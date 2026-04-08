De campeões da Premier League à League One em 10 anos? O medo do rebaixamento do Leicester aumenta após a rejeição do recurso contra a dedução de seis pontos

Após a decisão, o clube divulgou um comunicado firme, reconhecendo a extrema gravidade da situação em que se encontra. Ao abordar a questão, declararam: “Com o assunto agora encerrado e cinco jogos restantes na temporada, todos no clube estão totalmente concentrados nas partidas que temos pela frente e em definir o desfecho da nossa temporada por meio dos resultados em campo. Sabemos que este tem sido um período desafiador e agradecemos aos nossos torcedores pelo apoio que continuam a dar à equipe. A responsabilidade agora é garantir que os jogos restantes sejam encarados com o foco e a determinação que nossa situação atual exige.”