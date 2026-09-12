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De herói a herói! David Raya defende pênalti do Sunderland antes de Bruno Guimaraes marcar o golaço da vitória do Arsenal apenas 121 segundos depois
Raya e Guimaraes dão o impulso
Em um duelo que ficou em aberto por quase uma hora, o jogo ganhou vida durante uma caótica janela de dois minutos no segundo tempo. O Sunderland recebeu uma oportunidade de ouro para abrir o placar quando o árbitro John Brooks entendeu que Ezri Konsa havia cruzado a linha ao disputar com Dan Ballard em uma bola parada.
No entanto, Enzo Le Fee viu sua cobrança ser defendida por Raya com uma intervenção magnífica, ao mergulhar baixo à sua esquerda para desviar a bola na trave. Notavelmente, as estatísticas mostram que houve apenas 121 segundos entre a defesa de pênalti de Raya em cobrança de Enzo Le Fée (55:40) e o gol de Bruno Guimarães pelo Arsenal (57:41).
O meio-campista brasileiro, que havia entrado no intervalo, silenciou o público no Stadium of Light com um momento de brilho individual pouco depois da volta para o segundo tempo. Recebendo um passe de Declan Rice fora da área, o ex-capitão do Newcastle soltou uma bomba que beijou a parte de baixo do travessão antes de entrar.
Bukayo Saka não deixou o jogo terminar com apenas um gol e marcou o segundo do Arsenal de pênalti, no sexto minuto dos acréscimos, depois de sofrer a penalidade ele mesmo. O gol tardio garantiu que o Arsenal mantivesse seu início perfeito, com quatro vitórias nos quatro primeiros jogos, enquanto segue na tentativa de defender o título da Premier League.
- AFP
A importância do foco de Raya
Embora os artilheiros frequentemente fiquem com as manchetes, o papel de Raya na solidez defensiva do Arsenal não pode ser subestimado. A defesa no chute de Le Fee foi uma prova de sua preparação e de seus reflexos, consolidando seu status como um dos principais destaques da liga. Os dados ressaltam sua contribuição única nesta temporada, já que Raya é o único goleiro a defender um pênalti na Premier League nesta temporada.
A atuação de Raya não se limitou ao heroísmo no pênalti, já que ele voltou a ser exigido no fim do jogo para impedir Nordi Mukiele. O goleiro reagiu rapidamente a uma finalização desviada em direção ao canto inferior, afastando a bola antes que uma multidão de atacantes do Sunderland pudesse aproveitar o rebote. Este último jogo sem sofrer gols foi o seu terceiro em quatro partidas pela liga, destacando por que ele segue como o principal favorito na busca por uma quarta Luva de Ouro consecutiva.
Profundidade do elenco se mostra decisiva para Arteta
A estratégia de recrutamento do Arsenal e a gestão do elenco ficaram em plena evidência no Nordeste, com o banco mais uma vez fornecendo o impulso necessário para quebrar o empate. A decisão de colocar Guimaraes no intervalo mudou o panorama da batalha no meio-campo, oferecendo um perfil ofensivo mais agressivo do que o trio titular.
A capacidade do brasileiro de avançar em direção ao ataque e acertar o ângulo proporcionou o gol que os atacantes titulares do Arsenal tiveram dificuldade para encontrar durante um primeiro tempo truncado, dominado pela estrutura defensiva disciplinada do Sunderland.
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Que golaço!
Refletindo sobre a sequência intensa após o apito final, Raya foi rápido em elogiar a contribuição do companheiro para a vitória. Falando à imprensa, o goleiro espanhol destacou a importância do gol, dizendo: "Que gol, e especialmente pelo momento em que ele marcou" enquanto a dupla celebrava mais três pontos.
A chegada de Guimaraes ao norte de Londres deu ao Arsenal um perfil diferente no meio-campo, capaz de fazer o time avançar e de produzir momentos decisivos quando os titulares habituais encontram dificuldades para furar um bloco baixo e compacto.
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