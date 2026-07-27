A contratação de Diomandé por parte do Real Madrid de José Mourinho nasce, segundo as informações muito detalhadas do The Athletic, do fortíssimo receio do clube espanhol de que Vinicius Junior não consiga chegar a um acordo para renovar o contrato que termina em junho de 2027 e, por isso, saia no fim da temporada a custo zero. Um golpe insustentável para um presidente como Florentino Perez, que, além do prejuízo, teria de suportar a humilhação de pagar o último ano de um salário elevado (25 milhões de euros brutos), além do prémio de fidelidade pago no início de cada temporada. Trata-se, portanto, de uma questão também de natureza económica, que só pode ser evitada através de uma venda antecipada. Para quem? Para o Arsenal, que colocaria em cima da mesa uma proposta contratual na ordem dos 20 milhões de euros líquidos e que, depois da chegada de Tzolis vindo do Bruges, procura uma contratação de peso para o seu mercado.





BOMBA, PRIMEIROS CONTACTOS DO ARSENAL POR VINICIUS