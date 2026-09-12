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Sunderland v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Mohamed Saeed

Traduzido por

De herói a herói! David Raya defende pênalti do Sunderland antes de Bruno Guimaraes marcar o golaço da vitória do Arsenal apenas 121 segundos depois

B. Guimaraes
D. Raya
Sunderland
Arsenal
Premier League

O Arsenal manteve seu início perfeito de temporada na Premier League com uma dramática vitória por 2 a 0 sobre o Sunderland no Stadium of Light. Em uma sequência caótica de dois minutos, David Raya fez uma defesa de pênalti impressionante para negar os mandantes, antes de Bruno Guimaraes marcar um magnífico gol de longa distância para silenciar seus ex-rivais.

  • Raya e Guimaraes dão o impulso

    Em um duelo que ficou em aberto por quase uma hora, o jogo ganhou vida durante uma caótica janela de dois minutos no segundo tempo. O Sunderland recebeu uma oportunidade de ouro para abrir o placar quando o árbitro John Brooks entendeu que Ezri Konsa havia cruzado a linha ao disputar com Dan Ballard em uma bola parada.

    No entanto, Enzo Le Fee viu sua cobrança ser defendida por Raya com uma intervenção magnífica, ao mergulhar baixo à sua esquerda para desviar a bola na trave. Notavelmente, as estatísticas mostram que houve apenas 121 segundos entre a defesa de pênalti de Raya em cobrança de Enzo Le Fée (55:40) e o gol de Bruno Guimarães pelo Arsenal (57:41).

    O meio-campista brasileiro, que havia entrado no intervalo, silenciou o público no Stadium of Light com um momento de brilho individual pouco depois da volta para o segundo tempo. Recebendo um passe de Declan Rice fora da área, o ex-capitão do Newcastle soltou uma bomba que beijou a parte de baixo do travessão antes de entrar.

    Bukayo Saka não deixou o jogo terminar com apenas um gol e marcou o segundo do Arsenal de pênalti, no sexto minuto dos acréscimos, depois de sofrer a penalidade ele mesmo. O gol tardio garantiu que o Arsenal mantivesse seu início perfeito, com quatro vitórias nos quatro primeiros jogos, enquanto segue na tentativa de defender o título da Premier League.

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  • FBL-ENG-PR-SUNDERLAND-ARSENALAFP

    A importância do foco de Raya

    Embora os artilheiros frequentemente fiquem com as manchetes, o papel de Raya na solidez defensiva do Arsenal não pode ser subestimado. A defesa no chute de Le Fee foi uma prova de sua preparação e de seus reflexos, consolidando seu status como um dos principais destaques da liga. Os dados ressaltam sua contribuição única nesta temporada, já que Raya é o único goleiro a defender um pênalti na Premier League nesta temporada.

    A atuação de Raya não se limitou ao heroísmo no pênalti, já que ele voltou a ser exigido no fim do jogo para impedir Nordi Mukiele. O goleiro reagiu rapidamente a uma finalização desviada em direção ao canto inferior, afastando a bola antes que uma multidão de atacantes do Sunderland pudesse aproveitar o rebote. Este último jogo sem sofrer gols foi o seu terceiro em quatro partidas pela liga, destacando por que ele segue como o principal favorito na busca por uma quarta Luva de Ouro consecutiva.


  • Profundidade do elenco se mostra decisiva para Arteta

    A estratégia de recrutamento do Arsenal e a gestão do elenco ficaram em plena evidência no Nordeste, com o banco mais uma vez fornecendo o impulso necessário para quebrar o empate. A decisão de colocar Guimaraes no intervalo mudou o panorama da batalha no meio-campo, oferecendo um perfil ofensivo mais agressivo do que o trio titular.

    A capacidade do brasileiro de avançar em direção ao ataque e acertar o ângulo proporcionou o gol que os atacantes titulares do Arsenal tiveram dificuldade para encontrar durante um primeiro tempo truncado, dominado pela estrutura defensiva disciplinada do Sunderland.

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    Que golaço!

    Refletindo sobre a sequência intensa após o apito final, Raya foi rápido em elogiar a contribuição do companheiro para a vitória. Falando à imprensa, o goleiro espanhol destacou a importância do gol, dizendo: "Que gol, e especialmente pelo momento em que ele marcou" enquanto a dupla celebrava mais três pontos.

    A chegada de Guimaraes ao norte de Londres deu ao Arsenal um perfil diferente no meio-campo, capaz de fazer o time avançar e de produzir momentos decisivos quando os titulares habituais encontram dificuldades para furar um bloco baixo e compacto.

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