Bartomeu, que foi o homem forte do Camp Nou de 2014 a 2020, revelou detalhes à ESPN Deportes. “Vinicius Júnior era um jogador que nos interessava”, lembrou ele.
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"De fato, houve um acordo preliminar": o FC Barcelona quase tirou uma superestrela do Real Madrid
As negociações estavam bem avançadas, parecia que a tinta no papel já estava seca: “Conversamos com a família dele e com seus assessores; havia, de fato, um acordo preliminar.”
Bartomeu deu logo em seguida a explicação sóbria para o fracasso do negócio: “O Real Madrid possivelmente fez uma oferta melhor do que o Barça e contratou Vinicius.”
O Real Madrid finalmente anunciou a conclusão da negociação em maio de 2017. Por uma quantia estimada em cerca de 45 milhões de euros, eles garantiram os serviços do adolescente, que só pôde se transferir oficialmente para a Espanha em julho de 2018 — após atingir a maioridade.
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Vinicius Jr. pelo Real: 127 gols, 100 assistências
A história que se seguiu é de conhecimento geral. Em suas oito temporadas no elenco profissional do Real Madrid, Vinícius Jr. tornou-se uma máquina de gols implacável. Após 372 partidas oficiais, o brasileiro soma 127 gols e 100 assistências.
O fato de essa revelação surgir justamente agora confere um tempero a mais ao próximo Clássico. Hansi Flick e sua equipe precisam apenas de um empate para tornar insuperável a vantagem de onze pontos sobre o Real, a três rodadas do fim.
Caos no Real Madrid
Enquanto isso, o Real Madrid está em polvorosa antes do confronto contra o rival. Os incidentes no time do Real Madrid têm se acumulado quase diariamente nos últimos tempos. De acordo com uma reportagem do jornalista Miguel Latigo Serrano na Onda Cero, Antonio Rüdiger teria enfrentado o lateral Álvaro Carreras nos últimos dias e até mesmo dado um tapa nele. No entanto, isso não corresponde à verdade, conforme apurou o SPOX junto ao entorno do jogador.
Embora tenha havido uma discussão com um companheiro de equipe, não houve qualquer tipo de agressão física. Além disso, o incidente não ocorreu em abril, como foi noticiado, mas já em fevereiro. Tratou-se de um episódio isolado e sem importância, que já foi resolvido há muito tempo, escreveu Rüdiger em uma história no Instagram.
Além disso, dizia-se que Kylian Mbappé estaria cada vez mais irritando seus companheiros de equipe com seu comportamento. Conforme noticiou o jornal francês L'Equipe, há cada vez mais jogadores no Real Madrid incomodados com a atitude do craque ofensivo de 27 anos.
Além disso, houve uma violenta briga entre Fede Valverde e Aurelien Tchouameni. Valverde acabou no hospital com um traumatismo cranioencefálico. O clube aplicou a ambos os jogadores uma multa colossal no valor de 500 mil euros.