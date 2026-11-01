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Chelsea FC v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Traduzido por

De atacante a réu: ex-astro do Liverpool dispara: esse jogador se tornou um fardo para o Manchester United

Chelsea x Manchester United
Chelsea
Manchester United
Premier League
D. Murphy
L. Martinez
England
Argentina

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Os papéis se inverteram rapidamente para Lisandro Martínez no Manchester United. Depois de ter saído, semanas atrás, para criticar a direção do clube e responsabilizá-la por não reforçar o elenco de forma adequada, chegando a insinuar que o Manchester United não tem condições de competir com a elite da Liga dos Campeões, o próprio zagueiro argentino passou a ser alvo das críticas, após sua expulsão diante do Chelsea.

Martínez colocou o Manchester United em uma situação difícil e contribuiu para mais uma derrota (2 a 0), que agravou ainda mais sua crise.

O Manchester United, que não conquistou nenhuma vitória nos últimos 9 jogos em todas as competições, caiu para a décima sétima colocação, após estacionar nos 7 pontos, sabendo-se que obteve apenas uma única vitória na Premier League desde o início da atual temporada.

  • Da crítica à diretoria ao pior desempenho

    Martínez havia disparado contra os dirigentes do Manchester United após a derrota para o Atlético de Madrid por 2 a 0 na Liga dos Campeões, criticando a fraca movimentação no mercado de transferências e exigindo da direção, encabeçada pelo diretor esportivo Jason Wilcox, o fornecimento de elementos adicionais capazes de competir.

    O zagueiro argentino disse na ocasião que esperava um apoio maior da direção após a temporada passada, apontando que a troca constante de técnicos não resolve os problemas do clube e que a responsabilidade não recai apenas sobre os jogadores e a comissão técnica.

    Mas suas declarações provocaram ampla polêmica dentro e fora do clube, antes que ele se desculpasse posteriormente pelo momento e pela forma de suas falas, afirmando que se reuniu com os dirigentes do clube e com o técnico Michael Carrick e trocou pontos de vista com eles sobre o ocorrido.

    Poucas semanas depois, Martínez se viu em uma situação completamente diferente, após se tornar um dos principais motivos da queda do Manchester United diante do Chelsea por 2 a 0.

    O zagueiro argentino complicou a missão de sua equipe depois de receber dois cartões em um curto período, deixando o campo expulso aos 63 minutos, após uma entrada em Wesley Fofana dentro da área, que levou o árbitro a marcar um pênalti, convertido por Cole Palmer para o segundo gol. E os problemas de Martínez não pararam na expulsão, pois ele esteve entre os jogadores que arcam com a responsabilidade pelo primeiro gol, depois de permitir que Morgan Rogers avançasse pela defesa do United antes de marcar no início do segundo tempo.

    Leia também: Mourinho retorna ao estádio do Racing após 15 anos: tudo mudou, menos a bandeira do Barcelona!

  • Martínez virou um peso: ele quer sair?

    Danny Murphy, ex-jogador de Liverpool e Tottenham, foi um dos principais críticos do zagueiro argentino, ao considerar que suas atitudes recentes o transformaram gradualmente em um "fardo" para o Manchester United, colocando em dúvida sua capacidade de recuperar a confiança da comissão técnica.

    Murphy afirmou, durante sua participação no programa "Match of the Day", conforme noticiado pelo site Metro: "As coisas estão caminhando para isso. Um jogador que tem essa experiência e essa qualidade deveria saber o que estava fazendo. É evidente que há algo errado com ele no momento, porque você não espera esse tipo de atuação ruim de um jogador com esse potencial".

    Murphy relacionou a expulsão de Martínez às crises que a antecederam, citando o episódio de seu desentendimento com Dominic Solanke durante o confronto contra o Tottenham e, em seguida, a entrevista em que criticou a diretoria do clube, antes de apresentar uma atuação que ele descreveu como completamente abaixo de seu nível diante do Chelsea.

    E acrescentou: "Não sei se ele está pensando em ir embora ou se sente insatisfeito com tudo o que acontece ao redor do clube, mas ele colocou Carrick diante de um grande dilema agora".

    Murphy foi ainda mais longe, descartando o retorno do zagueiro argentino à escalação titular após o fim de sua suspensão, ao dizer: "Acho improvável que Michael o traga de volta ao time, caso ainda seja o treinador naquele momento".

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  • A crise do United é maior do que qualquer jogador

    E, apesar de suas duras críticas ao zagueiro argentino, Murphy não isentou Carrick da responsabilidade pelo início conturbado do Manchester United, mas considerou que o problema mais profundo vai além da falta de qualidade em algumas posições e se estende aos lados físico e mental.

    E disse: "O maior problema que vejo no Manchester United atualmente não é apenas a falta de qualidade. Nos últimos dois meses, a equipe pareceu fisicamente distante do nível que vimos no fim da temporada passada".

    E acrescentou que isso pode se dever à deficiência na preparação física ou à perda de concentração mental dos jogadores e à falta de resposta deles às mensagens do treinador, apontando como provável que o problema seja uma combinação dos dois fatores, dependendo de cada jogador.

    E Murphy questionou a capacidade de Carrick de recuperar a sintonia, o espírito de luta e as capacidades físicas da equipe, diante do atual elenco, enquanto o treinador enfrenta pressões crescentes com a continuidade dos resultados negativos.

    Leia também: Vídeo: ato indecente: expulsão vergonhosa de ex-astro do Newcastle e do Al Ahli

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