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de bruyne napoliGetty Images
Simone Gervasio

Traduzido por

De Bruyne: “Na Série A, aprendi a defender. No Napoli, o estilo de jogo é muito diferente do do Manchester City”

Napoli
Campeonato Italiano
K. De Bruyne

As declarações do belga na coletiva de imprensa.

Pilar da seleção belga na Copa do Mundo de 2026, Kevin De Bruyne falou antes da primeira partida contra o Egito. Estas foram as palavras do jogador do Napoli na coletiva de imprensa.

  • "Fiquei afastado por 4 ou 5 meses devido a uma lesão, mas me sentia bem no início da temporada e me sinto bastante bem agora também. Acho que encontrei no Nápoles um estilo de jogo muito diferente daquele a que estava acostumado na Inglaterra. Mas, apesar da ausência prolongada, aprendi algumas coisas, como defender em profundidade".


    "Acho que o Lukaku elevou o seu nível. Conversamos antes da Copa do Mundo e ele sabia muito bem que precisava treinar ao máximo para chegar o mais perto possível da sua forma ideal. 90 minutos ainda são muitos, mas ele está bem e, nos amistosos, mostrou que tem qualidade para marcar gols mesmo em poucos minutos".

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