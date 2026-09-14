De herói a vilão! Daniel Maldini perde a carteira de motorista horas depois de marcar o gol da vitória do Cagliari

Maldini viveu a natureza volátil do futebol profissional neste fim de semana, passando de herói da partida ao centro de uma investigação policial em questão de horas. O meia-atacante, atualmente emprestado pela Atalanta, havia garantido uma vitória vital por 2 a 1 do Cagliari contra seu clube de origem.

O acidente aconteceu nas primeiras horas de domingo, em Milão, quando o Porsche Carrera 4 de Maldini colidiu com outro veículo. O impacto resultou em ferimentos leves em seis pessoas, incluindo o próprio jogador, que depois foi levado a um hospital local para exames de precaução antes de receber alta.