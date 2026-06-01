De Asamoah Gyan, do Gana, a James Rodríguez, da Colômbia - relembrando os jogadores que brilharam por um único momento na Copa do Mundo

Tem um meme, muitas vezes citado de forma errada, que diz mais ou menos assim:

Os caras adoram ficar sentados e citar nomes de atletas.

E, infelizmente, há alguma verdade nisso. A maioria dos fãs de esportes, em algum momento, já se viu em uma sala onde a conversa se transforma em uma competição para ver quem consegue citar o nome mais obscuro possível, de preferência um que provoque um aceno de cumplicidade de todos os outros.

Papiss Cissé ou Julio Olarticoechea, para citar alguns.

É uma espécie de ritual. E é bastante relevante quando se trata da Copa do Mundo. Este torneio, ao longo do tempo, lançou a carreira de muitos jogadores de futebol desconhecidos: alguns que você não esperava, outros que talvez já esperasse. Mas é igualmente possível brilhar demais, muito rapidamente. E aqueles caras? Os que tiveram seu momento e nunca mais alcançaram as mesmas alturas? Bem, eles têm um lugar especial no mundo do futebol. E o GOAL dá uma olhada neles — os melhores astros de um único sucesso — antes da Copa do Mundo.