'De jeito nenhum ele vai passar' - Ex-zagueiro do Arsenal faz afirmação contundente sobre o atacante Viktor Gyokeres

Traore manifestou suas dúvidas em relação a Gyokeres, sugerindo que o atacante do Arsenal não tem a presença dominante exigida no mais alto nível. Em entrevista ao Sun, Traore admitiu que se sentiria completamente confortável jogando contra ele hoje.

Gyokeres marcou 21 gols em todas as competições na temporada passada para ajudar o Arsenal a conquistar o título da Premier League, mas suas atuações pelo clube ainda têm recebido críticas. Traore acredita que tanto o jogador de 28 anos quanto Kai Havertz não têm as qualidades distintas de liderança que antes definiam os atacantes de elite na Inglaterra.