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'De arrepiar' - Michael Owen pede que o Liverpool desista de substituto de Mohamed Salah por £ 145 milhões
Liverpool é alertado sobre a avaliação de Barcola
Owen acredita que o PSG pode forçar o Liverpool a pagar uma taxa de transferência exorbitante por Barcola. O Liverpool está ativamente em busca de um novo ponta antes do fechamento da janela de transferências, após a saída de Salah para o Trabzonspor como agente livre. A saída repentina do egípcio deixou o Liverpool correndo para preencher uma enorme lacuna em seu setor ofensivo.
Embora jogadores como Yan Diomande e Ibrahim Mbaye tenham sido ligados ao clube, o francês Barcola, de 23 anos, surgiu como prioridade do Liverpool. No entanto, o preço de £ 145 milhões pedido pelo PSG ameaça travar qualquer possível negócio.
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Owen classifica valor de £ 145 milhões como extorsivo
Em entrevista ao ECHO, Owen demonstrou grande choque com os valores que estão sendo discutidos pelo atacante do PSG. Ele acredita que o campeão francês está se aproveitando da necessidade urgente do Liverpool de substituir Salah.
"Isso parece exorbitante, não parece? Para alguém que não se provou na Premier League", afirmou Owen. "Obviamente jogou no mais alto nível, mas, sim, em algum momento você tem que dizer não, não é? Se chegar a £ 145 milhões, quer dizer, uau, isso faz os olhos saltarem.
"Quero dizer, eu disse há alguns meses que, se eu fosse o Liverpool, iria tentar contratar Jared Bowen, do West Ham, para substituir Salah. Achei que isso fazia muito sentido.
"Mas, obviamente, isso não parece mais possível, então eles vão ter que agir. E o problema é que todo mundo sabe que você está desesperado por um jogador de alto nível, então vai ter que pagar caro demais. Isso pode ser simplesmente o que você tem que fazer. Mas parece exorbitante, não parece? £ 145 milhões, esse é o número de que você está falando."
Substituindo uma lenda do clube em Anfield
Preencher a lacuna deixada por Salah representa um enorme desafio para a equipe de recrutamento do clube. Ao longo de nove anos em Merseyside, o jogador de 34 anos marcou 257 gols e deu 123 assistências em 442 partidas. Sua contribuição histórica ajudou a garantir dois títulos da Premier League e uma taça da Champions League. O Liverpool agora enfrenta uma rara falta de opções de elite pelos lados do campo em comparação com eras anteriores, que contaram com Salah, Sadio Mane e Luis Diaz.
"Sabe, antes era Salah, e Mane e Diaz", acrescentou Owen. "Ao longo dos anos, houve muitos grandes jogadores de lado [no Liverpool]. E parece que agora há uma escassez deles no Liverpool, claro.
"Provavelmente precisam de dois. Certamente precisam de um. Então, sim, quero dizer, eles provavelmente precisam investir pesado nesse tipo de posição. E ele [Barcola] parece ser um desses que está disponível, que tem qualidade. E parece que onde há fumaça, há fogo. Parece que eles estariam interessados, mas muito vai depender do preço, imagino."
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O que acontece a seguir na disputa por transferência
Como uma investida por Bowen já não é mais possível, o Liverpool precisa decidir se atende às exigências do PSG ou se muda o foco para alvos alternativos. O PSG tem Barcola sob contrato até 2028, o que faz com que não sofra pressão alguma para baixar seu preço.
O Liverpool precisa de pelo menos um jogador de lado de alta qualidade antes do fechamento da janela de transferências de verão. Se o PSG se recusar a ceder no valor pedido, os dirigentes de Anfield serão forçados a desistir do negócio e buscar outros alvos para as pontas antes do prazo final.
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