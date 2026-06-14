De Bruyne: “Na Série A, aprendi a defender. No Napoli, o estilo de jogo é muito diferente do do Manchester City”

"Fiquei afastado por 4 ou 5 meses devido a uma lesão, mas me sentia bem no início da temporada e me sinto bastante bem agora também. Acho que encontrei no Nápoles um estilo de jogo muito diferente daquele a que estava acostumado na Inglaterra. Mas, apesar da ausência prolongada, aprendi algumas coisas, como defender em profundidade".





"Acho que o Lukaku elevou o seu nível. Conversamos antes da Copa do Mundo e ele sabia muito bem que precisava treinar ao máximo para chegar o mais perto possível da sua forma ideal. 90 minutos ainda são muitos, mas ele está bem e, nos amistosos, mostrou que tem qualidade para marcar gols mesmo em poucos minutos".