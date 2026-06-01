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World Cup one hit wonders GFXGOAL
Thomas Hindle

Traduzido por

De Asamoah Gyan, do Gana, a James Rodríguez, da Colômbia - relembrando os jogadores que brilharam por um único momento na Copa do Mundo

A. Gyan
J. Rodriguez
S. Tshabalala
S. Amrabat
E. Diouf
Especiais e Opinião
Copa do Mundo
Gana
Colômbia
África do Sul
Marrocos
Senegal

A Copa do Mundo proporcionou a muitos jogadores a oportunidade de brilhar intensamente — e depois desaparecer. O GOAL destaca alguns dos melhores.

Tem um meme, muitas vezes citado de forma errada, que diz mais ou menos assim:

Os caras adoram ficar sentados e citar nomes de atletas.

E, infelizmente, há alguma verdade nisso. A maioria dos fãs de esportes, em algum momento, já se viu em uma sala onde a conversa se transforma em uma competição para ver quem consegue citar o nome mais obscuro possível, de preferência um que provoque um aceno de cumplicidade de todos os outros.

Papiss Cissé ou Julio Olarticoechea, para citar alguns.

É uma espécie de ritual. E é bastante relevante quando se trata da Copa do Mundo. Este torneio, ao longo do tempo, lançou a carreira de muitos jogadores de futebol desconhecidos: alguns que você não esperava, outros que talvez já esperasse. Mas é igualmente possível brilhar demais, muito rapidamente. E aqueles caras? Os que tiveram seu momento e nunca mais alcançaram as mesmas alturas? Bem, eles têm um lugar especial no mundo do futebol. E o GOAL dá uma olhada neles — os melhores astros de um único sucesso — antes da Copa do Mundo.

  • Asamoah Gyan Getty

    Asamoah Gyan, Gana

    Em 2010, Gana marcou quatro gols na Copa do Mundo. Gyan foi o autor de três deles. Sua seleção foi a grande surpresa do torneio: bem treinada, com bom ataque e extremamente simpática.

    Gyan não era um jogador totalmente desconhecido — ele jogava pelo Rennes na Ligue 1. Mas ele não era, de forma alguma, uma estrela consagrada. Aquele torneio, porém, o catapultou para o centro das atenções. Ele marcou o gol da vitória contra os Estados Unidos nas oitavas de final. E mesmo que tenha terminado em decepção — uma falha inesquecível na cobrança de pênalti no final da prorrogação contra o Uruguai nas quartas de final —, Gyan continua sendo uma lenda da Copa do Mundo de 2010.

    • Publicidade
  • James Rodriguez Colombia Ivory Coast 2014 World CupGetty

    James Rodríguez, Colômbia

    Quem poderia esquecer o voleio de James Rodríguez pela Colômbia? Em plena velocidade, tudo passa num piscar de olhos: domínio de peito, passo, chute, e a bola voa para o gol. Mas, se a gente desacelerar a cena, fica ainda mais impressionante. Rodríguez sabe exatamente quanto espaço tem na entrada da grande área, levanta a bola para driblar o zagueiro central e chuta com perfeição. É muito, muito difícil de fazer, e Rodríguez fez parecer ridiculamente fácil.



    Mas ele foi muito mais do que aquele único gol. Rodríguez terminou a Copa do Mundo de 2014 com seis gols, conquistando a Chuteira de Ouro como resultado. O Real Madrid, observando de longe, gastou uma fortuna para trazê-lo ao Santiago Bernabéu. E ele acabou não dando certo. Rodriguez era um jogador muito independente para um time que já contava com Cristiano Ronaldo, Gareth Bale e Karim Benzema. Eles não precisavam de um camisa 10 imprevisível, e Rodriguez era exatamente isso. Ele passou por vários times depois disso e agora está (mais ou menos) sem clube.

  • FBL-WC-2022-MATCH62-FRA-MARAFP

    Sofyan Amrabat, Marrocos

    Amrabat talvez se resuma a uma única entrada. No início do segundo tempo da semifinal entre Marrocos e a França, o meio-campista deixou um pouco de espaço demais para Kylian Mbappé pela lateral. O francês aproveitou e partiu em velocidade pela esquerda. E ali deveria ter acabado tudo. Esse tipo de jogada geralmente termina com a bola no fundo da rede.

    Exceto que Amrabat, então um meio-campista praticamente desconhecido, não desistiu da jogada. Ele perseguiu Mbappé e fez uma entrada deslizante memorável, mantendo sua equipe na partida. Foi o momento decisivo da Copa do Mundo de 2022 do marroquino, onde ele surgiu com uma série de atuações impressionantes. Ele foi parte do motivo pelo qual a seleção africana chegou às semifinais. Mas ele também desapareceu de cena com notável rapidez. A transferência para o Manchester United nunca fez muito sentido, e ele foi um jogador de poucas oportunidades no Betis no ano passado.



  • South Africa v Mexico: Group A - 2010 FIFA World CupGetty Images Sport

    Siphiwe Tshabalala, África do Sul

    Ele marcou um gol tão espetacular que fez com que Peter Drury comentasse em outra língua. Tshabalala abriu o placar para a África do Sul contra o México na Copa do Mundo de 2010 com uma arrancada impressionante e um chute certeiro no ângulo superior — antes de coroar tudo com uma comemoração que acabou marcando o torneio.

    E foi basicamente isso. O gol de Tshabalala foi indicado ao Prêmio Puskas. A África do Sul teve dificuldades como país anfitrião. Tshabalala seguiu tendo uma carreira satisfatória em clubes na África do Sul e na Turquia. Mas aquele momento — e aquele torneio — permanecerão por muito tempo na memória.

  • El-Hadji Diouf Senegal 2002Getty

    El Hadji Diouf, do Senegal

    O Liverpool contratou Diouf antes da Copa do Mundo de 2002, na esperança de que o então jogador de 21 anos trouxesse um reforço ofensivo a um time que já contava com o atual vencedor da Bola de Ouro, Michael Owen. Na época, o clube devia estar convencido de que estava adquirindo uma joia. Diouf brilhou na Coreia do Sul e no Japão, aterrorizando as defesas adversárias com sua velocidade e criatividade. Isso foi o suficiente para garantir sua escolha para o time ideal da Copa do Mundo e levar o Senegal às quartas de final em sua primeira participação no torneio.

    De fato, o estrelato parecia inevitável. Mas tudo deu muito errado, muito rapidamente. Diouf nunca se adaptou ao Liverpool e passou a maior parte do resto de sua carreira em clubes de segunda linha. Seu melhor desempenho em gols em uma única temporada aconteceu em 2004, quando marcou nove pelo Bolton.

  • Saeed Al-Owairan Saudi Arabia 1994OMAR TORRES

    Saeed Al-Owairan, Arábia Saudita

    Veja este gol.

    É um craque, né? Não. Al-Owairan marcou 14 gols em competições oficiais pela Arábia Saudita. Esse foi o número 13. Quanto ao futebol de clubes, sua trajetória não tem nada de extraordinário. Al-Owairan passou toda a sua carreira no Al Shabab, da Liga Profissional Saudita, em grande parte devido ao fato de que a legislação saudita da época impedia os jogadores de irem para o exterior para jogar em clubes. Um dos maiores jogadores asiáticos de todos os tempos? Com certeza. Mas o mundo nunca chegou a ver do que ele era capaz — exceto por um dia mágico.