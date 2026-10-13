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De Jose Mourinho a Ole Gunnar Solskjaer: Manchester United já “tentou de tudo”, e Michael Owen questiona por que a diretoria “fraca” iria querer demitir Michael Carrick
Ferguson, técnico lendário que conquistou a Tríplice Coroa, se aposentou em 2013
Substituir Sir Alex Ferguson sempre seria uma tarefa quase impossível para o United, já que o lendário escocês se aposentou no verão de 2013 após conquistar seu 13º título da Premier League.
Ele havia passado 27 anos no chamado “Teatro dos Sonhos”, onde construiu uma dinastia que dominou o futebol nacional e conquistou duas vezes a Champions League, além de alcançar a histórica tríplice coroa em 1999.
O Manchester United já tentou com Mourinho, Van Gaal e Amorim
David Moyes durou apenas oito meses como sucessor imediato de Ferguson, e ninguém permaneceu por três anos no cargo mais exigente desde então. Solskjaer foi quem mais se aproximou dessa marca, comandando a equipe em 168 jogos.
Carrick, inicialmente nomeado de forma interina, esteve à frente da equipe em 17 partidas. Ele recebeu um contrato de dois anos após levar o time a terminar entre os três primeiros e voltar à elite das competições europeias. Poucas semanas depois, seu cargo já estaria ameaçado.
O United já apostou em grandes nomes (Mourinho e Louis van Gaal), ex-jogadores (Solskjaer e Carrick) e profissionais considerados promissores (Ruben Amorim). Qual será o próximo caminho?
Os problemas em Old Trafford claramente não se limitam ao treinador, já que o clube explorou diferentes opções em termos de experiência e identificação com o clube. Tirar Carrick do cargo pode acabar fazendo mais mal do que bem, pois uma troca no meio da temporada nunca garante uma mudança de rumo.
Próximo técnico do Manchester United: A quem o clube recorreria?
Owen reconhece isso. O ex-atacante do United, campeão da Premier League, que falou como embaixador do Casino.org, onde jogadores do Reino Unido podem encontrar informações confiáveis sobre cassinos online, disse ao GOAL: “Eu já disse isso. Já levantei exatamente esses pontos antes. Eles tentaram absolutamente de tudo.
“E a única vez em que isso de fato funcionou foi com ele [Carrick], na temporada passada. Ele somou mais pontos do que qualquer outro técnico, em média de pontos e tudo mais. Por que mudar as coisas justamente na única vez em que funcionou?
“Porque eles já tentaram absolutamente todas as outras opções. Foi exatamente isso que eu disse, e esse foi o motivo para defender que lhe dessem o cargo. Agora, tivemos apenas alguns jogos nesta temporada e, obviamente, as coisas não correram perfeitamente, mas ainda foram poucos jogos. E, se você olhar para o que ele fez na temporada passada, acho difícil justificar a busca por um novo técnico. Quem está disponível, afinal?
“No fim das contas, todo técnico sai. Todo técnico é demitido. Então sempre haverá quem diga: ‘Viu? Eu avisei’. Você pode estar dizendo isso daqui a dois anos, dez anos ou dois meses. Mas ficar trocando de técnico o tempo todo pega mal. Não é bom para o clube. Não traz resultados. Já vimos isso por muitos e muitos anos.
“Pessoalmente, acho que deveriam deixá-lo evoluir. Ele ainda é um técnico relativamente jovem, mas já provou que consegue grandes resultados, e de forma consistente. Eu detestaria ver o Manchester United demonstrar fraqueza por parte da diretoria e encerrar o vínculo com ele. Acho que ainda há muito tempo pela frente antes de começar a questionar isso.”
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Destino de Carrick será definido em sequência de jogos fora de casa
Carrick ainda se mantém no comando em Old Trafford após o decepcionante empate por 1 a 1 com o Tottenham, que jogou com dez jogadores, na última partida, mas agora terá uma sequência de jogos fora de casa que pode definir seu futuro.
Uma visita ao Atlético de Madrid pela Champions League na terça-feira será seguida por um jogo contra o Leeds no domingo e por um confronto europeu com o Como de Cesc Fabregas. O Manchester United também irá a Stamford Bridge enfrentar o Chelsea em 31 de outubro, e o destino de seu atual treinador parece que será decidido fora de casa.
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