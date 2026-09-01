Gasperini encerrou de vez a crescente especulação que ligava o meio-campista Kone a uma transferência bombástica para o Chelsea, da Premier League. O meio-campista, muito bem avaliado, se viu no centro de um intenso escrutínio no mercado de transferências após relatos recentes sugerirem que uma mudança para Stamford Bridge estava nos planos.

No entanto, o técnico da Roma agiu rapidamente para esclarecer a situação, tentando acabar com o barulho crescente em torno do futuro imediato de seu jogador.