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David De Gea FiorentinaGetty Images
Simone Gervasio
Traduzido por

De Gea ataca o Manchester City: “Então quantas Premier League eu ganhei com o United?”. A que ele se refere

Premier League
Campeonato Italiano
D. de Gea
Fiorentina
Manchester City
Manchester United

Não param as polêmicas após a sentença que reconheceu o Manchester City como culpado por nada menos que 114 violações cometidas ao longo dos anos. A equipe comandada por Maresca agora corre o risco de sofrer pesadas sanções e muitos dos rivais derrotados pelo City agora reivindicam o que lhes foi tirado por comportamentos que depois foram considerados incorretos. À espera do recurso e de um novo pronunciamento da Premier League, chegou o comentário irônico de David de Gea.


O atual goleiro da Fiorentina foi um rival histórico do City quando defendia o gol do Manchester United e, em suas redes sociais, quis mandar uma indireta aos seus ex-rivais da cidade.


  • "Vamos falar sobre isso. Quantos títulos da Premier League eu ganhei então?", escreveu no X, acompanhando a mensagem com um emoji pensativo.



    O espanhol esteve no United por 12 temporadas, até 2023, somando 545 jogos e uma Premier League. Durante sua passagem, porém, também terminou duas vezes atrás do City, justamente nos anos em que o rival teria cometido irregularidades fiscais.

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