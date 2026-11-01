Os papéis se inverteram rapidamente para Lisandro Martínez no Manchester United. Depois de ter saído, semanas atrás, para criticar a direção do clube e responsabilizá-la por não reforçar o elenco de forma adequada, chegando a insinuar que o Manchester United não tem condições de competir com a elite da Liga dos Campeões, o próprio zagueiro argentino passou a ser alvo das críticas, após sua expulsão diante do Chelsea.
Martínez colocou o Manchester United em uma situação difícil e contribuiu para mais uma derrota (2 a 0), que agravou ainda mais sua crise.
O Manchester United, que não conquistou nenhuma vitória nos últimos 9 jogos em todas as competições, caiu para a décima sétima colocação, após estacionar nos 7 pontos, sabendo-se que obteve apenas uma única vitória na Premier League desde o início da atual temporada.