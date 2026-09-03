De fracasso no Bayern de Munique a um dos melhores da Premier League! Onde está Ryan Gravenberch agora? Ex-jogadores do Liverpool explicam o status do meio-campista holandês em 2026

Questionado sobre onde Gravenberch está no momento, depois dos baixos em Munique e do auge do título, Hamann, que falava em associação com Betinia NJ, disse à GOAL: “Acho que no meio-termo, provavelmente um pouco mais perto de onde ele estava na temporada do título.

“Ele foi para Munique e, por algum motivo, não teve tempo de jogo e acabou ficando fora da Copa do Mundo por causa disso. Foi para o Liverpool e acho que foi uma sensação absoluta há algumas temporadas.

“A última temporada foi difícil porque houve a saga de [Mohamed] Salah, em que acho que existiram atritos dentro do time. Aí você traz jogadores por uma quantia enorme. O centroavante, [Alexander] Isak, não está em forma. [Hugo] Ekitike vai bem. [Florian] Wirtz não corresponde.

“Agora, se você joga nessa posição de volante ou nessa posição de meio-campista central, seu trabalho é acionar os caras com a bola, pelos lados, e passar a bola para eles rapidamente, para que possam girar. Porque, se você der mais um toque, pode passar para eles, alguém já estará pressionando e eles não vão conseguir girar. Mas, quando você dá uma boa bola, sempre depende do que eles fazem com ela.

“Então Gravenberch pode dar a melhor bola para Wirtz ou para Salah, mas, se eles perderem a bola, ninguém vai falar sobre o passe. Acho que o problema na última temporada foi que, se você olhar para os jogadores de frente, [Cody] Gakpo foi muito decepcionante. Salah teve muita dificuldade para marcar com a bola rolando. Wirtz, ao longo da temporada, provavelmente teve um ou dois jogos decentes.

“Então, se você dá bolas para eles, se faz algo bom, e eles não fazem nada de fato, as pessoas vão dizer: ‘bom, o que Gravenberch realmente fez?’. Bem, se eles recebem a bola, constroem um gol e marcam, aí dizem: ‘bom, começou com ele’.

“E acho que essa sempre é uma parte complicada na hora de avaliar um jogador nessa posição, porque você depende muito dos jogadores à sua frente. E não quero defendê-lo por completo, porque acho que houve momentos em que ele não jogou tão bem e [Alexis] Mac Allister também não.

“Ainda acho que ele é um jogador muito bom, um jogador forte, com ótima visão. Ele também tem uma mentalidade defensiva, para perceber o perigo. Gosto dele e acho que, se o Liverpool quiser voltar aonde estava, o que acho que será muito difícil nesta temporada, certamente precisa dele.”