Enquanto isso, o Real Madrid está em polvorosa antes do confronto contra o rival. Os incidentes no time do Real Madrid têm se acumulado quase diariamente nos últimos tempos. De acordo com uma reportagem do jornalista Miguel Latigo Serrano na Onda Cero, Antonio Rüdiger teria enfrentado o lateral Álvaro Carreras nos últimos dias e até mesmo dado um tapa nele. No entanto, isso não corresponde à verdade, conforme apurou o SPOX junto ao entorno do jogador.

Embora tenha havido uma discussão com um companheiro de equipe, não houve qualquer tipo de agressão física. Além disso, o incidente não ocorreu em abril, como foi noticiado, mas já em fevereiro. Tratou-se de um episódio isolado e sem importância, que já foi resolvido há muito tempo, escreveu Rüdiger em uma história no Instagram.

Além disso, dizia-se que Kylian Mbappé estaria cada vez mais irritando seus companheiros de equipe com seu comportamento. Conforme noticiou o jornal francês L'Equipe, há cada vez mais jogadores no Real Madrid incomodados com a atitude do craque ofensivo de 27 anos.

Além disso, houve uma violenta briga entre Fede Valverde e Aurelien Tchouameni. Valverde acabou no hospital com um traumatismo cranioencefálico. O clube aplicou a ambos os jogadores uma multa colossal no valor de 500 mil euros.