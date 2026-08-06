Em entrevista ao ECHO, Owen demonstrou grande choque com os valores que estão sendo discutidos pelo atacante do PSG. Ele acredita que o campeão francês está se aproveitando da necessidade urgente do Liverpool de substituir Salah.

"Isso parece exorbitante, não parece? Para alguém que não se provou na Premier League", afirmou Owen. "Obviamente jogou no mais alto nível, mas, sim, em algum momento você tem que dizer não, não é? Se chegar a £ 145 milhões, quer dizer, uau, isso faz os olhos saltarem.

"Quero dizer, eu disse há alguns meses que, se eu fosse o Liverpool, iria tentar contratar Jared Bowen, do West Ham, para substituir Salah. Achei que isso fazia muito sentido.

"Mas, obviamente, isso não parece mais possível, então eles vão ter que agir. E o problema é que todo mundo sabe que você está desesperado por um jogador de alto nível, então vai ter que pagar caro demais. Isso pode ser simplesmente o que você tem que fazer. Mas parece exorbitante, não parece? £ 145 milhões, esse é o número de que você está falando."