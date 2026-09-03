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Ryan Gravenberch Liverpool 2026-27Getty
Chris Burton

Traduzido por

De fracasso no Bayern de Munique a um dos melhores da Premier League! Onde está Ryan Gravenberch agora? Ex-jogadores do Liverpool explicam o status do meio-campista holandês em 2026

R. Gravenberch
Liverpool
Premier League
Ipswich x Liverpool

Ryan Gravenberch fracassou no Bayern de Munique antes de ser apontado como o melhor meio-campista da Premier League durante a conquista do título do Liverpool em 2024/25. Em que pé está o internacional holandês agora? O ex-meio-campista do Liverpool Dietmar Hamann respondeu a essa pergunta para a GOAL, com o jogador de 24 anos, capaz de atuar em todas as áreas do campo, sendo considerado uma peça importante na engrenagem de Anfield.

  • O estreante mais jovem do Ajax e a luta no Bayern

    Gravenberch é produto do lendário sistema de base do Ajax, o que significa que recebeu a melhor formação possível antes de fazer uma estreia recorde entre os profissionais aos 16 anos e 130 dias, tornando-se o jogador mais jovem a atuar pelo gigante de Amsterdã na Eredivisie.

    O Bayern, uma das potências da Bundesliga, foi atrás dele em 2022, mas apenas uma temporada completa, na qual somou 33 partidas, foi passada na Allianz Arena antes da ida para a Inglaterra. As oportunidades como titular haviam sido difíceis de conseguir na Alemanha.

    • Publicidade
  • Ryan Gravenberch Liverpool Premier League trophyGetty

    Vencedor de título sobre dúvidas a respeito do papel no Liverpool

    Ele ainda era considerado uma das maiores promessas quando chegou ao Liverpool, com alguém precisando destravar todo o seu potencial em campo. Jurgen Klopp não conseguiu exatamente isso, mas Arne Slot conseguiu ao conduzir o time a mais um título da primeira divisão. Gravenberch perdeu apenas um jogo da Premier League naquela temporada.

    O enérgico holandês voltou a ser presença quase constante na última temporada, mas o nível coletivo caiu em 2025-26, o que levou a uma campanha sem títulos e a um quinto lugar. Surgiu até a dúvida sobre se o Liverpool está usando Gravenberch da maneira correta, com a necessidade de alguém para atuar diretamente à frente de Virgil van Dijk, oferecendo uma proteção muito necessária a uma linha de quatro defensores que tem mostrado certa vulnerabilidade.

  • Os melhores da Premier League: onde está Gravenberch?

    Questionado sobre onde Gravenberch está no momento, depois dos baixos em Munique e do auge do título, Hamann, que falava em associação com Betinia NJ, disse à GOAL: “Acho que no meio-termo, provavelmente um pouco mais perto de onde ele estava na temporada do título.

    “Ele foi para Munique e, por algum motivo, não teve tempo de jogo e acabou ficando fora da Copa do Mundo por causa disso. Foi para o Liverpool e acho que foi uma sensação absoluta há algumas temporadas.

    “A última temporada foi difícil porque houve a saga de [Mohamed] Salah, em que acho que existiram atritos dentro do time. Aí você traz jogadores por uma quantia enorme. O centroavante, [Alexander] Isak, não está em forma. [Hugo] Ekitike vai bem. [Florian] Wirtz não corresponde.

    “Agora, se você joga nessa posição de volante ou nessa posição de meio-campista central, seu trabalho é acionar os caras com a bola, pelos lados, e passar a bola para eles rapidamente, para que possam girar. Porque, se você der mais um toque, pode passar para eles, alguém já estará pressionando e eles não vão conseguir girar. Mas, quando você dá uma boa bola, sempre depende do que eles fazem com ela.

    “Então Gravenberch pode dar a melhor bola para Wirtz ou para Salah, mas, se eles perderem a bola, ninguém vai falar sobre o passe. Acho que o problema na última temporada foi que, se você olhar para os jogadores de frente, [Cody] Gakpo foi muito decepcionante. Salah teve muita dificuldade para marcar com a bola rolando. Wirtz, ao longo da temporada, provavelmente teve um ou dois jogos decentes.

    “Então, se você dá bolas para eles, se faz algo bom, e eles não fazem nada de fato, as pessoas vão dizer: ‘bom, o que Gravenberch realmente fez?’. Bem, se eles recebem a bola, constroem um gol e marcam, aí dizem: ‘bom, começou com ele’.

    “E acho que essa sempre é uma parte complicada na hora de avaliar um jogador nessa posição, porque você depende muito dos jogadores à sua frente. E não quero defendê-lo por completo, porque acho que houve momentos em que ele não jogou tão bem e [Alexis] Mac Allister também não.

    “Ainda acho que ele é um jogador muito bom, um jogador forte, com ótima visão. Ele também tem uma mentalidade defensiva, para perceber o perigo. Gosto dele e acho que, se o Liverpool quiser voltar aonde estava, o que acho que será muito difícil nesta temporada, certamente precisa dele.”

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  • Ryan Gravenberch Liverpool 2026-27Getty

    Jogos do Liverpool em 2026-27: Viagem a Ipswich é a próxima da lista

    Gravenberch, que representou seu país na fase final da Copa do Mundo na América do Norte, começou como titular na partida de abertura do Liverpool em 2026-27, fora de casa contra o Newcastle, mas entrou aos 19 minutos do segundo tempo no empate por 2 a 2 do Liverpool com o Nottingham Forest na última rodada. Andoni Iraola ainda está conhecendo as opções que tem à disposição.

    O técnico espanhol vai escalar outro time titular na sexta-feira, quando o Liverpool visita o recém-promovido Ipswich. A força holandesa deve fazer parte de seus planos em Portman Road, com um sistema definido sendo necessário para que um elenco montado a alto custo atue no auge de seu potencial.

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