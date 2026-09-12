Em um duelo que ficou em aberto por quase uma hora, o jogo ganhou vida durante uma caótica janela de dois minutos no segundo tempo. O Sunderland recebeu uma oportunidade de ouro para abrir o placar quando o árbitro John Brooks entendeu que Ezri Konsa havia cruzado a linha ao disputar com Dan Ballard em uma bola parada.

No entanto, Enzo Le Fee viu sua cobrança ser defendida por Raya com uma intervenção magnífica, ao mergulhar baixo à sua esquerda para desviar a bola na trave. Notavelmente, as estatísticas mostram que houve apenas 121 segundos entre a defesa de pênalti de Raya em cobrança de Enzo Le Fée (55:40) e o gol de Bruno Guimarães pelo Arsenal (57:41).

O meio-campista brasileiro, que havia entrado no intervalo, silenciou o público no Stadium of Light com um momento de brilho individual pouco depois da volta para o segundo tempo. Recebendo um passe de Declan Rice fora da área, o ex-capitão do Newcastle soltou uma bomba que beijou a parte de baixo do travessão antes de entrar.

Bukayo Saka não deixou o jogo terminar com apenas um gol e marcou o segundo do Arsenal de pênalti, no sexto minuto dos acréscimos, depois de sofrer a penalidade ele mesmo. O gol tardio garantiu que o Arsenal mantivesse seu início perfeito, com quatro vitórias nos quatro primeiros jogos, enquanto segue na tentativa de defender o título da Premier League.