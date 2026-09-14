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De herói a vilão! Daniel Maldini perde a carteira de motorista horas depois de marcar o gol da vitória do Cagliari
Gol da vitória foi seguido por colapso do Milan
Maldini viveu a natureza volátil do futebol profissional neste fim de semana, passando de herói da partida ao centro de uma investigação policial em questão de horas. O meia-atacante, atualmente emprestado pela Atalanta, havia garantido uma vitória vital por 2 a 1 do Cagliari contra seu clube de origem.
O acidente aconteceu nas primeiras horas de domingo, em Milão, quando o Porsche Carrera 4 de Maldini colidiu com outro veículo. O impacto resultou em ferimentos leves em seis pessoas, incluindo o próprio jogador, que depois foi levado a um hospital local para exames de precaução antes de receber alta.
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Licença suspensa após teste positivo
Após a colisão, o meio-campista precisou passar por testes para determinar se estava apto a dirigir. A polícia da cidade de Milão confirmou à BBC Sport que as repercussões legais foram imediatas após os resultados do teste do bafômetro. A polícia declarou: 'O sr. Maldini foi submetido a um teste do bafômetro no local' e confirmou que sua 'carteira de motorista foi confiscada após um resultado positivo.'
Relatos do local confirmaram que o jogador de 24 anos estava significativamente acima do limite legal de álcool na Itália, de 0,5 grama por litro. Um teste inicial do bafômetro registrou um nível de álcool no sangue de 0,91 g/l, com uma segunda medição apontando 0,89 g/l, quase o dobro do limite permitido para motoristas no país.
Cagliari divulga resposta oficial
Apesar das conclusões da delegacia de polícia local, o Cagliari agiu rapidamente para apoiar seu jogador, que fez seis partidas em todas as competições nesta temporada, marcando dois gols. O clube da Sardenha divulgou um comunicado para abordar a crescente especulação da mídia em torno da condição física e da conduta de seu principal destaque.
O clube claramente quer manter seu principal jogador focado em campo enquanto tenta dar sequência à recente vitória. Um comunicado do Cagliari confirmou que Maldini havia "passado por exames toxicológicos após reportagens recentes da mídia" e que "todos os testes deram resultado negativo". O Cagliari acrescentou que o meia vai se reapresentar ao elenco para o treino de segunda-feira normalmente, em preparação para os próximos compromissos.
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Dando continuidade ao legado da família
Maldini carrega um dos sobrenomes mais pesados do futebol mundial, seguindo os passos de seu pai, Paolo, e de seu avô, Cesare. Os dois Maldini mais velhos são considerados ícones do esporte e lendas do Milan, e Daniel alcançou um marco histórico ao se tornar a terceira geração de sua família a representar a Itália quando fez sua estreia pela seleção contra Israel, em uma partida da Liga das Nações, em 2024. Desde então, ele soma seis jogos pela Itália, com sua aparição mais recente tendo acontecido em setembro de 2025.
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