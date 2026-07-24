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De Bouhaddi à descoberta de Hossam Hassan: o Mundial como ponto de viragem na carreira de 7 estrelas

Especiais e Opinião
A. Bouaddi
G. Puerta
O. Gill
P. Vite
K. Nakamura
H. Hassan
M. Senaya
Copa do Mundo
Argentina x Egito
Argentina
Egito
França x Marrocos
França
Marrocos
Marrocos
Colômbia
Paraguai
Equador
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EUA
França

Saíram da sombra para a ribalta europeia: Mundial 2026 muda o mapa do mercado de transferências

O impacto do Mundial de 2026 não se limitou à conquista do título pela Espanha, pela segunda vez na sua história, ou aos recordes batidos pelas estrelas de primeira linha. Foi mais longe e reescreveu o futuro de vários jogadores que entraram na competição longe dos holofotes e a deixaram já transformados em alvos dos grandes clubes europeus.

Ao longo de 39 dias e 104 jogos, a competição impôs novos nomes no panorama mundial, depois de estes terem aproveitado a oportunidade para exibir níveis notáveis diante dos olhares dos observadores e dos diretores desportivos, ganhando assim mais valor no mercado de transferências e, talvez, colocando-se à beira de novas etapas nas suas carreiras.

Eis, de seguida, os 7 principais jogadores cujas ações subiram de forma significativa graças àquilo que apresentaram no Mundial de 2026, segundo a avaliação da rede «Opta».

  • Ayoub Bouaddi: o talento marroquino que atraiu os olhares dos grandes

    Ayoub Bouaddi entrou no Mundial como um dos nomes menos conhecidos da seleção marroquina, mas saiu como um dos talentos emergentes de maior destaque na competição.

    O jovem médio garantiu o seu lugar como titular desde o primeiro jogo, diante do Brasil, e demonstrou grande personalidade apesar da sua tenra idade, depois de impor o seu ritmo no meio-campo graças à precisão nos passes e à enorme confiança para manter a posse de bola sob pressão.

    Bouaddi destacou-se pela sua capacidade de conduzir o jogo a partir da profundidade, para além das suas habilidades no drible e na saída de bola, confirmando que reúne as qualidades de um médio moderno.

    Após as exibições que apresentou com Marrocos, o seu nome passou a estar fortemente associado a vários dos grandes clubes europeus, com destaque para o Manchester City, no meio de relatos que falam de um negócio cujo valor poderá atingir cerca de 100 milhões de euros.

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  • Gustavo Cuéllar: o coração pulsante do meio-campo da Colômbia

    Gustavo Puerta não era um dos jogadores mais conhecidos antes do início do torneio, mas transformou-se rapidamente num dos elementos mais importantes da seleção da Colômbia.

    O médio apresentou uma exibição equilibrada que aliou a qualidade técnica ao trabalho físico, destacando-se pela precisão dos seus passes e pela boa mobilidade entre as linhas, além do seu contributo na construção das jogadas de ataque e na recuperação constante da bola.

    Demonstrou também uma grande capacidade de progredir com a bola e de criar oportunidades, a par de um esforço defensivo notável, confirmando que é um jogador capaz de desempenhar múltiplas funções no meio-campo.

    Puerta deu assim continuidade à evolução que iniciou nos últimos anos, reforçando as suas hipóteses de dar o salto para um patamar mais elevado no futebol europeu.

  • Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Orlando Gill: o guarda-redes que fez o milagre do Paraguai

    Orlando Gil foi uma das maiores surpresas do torneio, depois de se transformar de um guarda-redes sem experiência internacional num dos principais destaques do Mundial.

    A seleção do Paraguai apoiou-se na organização defensiva e na disciplina tática, mas o sucesso deste sistema esteve diretamente ligado à exibição brilhante de Gil, que defendeu um grande número de ocasiões perigosas e apresentou níveis constantes ao longo de todo o torneio.

    O seu momento de maior brilho surgiu frente à Alemanha nos oitavos de final, quando desempenhou um papel decisivo na eliminação de um dos grandes candidatos, tanto durante o jogo como nas grandes penalidades, tornando-se o assunto de conversa dos adeptos e dos meios de comunicação.

    Graças a esta prestação, o guarda-redes de 26 anos saiu com uma reputação completamente diferente, depois de provar que é capaz de jogar ao mais alto nível.

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  • Pedro Vite: o cérebro pensante do Equador

    Apesar da eliminação precoce do Equador no torneio, Pedro Vite foi um dos jogadores que mais chamaram a atenção.

    O meio-campista aliou a criatividade na construção do jogo à disciplina defensiva, apresentando um desempenho completo que o tornou presente nas mais variadas fases do jogo.

    Vite destacou-se pela capacidade de criar oportunidades, recuperar a bola e desempenhar funções defensivas e ofensivas ao mesmo tempo, enquanto a sua partida diante da Alemanha veio confirmar o seu valor, depois de se ter imposto como um dos melhores em campo no confronto.

    Estas exibições não passaram despercebidas, uma vez que vários clubes europeus começaram a acompanhar o jogador, que surge como candidato a viver uma nova experiência após o Mundial.

  • Keito Nakamura: o extremo japonês que se afirmou

    Kito Nakamura aproveitou a ausência de Kaoru Mitoma para garantir um lugar como titular na seleção japonesa, e não precisou de muito tempo para provar que merecia esta oportunidade.

    O extremo japonês apresentou uma exibição ousada graças à sua enorme velocidade e às suas capacidades nos duelos individuais, contribuindo diretamente para os golos da sua seleção, seja marcando ou assistindo.

    Demonstrou também uma clara capacidade de penetrar as defesas e criar perigo pelo lado esquerdo, tornando-se uma das principais surpresas da seleção japonesa ao longo do torneio.

    Apesar da eliminação do Japão nos oitavos de final, Nakamura deixou a América do Norte tendo despertado o interesse de vários clubes europeus, que começaram a acompanhar de perto o seu futuro.

  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Haitham Hassan: o suplente que mudou a sua imagem em poucos minutos

    Haitham Hassan não precisou de muitos minutos para provar que merece mais espaço na seleção do Egito, depois de o treinador Hossam Hassan lhe ter dado a oportunidade de representar os Faraós pela primeira vez.

    Participou em apenas 126 minutos ao longo de todo o torneio, mas foram suficientes para deixar uma forte impressão, sobretudo durante o confronto com a Argentina nos oitavos de final.

    O jogador da ala direita destacou-se pela ousadia no drible e pela velocidade na transição ofensiva, e foi o autor do arranque que antecedeu o golo anulado de Mostafa Ziko, antes de assistir mais tarde para o segundo golo egípcio com um passe decisivo que confirmou o seu grande impacto.

    Após o torneio, o nome do jogador do Real Oviedo passou a ser associado ao interesse de vários clubes, com destaque para o escocês Celtic, num sinal claro de que o Mundial alterou a sua posição no mercado de transferências.

  • Marvin Sinaya: o rochedo defensivo do Gana

    Marvin Sinaya apresentou uma versão de grande nível no lado direito da defesa da seleção do Gana, e foi uma das principais razões para a solidez das "Estrelas Negras" ao longo do torneio.

    O defensor ficou conhecido pela sua força nos duelos individuais e pela sua enorme capacidade de recuperar a bola, algo que ficou bem evidente no jogo diante da Inglaterra, quando conseguiu limitar o perigo de uma das principais peças do jogo inglês.

    Contudo, a sua lesão nos oitavos de final travou a sua caminhada precocemente e, muito provavelmente, adiou qualquer possível transferência durante os primeiros dias após o torneio.

    Ainda assim, Sinaya continua a ser um dos nomes fortemente cotados para surgir no mercado de transferências europeu no próximo período, depois de ter provado possuir o potencial necessário para jogar em níveis mais elevados.