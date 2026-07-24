O impacto do Mundial de 2026 não se limitou à conquista do título pela Espanha, pela segunda vez na sua história, ou aos recordes batidos pelas estrelas de primeira linha. Foi mais longe e reescreveu o futuro de vários jogadores que entraram na competição longe dos holofotes e a deixaram já transformados em alvos dos grandes clubes europeus.

Ao longo de 39 dias e 104 jogos, a competição impôs novos nomes no panorama mundial, depois de estes terem aproveitado a oportunidade para exibir níveis notáveis diante dos olhares dos observadores e dos diretores desportivos, ganhando assim mais valor no mercado de transferências e, talvez, colocando-se à beira de novas etapas nas suas carreiras.

Eis, de seguida, os 7 principais jogadores cujas ações subiram de forma significativa graças àquilo que apresentaram no Mundial de 2026, segundo a avaliação da rede «Opta».