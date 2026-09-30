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Ipswich Town v Arsenal - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport
Moataz Elgammal
Traduzido por

'De jeito nenhum ele vai passar' - Ex-zagueiro do Arsenal faz afirmação contundente sobre o atacante Viktor Gyokeres

A. Traore
V. Gyoekeres
Arsenal
Premier League

Armand Traore fez um duro ataque ao atacante do Arsenal Viktor Gyokeres, afirmando que ele não tem a aura nem o instinto matador de atacantes lendários como Thierry Henry e Didier Drogba. Apesar de um excelente retrospecto de gols, que ajudou a garantir o título da Premier League na temporada passada, o atacante continua sob forte escrutínio por seu impacto geral em campo.

  • Traore questiona atacante do Arsenal

    Traore manifestou suas dúvidas em relação a Gyokeres, sugerindo que o atacante do Arsenal não tem a presença dominante exigida no mais alto nível. Em entrevista ao Sun, Traore admitiu que se sentiria completamente confortável jogando contra ele hoje.

    Gyokeres marcou 21 gols em todas as competições na temporada passada para ajudar o Arsenal a conquistar o título da Premier League, mas suas atuações pelo clube ainda têm recebido críticas. Traore acredita que tanto o jogador de 28 anos quanto Kai Havertz não têm as qualidades distintas de liderança que antes definiam os atacantes de elite na Inglaterra.

  • Ipswich Town v Arsenal - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    Falta de instinto matador

    Traore fez comparações diretas entre o atacante e figuras icônicas do passado, destacando uma diferença significativa em suas respectivas mentalidades. Traore explicou que ele e Havertz não incutem medo nos defensores adversários. Traore disse: "Gyokeres, eu simplesmente não vejo esse instinto matador que alguns desses caras tinham. Joguei contra Drogba muitas vezes. Meu Deus. Ele tinha uma aura impressionante. Exalava: 'Eu sou um líder'. Não vejo isso em Gyokeres nem em Havertz. Se eu fosse jogar contra Gyokeres, não ficaria preocupado."

  • Comparando Gyokeres com Henry

    Aprofundando sua crítica, Traore insistiu que ele não tem a velocidade explosiva necessária para causar grandes problemas aos principais defensores, usando Thierry Henry como referência máxima. Ele bancou sua própria capacidade defensiva histórica contra ele. Traore acrescentou: "Eu era um jogador muito, muito rápido. Ele poderia tocar a bola à minha frente, mas não tem como passar por mim. Pense em Thierry Henry e Gyokeres, é dia e noite. Tente jogar contra Thierry, para qualquer lado que ele vá é um problema. Esses jogadores são um problema. A velocidade mata e eu não vejo Gyokeres como muito rápido."

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    O que vem a seguir para Gyokeres?

    Gyokeres tentará calar seus críticos quando o Arsenal voltar à ação no cenário doméstico, enquanto atualmente disputa com Havertz uma vaga entre os titulares sob o comando de Mikel Arteta. Ele também segue como alvo de transferência de clubes da Serie A e da Saudi Pro League antes da próxima janela.

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