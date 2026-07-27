A valsa dos extremos já entrou em movimento. E poderá levar a movimentos de mercado clamorosos e, em certos aspetos, inesperados, caso todas as peças acabem por encaixar. A investida repentina do Real Madrid por Yan Diomandé, arrebatado à concorrência do Paris Saint-Germain, pode ser o detonador de uma série de situações que, daqui até às próximas semanas, abririam cenários potencialmente e diretamente ligados também às situações de alguns clubes da Serie A.
DIOMANDÉ-REAL MADRID, OPERAÇÃO DE 120 MILHÕES DE EUROS