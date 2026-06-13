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Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

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De Doha aos Estados Unidos: por que o mundo está lamentando a Copa do Mundo do Catar?

Especiais e Opinião
Catar x Suíça
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Estados Unidos da América x Paraguai
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Entre uma experiência excepcional e complexidades sem precedentes!

Com o apito inicial da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, no Canadá e no México, o debate já não gira apenas em torno das disputas futebolísticas e das estrelas de brilho, mas surgiu um fenômeno notável e interessante: um forte retorno da nostalgia pela experiência de Catar 2022. O torneio que foi alvo de críticas severas há quatro anos transformou-se hoje em um padrão de excelência pelo qual se mede o sucesso organizacional e a experiência do público.

Como ocorreu essa transformação dramática? E por que torcedores e jornalistas se veem evocando memórias de Doha e dos estádios resplandecentes enquanto enfrentam uma realidade complexa e repleta de desafios na América do Norte?

No cerne dessa nostalgia reside uma paradoxa histórica: a Copa do Mundo do Catar, que era vista por alguns como uma experiência arriscada devido ao seu pequeno porte e à sua localização no Golfo, provou ser um modelo único de conforto, eficiência e harmonia.

Já a Copa do Mundo de 2026, descrita como “a maior e mais abrangente”, enfrenta críticas sucessivas em todos os níveis, desde a logística até a segurança, passando pela política e pelos custos. Esse contraste não é mera coincidência, mas sim resultado de uma diferença radical na visão e na execução.

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    Organização centralizada versus ampla difusão

    Os Estados Unidos da América sediarão a maior parte do torneio, com 78 das 104 partidas, ou seja, cerca de 75% do calendário total. Embora a candidatura seja conjunta com o Canadá e o México, o fardo principal recai sobre os Estados Unidos. Essa ampla dispersão geográfica por três países, 16 cidades e quatro fusos horários representa um desafio logístico sem precedentes.

    Em contrapartida, o Catar 2022 foi um torneio de “praticamente uma única cidade”. Oito estádios modernos conectados por uma rede de transporte avançada, a maioria a menos de uma hora de distância uns dos outros. Esse layout compacto permitiu que os torcedores assistissem a duas ou três partidas por dia sem esforço, criando ainda uma atmosfera festiva contínua, onde torcidas de todas as partes do mundo se encontravam em mercados, praças e no metrô.

    Já em 2026, acompanhar a seleção do seu país pode exigir percorrer milhares de quilômetros, voos frequentes e mudanças de fuso horário exaustivas, transformando a experiência de uma celebração em um pesadelo logístico.

    Essa diferença geográfica não é um detalhe secundário; é o cerne da experiência dos torcedores. No Catar, todos sentiram que estavam vivendo o mesmo evento em um único lugar. Já na América do Norte, cada cidade vive sua própria atmosfera, e a interação entre os torcedores tornou-se mais virtual do que real.

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    Desafios de segurança e logística: das cobras aos tiroteios

    Desde a chegada das primeiras delegações, uma série de incidentes começou a revelar a fragilidade da organização. As seleções da Noruega e da Suíça receberam alertas oficiais sobre a presença de cobras venenosas nas proximidades de seus acampamentos.

    A seleção inglesa sofreu um tiroteio perto de seu hotel, algo comum nos Estados Unidos, onde as mortes por armas de fogo ultrapassam 40 mil casos por ano.

    Também foram registrados casos de roubo de equipamentos de treino da seleção inglesa durante o transporte entre as cidades, incluindo chuteiras de estrelas como Harry Kane e Jude Bellingham, além de aparelhos de análise técnica. Esses incidentes reabriram com força a questão da segurança, especialmente com o aumento das reclamações sobre procedimentos de revista longos e exaustivos.

    Já no Catar 2022, o torneio se destacou por um nível de segurança excepcional, sem incidentes de destaque, com uma sensação geral de segurança e conforto em todos os lugares. A organização centralizada permitiu concentrar os esforços de segurança e serviços em uma área geográfica limitada, o que resultou em alta eficiência.

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    A crise dos vistos e a discriminação política

    A questão dos vistos é um dos maiores desafios que ameaçam o princípio da “Copa do Mundo para todos”, promovido pela Federação Internacional de Futebol.

    As autoridades americanas recusaram vistos a vários membros da delegação da seleção iraniana, o que obrigou a delegação a ficar hospedada em Tijuana, no México, com permissão de entrada restrita apenas no dia do jogo. Essa decisão representa uma clara violação da igualdade de oportunidades, pois expõe os jogadores a um cansaço extremo.

    Além disso, jogadores da seleção iraquiana, como Ayman Hussein, passaram por longas investigações e revista de celulares, e o fotógrafo da equipe foi deportado, apesar de possuir um visto válido.

    O árbitro somali Omar Abdulqadir Artan foi impedido de participar. Esses casos refletem o impacto das políticas externas, especialmente sob o lema “América em primeiro lugar”, sobre o evento esportivo.

    No Catar, as boas-vindas foram abrangentes e isentas de tais complicações políticas. As portas se abriram para todos, e torcedores de todas as nacionalidades se sentiram hóspedes honrados, sem discriminação.

  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Custos exorbitantes e “pausas para se refrescar”

    Os preços dos ingressos subiram drasticamente. O ingresso mais barato da categoria 4 chegou a custar 60 dólares, em comparação com 11 dólares no Catar, o que representa um aumento de 445%. Já o ingresso para a partida de abertura chegou a 560 dólares.

    O sistema de “preços dinâmicos” enfrentou críticas severas de organizações de torcedores europeias, que apresentaram uma reclamação formal à Comissão Europeia.

    Além disso, os novos “intervalos de resfriamento” geraram indignação popular, pois se transformaram em oportunidades adicionais de publicidade, o que, em alguns casos, levou à interrupção da transmissão para os espectadores durante a retomada do jogo.

    Já no Catar, os custos foram relativamente mais razoáveis, e o ambiente se concentrou mais no futebol e na diversão, sem excessos comerciais evidentes.

  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    O legado organizacional: o Catar vence onde os outros fracassaram

    Apesar de todas as críticas iniciais, o Catar conseguiu organizar um campeonato coeso, confortável e divertido. O país provou que o tamanho reduzido pode ser uma vantagem, e não uma desvantagem. Hoje, diante das complexidades de 2026, essa experiência tornou-se uma fonte de inspiração e uma referência positiva.

    A saudade do Catar não significa rejeitar a diversidade cultural que a edição de 2026 oferece, mas reflete o desejo do torcedor por uma experiência futebolística autêntica, confortável e verdadeiramente inclusiva. É um lembrete de que o verdadeiro sucesso de uma Copa do Mundo não se mede pelo número de países ou pelo tamanho do mercado, mas pela sua capacidade de reunir as pessoas em uma experiência humana unificada.

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