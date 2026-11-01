Martínez havia disparado contra os dirigentes do Manchester United após a derrota para o Atlético de Madrid por 2 a 0 na Liga dos Campeões, criticando a fraca movimentação no mercado de transferências e exigindo da direção, encabeçada pelo diretor esportivo Jason Wilcox, o fornecimento de elementos adicionais capazes de competir.

O zagueiro argentino disse na ocasião que esperava um apoio maior da direção após a temporada passada, apontando que a troca constante de técnicos não resolve os problemas do clube e que a responsabilidade não recai apenas sobre os jogadores e a comissão técnica.

Mas suas declarações provocaram ampla polêmica dentro e fora do clube, antes que ele se desculpasse posteriormente pelo momento e pela forma de suas falas, afirmando que se reuniu com os dirigentes do clube e com o técnico Michael Carrick e trocou pontos de vista com eles sobre o ocorrido.

Poucas semanas depois, Martínez se viu em uma situação completamente diferente, após se tornar um dos principais motivos da queda do Manchester United diante do Chelsea por 2 a 0.

O zagueiro argentino complicou a missão de sua equipe depois de receber dois cartões em um curto período, deixando o campo expulso aos 63 minutos, após uma entrada em Wesley Fofana dentro da área, que levou o árbitro a marcar um pênalti, convertido por Cole Palmer para o segundo gol. E os problemas de Martínez não pararam na expulsão, pois ele esteve entre os jogadores que arcam com a responsabilidade pelo primeiro gol, depois de permitir que Morgan Rogers avançasse pela defesa do United antes de marcar no início do segundo tempo.

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