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Grafica Calciomercato In Tackle Leao Milan 2025 16.9Calciomercato/Getty Images

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De Diomandé a Barcola, de Vinicius Junior a Rafa Leao: começou a dança das pontas. E se o jogador do AC Milan acabasse no PSG no âmbito do negócio Gonçalo Ramos?

R. Leao
Especiais e Opinião
Opinion
Milan
PSG

Luis Enrique pode talvez ser o único treinador capaz de tirar o verdadeiro potencial do jogador português.

A valsa dos extremos já entrou em movimento. E poderá levar a movimentos de mercado clamorosos e, em certos aspetos, inesperados, caso todas as peças acabem por encaixar. A investida repentina do Real Madrid por Yan Diomandé, arrebatado à concorrência do Paris Saint-Germain, pode ser o detonador de uma série de situações que, daqui até às próximas semanas, abririam cenários potencialmente e diretamente ligados também às situações de alguns clubes da Serie A.


DIOMANDÉ-REAL MADRID, OPERAÇÃO DE 120 MILHÕES DE EUROS

  • Diomandé para Vinicius

    A contratação de Diomandé por parte do Real Madrid de José Mourinho nasce, segundo as informações muito detalhadas do The Athletic, do fortíssimo receio do clube espanhol de que Vinicius Junior não consiga chegar a um acordo para renovar o contrato que termina em junho de 2027 e, por isso, saia no fim da temporada a custo zero. Um golpe insustentável para um presidente como Florentino Perez, que, além do prejuízo, teria de suportar a humilhação de pagar o último ano de um salário elevado (25 milhões de euros brutos), além do prémio de fidelidade pago no início de cada temporada. Trata-se, portanto, de uma questão também de natureza económica, que só pode ser evitada através de uma venda antecipada. Para quem? Para o Arsenal, que colocaria em cima da mesa uma proposta contratual na ordem dos 20 milhões de euros líquidos e que, depois da chegada de Tzolis vindo do Bruges, procura uma contratação de peso para o seu mercado.


    BOMBA, PRIMEIROS CONTACTOS DO ARSENAL POR VINICIUS

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  • CASO BARCOLA

    De Madrid e Londres, palcos dos bastidores do caso Vinicius, voltamos a Paris, onde, além de ter decidido retirar-se da corrida por Diomandé, fazendo disso uma questão de princípio (que, no entanto, não foi absolutamente tida em consideração quando foram pagos os 222 milhões de euros da cláusula de rescisão de Neymar ou Mbappé chegou no mesmo verão por empréstimo com obrigação de compra de 150 milhões de euros ao Monaco), abriu-se o caso Barcola. O extremo ofensivo da equipa campeã europeia em título decidiu oficialmente não prolongar o contrato que expira em 2028, abrindo caminho aos clubes interessados. Segundo informações vindas de Inglaterra, o Liverpool está na pole position para aquele que poderá ser o herdeiro de Momo Salah.

  • O PSG faz caixa

    Um duplo golpe sofrido pelo PSG – que muito provavelmente também se despedirá do jovem senegalês Mbaye, forçado pelos seus pais-agentes a exigir mais dinheiro e mais consideração por parte de Luis Enrique para não ter de tomar a decisão de mudar de equipa – ao qual terá inevitavelmente de responder. A equipa parisiense olhou até hoje para o mercado de saídas, colocando os jogadores que não entravam no projeto e que servirão para fazer caixa e satisfazer as exigências do treinador espanhol. À espera de que também se defina o futuro de Kolo Muani, prometido à Juventus, a saída que causou maior sensação foi a de Gonçalo Ramos, avançado de reserva atrás de Dembelé, que passou para o Milan por 75 milhões de euros mais bónus.


    PSG, MBAYE PODE RENDER OUTROS 50 MILHÕES

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  • E se...

    Um gasto enorme para um clube que, nos últimos anos, seguiu uma política diametralmente oposta – melhor distribuir o orçamento por vários jogadores do que apostar quase todas as suas fichas num só futebolista – que desencadeou o debate e abriu espaço a todo o tipo de especulação sobre o motivo pelo qual o patrão do AC Milan, Gerry Cardinale, foi tão longe pelo internacional português. Aqui entra-se realmente no campo das sugestões e, porque não, das provocações. E se Rafa Leao também entrasse na dança das alas?

  • ESQUEÇAMOS MENDES

    Atenção, sem se deixar levar pela fácil associação com Jorge Mendes, agente poderosíssimo, entre outros, de Gonçalo Ramos e figura sempre muito influente quando estão envolvidas personalidades do futebol português. As suas relações com Leao são, aliás, descritas como inexistentes há anos, desde que o pai do jogador do AC Milan decidiu fazer-se acompanhar por um advogado conterrâneo. Portanto, não sigamos por um momento os rumores de que Mendes estaria empenhado, por conta do Milan, em encontrar uma colocação para Leao, que por várias vezes deu a entender que considera fechada a sua experiência italiana para enfrentar uma nova aventura. E esqueçamos por um instante a Arábia Saudita ou a Turquia, os destinos considerados mais prováveis para um jogador que não parece recolher grandes consensos na Premier League, onde gostaria de chegar.


    HÁ DERBY DE ISTAMBUL POR LEAO

  • É assim que se explica Ramos

    A provocação que quero lançar é esta: e se, no fim, fosse mesmo o Paris Saint-Germain a devolver o “favor” a Gonçalo Ramos ao Milan, resolvendo-lhe um problema que está a condicionar as estratégias para definir as próximas contratações depois dos estrondos do início de julho (a compra do avançado português e a de Mario Gila por cerca de 100 milhões no total)? Em Paris, Leão reencontraria um diretor desportivo ao qual está muito ligado, como Luis Campos, o homem que, ainda muito jovem, o levou para França, para o Lille, depois da traumática separação do Sporting Lisboa. No PSG chegaria sem o peso de ser um titular fixo ou um protagonista no meio de tantos jogadores que não são estrelas, por vontade de Luis Enrique, mas que se afirmaram precisamente graças a valores como a humildade, o espírito de equipa e a disponibilidade para se colocarem ao serviço dos outros. Pois bem, o técnico asturiano poderá representar a última esperança de tirar de Leão esse potencial que continua ainda por exprimir e que no Milan se viu de forma extremamente descontínua.

  • Vice Kvara

    Ao contrário de Barcola, que tanto no Paris como na seleção francesa parece sofrer um pouco com o eterno dualismo com Desiré Doué, Leão regressaria à Ligue 1 e instalar-se-ia na equipa mais forte do mundo com uma perspetiva diferente. A de talvez começar como alternativa a Kvaraskhelia pela esquerda mas depois tentar conquistar o seu espaço numa inevitável rotatividade para fazer com que todos se sintam protagonistas e apresentar-se para a fase decisiva da Liga dos Campeões com a habitual poder de fogo para assustar todos os concorrentes e tentar fazer algo impensável. Ganhar a taça pela terceira temporada consecutiva. Com mais um Leão no motor e com boa paz do Milan, que conseguiria livrar-se de um “problema” e encaixar uma soma avultada para voltar ao mercado. É apenas uma provocação, mas quem sabe...

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