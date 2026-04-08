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De campeões da Premier League à League One em 10 anos? O medo do rebaixamento do Leicester aumenta após a rejeição do recurso contra a dedução de seis pontos
Comissão independente mantém a penalidade
O Leicester não conseguiu reverter a sanção inicialmente imposta em fevereiro por uma comissão independente. O clube foi acusado pela Premier League em maio de 2025 por violar as regras de lucro e sustentabilidade durante a temporada 2023-24. A English Football League conduziu o caso, considerando o clube culpado por exceder em 20,8 milhões de libras o limite permitido de prejuízo de 83 milhões de libras ao longo de 36 meses. Sua equipe jurídica defendeu um prazo de 37 meses devido ao atraso na prestação de contas, mas o pedido foi indeferido. A rejeição do recurso deixa o clube na 22ª posição na tabela da Championship, lutando desesperadamente pela sobrevivência.
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Clube reage à recusa do recurso
Após a decisão, o clube divulgou um comunicado firme, reconhecendo a extrema gravidade da situação em que se encontra. Ao abordar a questão, declararam: “Com o assunto agora encerrado e cinco jogos restantes na temporada, todos no clube estão totalmente concentrados nas partidas que temos pela frente e em definir o desfecho da nossa temporada por meio dos resultados em campo. Sabemos que este tem sido um período desafiador e agradecemos aos nossos torcedores pelo apoio que continuam a dar à equipe. A responsabilidade agora é garantir que os jogos restantes sejam encarados com o foco e a determinação que nossa situação atual exige.”
Rowett enfrenta uma enorme pressão para se manter no cargo
O momento em que essa decisão final foi proferida exerce uma pressão enorme sobre o técnico interino Gary Rowett. Nomeado menos de 24 horas antes da interposição do recurso inicial, Rowett precisa, com urgência, dar um novo fôlego à equipe. O Leicester vem passando por uma fase péssima, com apenas uma vitória em 16 partidas em todas as competições. Essa queda de rendimento, agravada pela derrota na justiça, significa que o time soma 41 pontos após 41 partidas, exatamente um ponto atrás da zona de segurança. Sem mais recursos legais a serem explorados, o elenco precisa confiar inteiramente em seu desempenho em campo para evitar um catastrófico rebaixamento pela segunda vez consecutiva.
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Em abril, nos aguardam jogos decisivos
Olhando para o futuro, o Leicester enfrenta um calendário difícil para salvar a temporada. O time recebe o Swansea City neste fim de semana, antes de um confronto decisivo fora de casa contra o Portsmouth, que está logo acima na tabela. Seguem-se os confrontos contra o Hull City, o Millwall e o Blackburn Rovers. A permanência do time na primeira divisão depende agora inteiramente desses cinco jogos decisivos.