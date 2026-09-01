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Yosua Arya

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"De jeito nenhum!" - técnico da Roma, Gian Piero Gasperini, quebra o silêncio sobre os rumores surpreendentes da transferência de Manu Kone para o Chelsea

Mercado da bola
M. Kone
Chelsea
G. Gasperini
Roma
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O técnico da Roma, Gian Piero Gasperini, descartou com firmeza as especulações recentes que ligam o meio-campista Manu Kone a uma transferência de grande repercussão para o Chelsea. O treinador italiano insiste que os rumores em andamento são pura criação da mídia, confirmando que o clube não recebeu nenhuma abordagem formal e que os proprietários não estão dispostos a vender.

  • Especulações sobre transferência envolvendo Kone são descartadas

    Gasperini encerrou de vez a crescente especulação que ligava o meio-campista Kone a uma transferência bombástica para o Chelsea, da Premier League. O meio-campista, muito bem avaliado, se viu no centro de um intenso escrutínio no mercado de transferências após relatos recentes sugerirem que uma mudança para Stamford Bridge estava nos planos.

    No entanto, o técnico da Roma agiu rapidamente para esclarecer a situação, tentando acabar com o barulho crescente em torno do futuro imediato de seu jogador.

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    Gasperini culpa a imprensa pelos rumores de transferência

    Abordando diretamente os rumores em curso, Gasperini não deixou margem para ambiguidades sobre a situação de Kone no Stadio Olimpico. O experiente treinador deixou explicitamente claro que o interesse noticiado do Chelsea não se concretizou em nada nos bastidores.

    "Absolutamente não, isso é coisa da mídia, não sei nada sobre isso", afirmou Gasperini, como citado pelo Football Italia.

  • Dona da Roma está unida contra possível venda de jogador

    Além de seu desconhecimento pessoal sobre um possível acordo, Gasperini também esclareceu a postura mais ampla da diretoria da Roma. O treinador revelou que a cúpula do clube compartilha de seu desejo de manter o jogador, descartando a ideia de uma ordem de cima para baixo para lucrar com Kone.

    "Sei que os proprietários também não querem vender", disse Gasperini. "Não sei quem nos procurou, mas não recebemos nenhuma oferta formal por ele."

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    Foco volta para o futuro imediato da Roma

    Com Gasperini colocando um ponto final definitivo nas especulações sobre o Chelsea, o foco imediato de Kone seguirá firmemente em seus compromissos em andamento com a Roma. A ausência de qualquer oferta formal significa que o meio-campista segue como parte fundamental do esquema tático de Gasperini no futuro próximo.

    A menos que uma mudança drástica ocorra nos bastidores ou uma proposta concreta e inegável force os donos a reconsiderarem sua posição atual, Kone está pronto para continuar sua trajetória na capital italiana.

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