eu detestaria ver o Manchester United demonstrar fraqueza por parte da diretoria e encerrar o vínculo com ele. Acho que ainda há muito tempo pela frente antes de começar a questionar isso.”