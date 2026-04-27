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De Alisha Lehmann e Maya Jama a KSI e Angry Ginge: o que os treinadores famosos trazem para a Baller League UK? O ex-jogador do Tottenham e atual estrela do Yanited explica
Ex-companheiro de equipe do capitão da Inglaterra, Kane, brilha na Baller League
Tendo começado na Alemanha, com a participação da internacional suíça e estrela da WSL Lehmann no evento inaugural, a Baller League chegou ao Reino Unido em 2025. Duas temporadas repletas de ação viram o SDS FC e o Wembley Rangers saírem vitoriosos.
A batalha pela glória máxima está em pleno andamento em 2026, com novas equipes e dirigentes sendo recebidos para participar da aventura. M’Poku — que já trabalhou ao lado de Harry Kane no Spurs e no Leyton Orient — está entre aqueles que mostram seu talento na competição de seis contra seis que quebra paradigmas e dá um toque totalmente novo ao belo jogo.
O que KSI, Elba e Angry Ginge trazem para a Baller League UK?
Questionado sobre o que os treinadores famosos trazem de novo, o ex-jogador da seleção da República Democrática do Congo M’Poku — que está adorando cada minuto de sua aventura na Baller League — disse ao GOAL: “Eles trazem entretenimento. Trazem boas vibrações. Trazem algo diferente com o qual acho que a geração mais jovem se identifica mais do que antes. Então, é bom para a liga. É bom para os torcedores e até mesmo para o jogo. É uma era totalmente nova do futebol. É outro jogo.”
M’Poku, como parte do elenco do Yanited, trabalha sob o comando da sensação do YouTube, Angry Ginge. Ele acrescentou sobre essa experiência — com o vencedor do “I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here” dando uma bronca pesada aos seus jogadores na semana passada, após sofrerem uma goleada contra o KSI e o PRIME FC: “Não foi só ele que ficou insatisfeito. Nós todos não estávamos felizes. É normal quando se leva uma goleada de 8 a 1. Se alguém está feliz, então não deveria ter nada a ver com a Baller League ou com o nosso time.
“Mas tudo bem. Obviamente, eu não o conhecia muito bem quando entrei. Eu sabia mais sobre o Sam [Cox], mas comecei a conhecê-lo um pouco melhor. O Sam me dizia como ele é legal e como ajuda a todos.
“E sim, da última vez o resultado não foi dos melhores, mas continuamos em frente e vamos nos recuperar. Temos jogado um bom futebol. Temos jogado bem desde o início. O último jogo foi um pesadelo para nós, mas vamos nos recuperar.”
Será que o KSI conseguirá repetir o sucesso do Reynolds & Mac em Wrexham?
KSI provou ser um adversário formidável para M’Poku na última partida, com o jurado do Britain’s Got Talent e influenciador cheio de energia entrando no ramo da propriedade de clubes de futebol após adquirir o Dagenham and Redbridge, da National League South.
Está sendo planejado um documentário para rivalizar com “Welcome to Wrexham”, e quando questionado se o cofundador do Sidemen e do Misfits pode seguir os passos de Ryan Reynolds e Rob Mac ao abrir caminho nas divisões da EFL, M’Poku disse: “Não conheço todos esses YouTubers! Comecei a conhecê-los desde que venho à Baller League e vejo um pouco deles.
“Vi que ele comprou o Dagenham e não sei como ele vai se sair, mas sei que comprar um clube não é algo fácil. Você precisa se cercar das pessoas certas para conseguir ter um período de sucesso dentro e fora de campo. Então, espero que ele tenha sucesso.”
- Baller League UK
Quem conquistará o título da Baller League UK em 2026?
KSI já está acostumado a sair vitorioso ao trilhar diversos caminhos empreendedores e está determinado a provar seu valor nas salas de reunião do futebol — ao mesmo tempo em que busca conquistar o título da Baller League UK.
M’Poku está entre aqueles que esperam impedir seu caminho até lá — ao lado de figuras proeminentes dos mundos do esporte, da música e do cinema — em um torneio extremamente competitivo que vê vários candidatos ao troféu final surgirem.
A Baller League vai ao ar ao vivo todas as segundas-feiras à noite, a partir das 17h, no www.youtube.com/@BallerLeagueUK.