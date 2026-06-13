De Doha aos Estados Unidos: por que o mundo está lamentando a Copa do Mundo do Catar?

Com o apito inicial da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, no Canadá e no México, o debate já não gira apenas em torno das disputas futebolísticas e das estrelas de brilho, mas surgiu um fenômeno notável e interessante: um forte retorno da nostalgia pela experiência de Catar 2022. O torneio que foi alvo de críticas severas há quatro anos transformou-se hoje em um padrão de excelência pelo qual se mede o sucesso organizacional e a experiência do público.

Como ocorreu essa transformação dramática? E por que torcedores e jornalistas se veem evocando memórias de Doha e dos estádios resplandecentes enquanto enfrentam uma realidade complexa e repleta de desafios na América do Norte?

No cerne dessa nostalgia reside uma paradoxa histórica: a Copa do Mundo do Catar, que era vista por alguns como uma experiência arriscada devido ao seu pequeno porte e à sua localização no Golfo, provou ser um modelo único de conforto, eficiência e harmonia.

Já a Copa do Mundo de 2026, descrita como “a maior e mais abrangente”, enfrenta críticas sucessivas em todos os níveis, desde a logística até a segurança, passando pela política e pelos custos. Esse contraste não é mera coincidência, mas sim resultado de uma diferença radical na visão e na execução.