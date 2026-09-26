Não param as polêmicas após a sentença que reconheceu o Manchester City como culpado por nada menos que 114 violações cometidas ao longo dos anos. A equipe comandada por Maresca agora corre o risco de sofrer pesadas sanções e muitos dos rivais derrotados pelo City agora reivindicam o que lhes foi tirado por comportamentos que depois foram considerados incorretos. À espera do recurso e de um novo pronunciamento da Premier League, chegou o comentário irônico de David de Gea.





O atual goleiro da Fiorentina foi um rival histórico do City quando defendia o gol do Manchester United e, em suas redes sociais, quis mandar uma indireta aos seus ex-rivais da cidade.



