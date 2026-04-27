De Alisha Lehmann e Maya Jama a KSI e Angry Ginge: o que os treinadores famosos trazem para a Baller League UK? O ex-jogador do Tottenham e atual estrela do Yanited explica

Questionado sobre o que os treinadores famosos trazem de novo, o ex-jogador da seleção da República Democrática do Congo M’Poku — que está adorando cada minuto de sua aventura na Baller League — disse ao GOAL: “Eles trazem entretenimento. Trazem boas vibrações. Trazem algo diferente com o qual acho que a geração mais jovem se identifica mais do que antes. Então, é bom para a liga. É bom para os torcedores e até mesmo para o jogo. É uma era totalmente nova do futebol. É outro jogo.”

M’Poku, como parte do elenco do Yanited, trabalha sob o comando da sensação do YouTube, Angry Ginge. Ele acrescentou sobre essa experiência — com o vencedor do “I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here” dando uma bronca pesada aos seus jogadores na semana passada, após sofrerem uma goleada contra o KSI e o PRIME FC: “Não foi só ele que ficou insatisfeito. Nós todos não estávamos felizes. É normal quando se leva uma goleada de 8 a 1. Se alguém está feliz, então não deveria ter nada a ver com a Baller League ou com o nosso time.

“Mas tudo bem. Obviamente, eu não o conhecia muito bem quando entrei. Eu sabia mais sobre o Sam [Cox], mas comecei a conhecê-lo um pouco melhor. O Sam me dizia como ele é legal e como ajuda a todos.

“E sim, da última vez o resultado não foi dos melhores, mas continuamos em frente e vamos nos recuperar. Temos jogado um bom futebol. Temos jogado bem desde o início. O último jogo foi um pesadelo para nós, mas vamos nos recuperar.”



