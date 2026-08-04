Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Summer transfer grades GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Traduzido por

De Alexia Putellas liderando as contratações de estrelas do London City Lionesses às chamativas novas chegadas do Arsenal e Kerolin trocando o Manchester City pelo Barcelona: a GOAL avalia os maiores negócios da janela de transferências de verão de 2026 do futebol feminino

Futebol feminino
Barcelona
Kerolin
OL Lyonnes
S. Paralluelo
Chelsea FC Women
M. Malard
Manchester United Women
London City Lionesses
K. Diani
A. Putellas
M. Earps
M. Leon
Liverpool FC Women
K. Keating
Manchester City Women
N. Charles
B. Mead
Arsenal Women
O. Batlle
G. Stanway
L. Baum
G. Reuteler
S. Cerci
M. Matsukubo
K. McCabe
North Carolina Courage
E. Parkinson
N. Anyomi
A. Medina
Gotham FC
S. Kerr
Real Madrid Femenino
Felicia Schroeder
J. Rytting Kaneryd
C. Weir
NWSL
Paris Saint Germain
Bayern Munich
Atletico Madrid Femenino
BK Haecken FF
WSL
Especiais e Opinião
Valadares Gaia
Eintracht Frankfurt
TSG 1899 Hoffenheim
RB Leipzig
A. Sombath
Tottenham Hotspur Women
M. Rodriguez
L. Harbert
San Diego Wave FC
G. Dragoni
E. de Almeida

A janela de transferências do verão de 2026 prometia ser extremamente movimentada no futebol feminino, com várias grandes estrelas em mudança de clube, e foi exatamente isso que aconteceu. Alexia Putellas, Georgia Stanway e Sam Kerr foram apenas algumas das que concluíram transferências, à medida que alguns dos maiores nomes do esporte encontraram novos clubes nos últimos três meses, mais ou menos.

Algumas transferências acabam dando certo para todas as partes, mas muitas não, com a tomada de decisão de pelo menos um dos clubes, ou talvez até da própria jogadora, causando estranheza. GOAL esteve aqui, então, para garantir que você saiba quem se saiu melhor em cada grande negócio do futebol feminino.

Ao longo da janela de verão, avaliamos cada transferência à medida que acontecia, permitindo que você acompanhasse os grandes vencedores, e perdedores, da intertemporada.

Confira todas as nossas notas abaixo e diga o que você acha na seção de comentários...

  • Elisa De Almeida Arsenal unveiling 2026Getty Images

    3 de setembro: Elisa De Almeida (do PSG para o Arsenal)

    Para o PSG: Este é um golpe para um time do PSG que parece estar longe de ter condições de desafiar o Lyon pelo título francês nesta temporada. Em termos de saídas, este verão não foi tão prejudicial quanto os anteriores para o clube parisiense, mas a falta de reforços faz parecer improvável uma grande melhora em relação a uma decepcionante temporada 2025-26, sensação que aumenta com a saída de uma titular importante em De Almeida. Uma taxa significativa, que segundo relatos gira em torno de £ 550.000 (US$ 745.000), ameniza o impacto, embora com a ressalva de que o PSG talvez tenha de esperar até janeiro para reinvesti-la. Nota: D

    Para o Arsenal: Mais uma opção para a zaga parecia ser a única peça faltando na janela de transferências de verão do Arsenal, e agora o clube pode marcar essa lacuna como preenchida. Como titular importante do PSG e presença constante nas convocações da França, De Almeida tem bastante experiência em alto nível e é mais do que boa o suficiente para ser uma peça de rotação no time de Renee Slegers. Sua versatilidade, que significa que ela também pode atuar como lateral-direita, dificilmente será necessária, dada a profundidade do Arsenal nas laterais, mas será útil se houver lesões. A taxa significativa chama atenção, especialmente porque é em uma zagueira canhota que o Arsenal precisa investir um bom dinheiro, mas esta é uma adição que completa o elenco. Nota: C+

    Para De Almeida: Depois de vencer muito pouco em seus cinco anos em um projeto decepcionante no PSG, à exceção de dois títulos da Copa da Liga, De Almeida agora assina com um clube em ascensão. Campeão da Champions League em 2024-25, o Arsenal teve uma excelente janela de transferências de verão, uma que mostra que o clube fala sério para a próxima temporada. As chances de título devem ser maiores no norte de Londres para a internacional francesa, e a oportunidade de jogar no exterior pela primeira vez pode ser benéfica, mesmo que ela talvez não tenha a titularidade tão garantida quanto tinha no PSG. Nota: B+

    • Publicidade
  • Kerolin Barcelona 2026Getty/GOAL

    4 de agosto: Kerolin (Manchester City para o Barcelona)

    Para o Manchester City: Apesar de ter sido titular em apenas nove jogos da liga na temporada passada, Kerolin somou nove gols e cinco assistências, a quarta maior marca de participações diretas em gols em toda a WSL. No entanto, a estrela brasileira pode ser inconsistente, e o City tem muita profundidade pelos lados, graças a Lauren Hemp, Aoba Fujino, Mary Fowler e à recente chegada de Beth Mead, entre outras. Pela quantia recebida, que se acredita ser superior a € 1 milhão, uma das maiores da história do futebol feminino, esse foi um negócio bom demais para o City recusar, mesmo que isso signifique perder um pouco de profundidade atrás de Vivianne Miedema na função de camisa 10, onde Kerolin também pode atuar. Nota: B

    Para o Barcelona: Com as saídas de Salma Paralluelo e Alexia Putellas, não era segredo que o Barcelona precisava acrescentar algumas jogadoras decisivas no ataque nesta janela de transferências de verão, para complementar as que já estavam no clube. Kerolin é exatamente isso. Ela não é, de forma alguma, uma substituta direta para nenhuma das duas citadas, mas oferece a versatilidade de atuar pelos lados ou como camisa 10, cobrindo algumas das posições que precisam de mais profundidade após as saídas. Se conseguir encontrar mais consistência, com algumas lesões no Manchester City também não tendo ajudado, ela pode fazer uma diferença real no mais alto nível para as campeãs europeias. O Barça esperará exatamente isso, depois de ter gastado muito dinheiro com ela. Nota: B-

    Para Kerolin: Jogar pelo Barcelona é um sonho de Kerolin há muito tempo, e agora ela poderá realizá-lo. O rodízio é comum na Catalunha, com o Barça sempre dividindo as atenções entre quatro competições, então ela terá muitas oportunidades para mostrar o que pode fazer, e aproveitá-las será crucial se quiser ser escolhida para os maiores jogos. A ex-MVP da NWSL tem qualidade para fazer exatamente isso e se firmar como uma jogadora decisiva para as atuais campeãs europeias. Esta é uma enorme oportunidade para a jogadora de 26 anos dar o próximo passo na carreira. Nota: A

  • Giulia Dragoni Chelsea Women 2026 signingIan Walton/Chelsea FC

    31 de julho: Giulia Dragoni (Barcelona para o Chelsea)

    Para o Barcelona: Infelizmente, desta vez simplesmente não deu certo. Há pouca dúvida sobre o talento de Dragoni, mas, em meio à forte concorrência por vagas no Barça, ela simplesmente não conseguiu transformar isso em uma afirmação no time principal na Catalunha. Depois de três anos, fazia sentido para ambas as partes seguir em frente, com minutagem importante para Dragoni na idade que ela tem e o Barça podendo obter uma boa quantia por ela, de cerca de € 500 mil (£ 428 mil/$ 576 mil), de acordo com Mundo Deportivo. Nada perdido e um pouco de dinheiro ganho para o Barcelona. Nota: B

    Para o Chelsea: Embora Dragoni não entre para a lista das jogadoras mais caras da história, a taxa que o Chelsea pagou por ela não é pequena no contexto do futebol feminino. Sendo assim, há uma necessidade maior, por parte do Chelsea, de que a jogadora de 19 anos seja importante, em comparação com o Barça. Novamente, não há dúvida sobre o talento dela, e o histórico de Sonia Bompastor trabalhando com jogadoras jovens deve ajudar. No entanto, a WSL é considerada a melhor liga do mundo por um motivo, e Dragoni precisará subir de nível e mostrar por que é tão bem avaliada para causar o impacto que será necessário em um time que precisa melhorar muito após a temporada passada. É um movimento um pouco arriscado, dado o dinheiro envolvido, mas que certamente pode render muito se for conduzido da forma certa. Nota: C+

    Para Dragoni: Minutagem é valiosa para qualquer jogadora jovem, e por isso o quanto Dragoni acabar envolvida no Chelsea vai determinar em grande medida o quão boa será essa mudança para ela. Na temporada passada, a adolescente teve um grande ano na Roma, alcançando dois dígitos em participações diretas em gols para ajudar a levar a equipe ao título da Serie A. Mas agora ela está se transferindo novamente, para um novo país e, possivelmente, a melhor liga do mundo. Felizmente, a concorrência por vagas não é tão grande quanto em anos anteriores no ataque do Chelsea, então é de se esperar que ela tenha minutos, o que é exatamente do que Dragoni precisa para mostrar sua qualidade. Nota: B

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Laila Harbert San Diego Wave 2026Getty Images

    28 de julho: Laila Harbert (do Arsenal para o San Diego Wave)

    Para o Arsenal: É uma pena que Harbert tenha de ir para outro lugar para dar continuidade ao seu desenvolvimento, porque realmente parecia que ela tinha um caminho até o time principal do Arsenal. O Arsenal tem direito de preferência sobre a meio-campista no futuro, o que é melhor do que nada, mas sua saída parece, de fato, um indicativo de um problema mais amplo que a Women's Super League tem para dar oportunidades a talentos formados em casa. Essa é uma área na qual o Arsenal tem conseguido produzir casos de sucesso apesar desses desafios, mas a saída de Harbert é um lembrete de como isso é difícil. Com as chegadas de Stanway e Reuteler neste verão, as chances dela nesta temporada sempre seriam limitadas e, assim, o clube perde uma grande jovem jogadora que conhece extremamente bem o jeito Arsenal. Nota: D

    Para o San Diego Wave: A NWSL é, em geral, uma das melhores ligas para dar oportunidades a jovens talentos, com o Wave sendo um de seus principais times. Faz sentido, então, que o clube tenha se movimentado para trazer mais uma promessa adolescente em Harbert, principalmente porque é o ex-técnico do Arsenal Jonas Eidevall quem está no comando em San Diego. Eidevall deu a Harbert sua estreia pelo Arsenal há dois anos, mas depois não teve muita oportunidade de trabalhar com ela, já que foi apenas alguns meses depois que ele deixou seu cargo no clube do norte de Londres. Agora ele tem essa chance, enquanto busca integrar uma das jovens meio-campistas mais bem avaliadas do futebol a um time do San Diego que já tem algumas adolescentes como base. Se conseguir permitir que ela floresça e se desenvolva da forma como muitos acreditam que pode, o Wave terá uma jogadora de altíssima qualidade no meio-campo, que só tende a melhorar. Nota: B

    Para Harbert: Depois de quatro passagens por empréstimo longe do Arsenal, incluindo uma na reta final da última temporada no Everton que rendeu apenas uma aparição, é compreensível que Harbert quisesse buscar em outro lugar uma chance de se firmar no futebol profissional de alto nível. Deixar a WSL, onde as oportunidades são limitadas, e se mudar para a NWSL, onde elas são mais frequentes, para se juntar a um técnico que claramente acredita em seu futebol é uma decisão inteligente, e ela espera que isso renda frutos em seu desenvolvimento a longo prazo. Harbert já conhece um pouco a liga, tendo passado um período por empréstimo no Portland Thorns no ano passado, e isso também deve ajudá-la a se estabelecer na liga e a se adaptar a uma grande mudança. Nota: A

  • FC Barcelona v OL Lyonnes - UEFA Women's Champions League Final 2026Getty Images Sport

    25 de julho: Salma Paralluelo (Barcelona para o Lyon)

    Para o Barcelona: Um ano depois de supostamente estar disposto a ouvir ofertas por Paralluelo quando ela entrava no último ano de contrato, não é nenhuma grande surpresa que o Barça não tenha acertado um novo vínculo com a atacante no fim das contas, já que as notícias sobre negociações só começaram a surgir bem no fim da temporada. Uma atuação com dois gols na final da Champions League só aumentou seu valor a um ponto em que, em termos salariais, o Barça não podia se dar ao luxo de mantê-la. O clube sentirá falta de momentos como aqueles que Paralluelo proporcionou para vencer o Lyon e se tornar campeão europeu, e o fato de ela se juntar a um de seus maiores rivais no continente é um golpe. Mas ela ainda é uma jogadora inconsistente às vezes, e o dinheiro pode ser melhor distribuído para preencher algumas das lacunas de um elenco que teve muitas saídas neste verão. É uma pena para o Barça que Paralluelo não possa continuar sua busca para ser uma decisiva consistente na Catalunha. Nota: D

    Para o Lyon: Depois de perder Kadidiatou Diani e ver de perto as qualidades de Paralluelo na final da Champions League, contratar a jogadora de 22 anos sem custos de transferência, mesmo que ela venha com grandes exigências salariais, é um grande negócio feito pelo Lyon. Isso é especialmente verdade porque ela é jovem e vai evoluir ainda mais para se tornar um talento maior, e mais ainda porque o técnico Jonatan Giraldez sabe exatamente como tirar o melhor dela. No período de Giraldez no Barça, Paralluelo teve a melhor temporada da carreira, marcando 34 gols em 36 jogos em todas as competições. Se ele conseguir extrair o mesmo dela no Lyon, isso pode dar ao clube um impulso importante em sua tentativa de conquistar uma nona coroa europeia. Nota: A

    Para Paralluelo: Poucas jogadoras deixam o Barcelona e não dão um passo para trás. Paralluelo, porém, assina com talvez o maior rival do Blaugrana na Europa, em um movimento que certamente não pode ser descrito como um rebaixamento. O fato de ela reencontrar Giraldez é um verdadeiro ponto positivo, especialmente para seu desenvolvimento a longo prazo, e ela deve ser titular regularmente depois de ter alternado entre o time titular e o banco no Barça em alguns momentos da última temporada. Isso vai ajudar enquanto ela busca chegar à Copa do Mundo do próximo verão no tipo de forma que pode torná-la também uma jogadora-chave para a Espanha. Nota: A

  • Misa Rodriguez Arsenal Women signing 2026Getty Images

    22 de julho: Misa Rodriguez (Real Madrid para o Arsenal)

    Para o Madrid: O Real Madrid já havia contratado uma jogadora muito boa para substituir Misa no time titular no verão passado, quando Merle Frohms chegou do Wolfsburg. Uma lesão no joelho da internacional alemã abriu caminho para Misa voltar ao XI por bons seis meses, mas, quando Frohms se recuperou, a internacional espanhola voltou para o banco, enquanto a companheira de equipe encerrou a campanha em grande forma. O Madrid perde certa experiência e uma excelente reserva ao deixar Misa sair, e não recuperar uma taxa por uma jogadora que desenvolveu tão bem é um ponto negativo, mas a posição de goleira parece estar em boas mãos. Nota: C

    Para o Arsenal: Esta é uma movimentação interessante do Arsenal, porque a posição de goleira não parecia ser uma que precisasse de reforço nesse nível. Era preciso mais uma opção ali, claro, mas apenas como terceira escolha, e Misa é boa demais para ser uma terceira goleira. Dito isso, do ponto de vista do Arsenal, é um excelente negócio. O Arsenal teve problemas com lesões nessa posição na temporada passada, com Daphne van Domselaar e Anneke Borbe passando um período afastadas, enquanto Manuela Zinsberger perdeu quase a temporada inteira. Contratar uma grande goleira como Misa sem custos e, assim, ter três goleiras muito capazes no elenco é uma excelente garantia, especialmente com Van Domselaar tendo passado por cirurgia no fim de maio. Nota: A

    Para Misa: Só o tempo dirá quão boa é essa mudança do ponto de vista de Misa, porque tudo depende de quanto ela jogar. À primeira vista, conseguir minutos vai ser difícil por causa da qualidade de Van Domselaar e Borbe, além do fato de que haverá apenas uma quantidade limitada de tempo de jogo para dividir. Se Misa não tiver o suficiente disso, ela pode muito bem acabar fora da seleção da Espanha para a Copa do Mundo, o que seria um golpe duro. Mas ela mesma é uma excelente goleira, capaz de brigar para ser a número 1 do Arsenal e, como a temporada passada mostrou, lesões podem muito bem abrir um pouco o caminho. A jogadora de 26 anos certamente poderia ter ido para outro lugar e ter minutos garantidos, mas talvez não em um clube tão grande quanto este. Nota: C

  • Alice Sombath Tottenham signing 2026Tottenham Hotspur FC

    21 de julho: Alice Sombath (Lyon para o Tottenham)

    Para o Lyon: É difícil não sentir que isso é um passo em falso do Lyon. Sombath provou ser uma excelente jogadora desde que chegou ao time principal ainda adolescente e, aos 22 anos, seus melhores anos ainda estão por vir. É compreensível que ela queira mais tempo de jogo, mas o fato de o Lyon permitir que ela busque isso em outro lugar parece algo de que o clube pode se arrepender nos próximos anos. As opções do OL para a zaga seguem fortes, porém, e uma boa quantia pela transferência ameniza o golpe. Nota: D

    Para o Spurs: O Tottenham está tendo uma grande janela de transferências, e isso é simplesmente uma continuação disso. Sombath é uma excelente jovem jogadora, com muita experiência e vivência no mais alto nível. Ela é versátil, tecnicamente soberba e só vai melhorar, especialmente atuando toda semana em uma liga de alto nível como a WSL. Ao se encaixar ao lado de outra jovem zagueira de elite em Toko Koga, o Spurs tem uma dupla defensiva que pode levá-lo longe, se o desenvolvimento da equipe conseguir acompanhar. Sombath chega por uma taxa recorde para o clube, mas vale esse investimento. Nota: A

    Para Sombath: Quase qualquer transferência para deixar o Lyon, oito vezes campeão europeu, vai representar um passo atrás, mas isso não significa que não seja uma boa mudança para Sombath. Ela abre mão do futebol da Champions League, sim, mas, embora tenha tido uma boa quantidade de tempo de jogo na liga pelo OL na temporada passada, a defensora foi titular em apenas dois dos 11 jogos europeus do clube enquanto a equipe chegava à final. Por outro lado, ela ganha a oportunidade de ser uma jogadora mais importante em um time ambicioso que atua em uma das melhores ligas do mundo, desafiando Sombath de forma mais regular e levando-a a evoluir. Esse tempo de jogo se torna ainda mais importante pelo fato de ser ano de Copa do Mundo, com a jogadora de 22 anos buscando uma vaga entre as titulares do Brasil pela França. Nota: B+

  • Melvine Malard Chelsea signing 2026Ian Walton/Chelsea FC

    20 de julho: Melvine Malard (Manchester United para o Chelsea)

    Para o United: Esta é uma transferência difícil de avaliar, porque o United recebeu uma quantia enorme por Malard de pelo menos £750.000 ($1 milhão), o que faria dela a 11ª contratação mais cara da história do futebol feminino. Vários relatos sugerem que isso ainda pode subir para algo entre £850.000 ($1,13 milhão) e £1 milhão ($1,33 milhão). É um ótimo negócio e um acordo difícil de recusar. No entanto, enquanto o United seguir tão quieto quanto está em termos de chegadas, é difícil ser positivo demais em relação a isso. Malard era uma peça-chave deste time e uma de suas melhores jogadoras, então substituí-la não será fácil. O fato de ela ir para um rival da WSL é outro ponto negativo. Nota: C-

    Para o Chelsea: Esta é uma boa contratação. A técnica Sonia Bompastor conhece bem Malard, por tê-la treinado no Lyon, e sabe como tirar o melhor dela. Após sua temporada com menos gols na WSL em sete anos, o Chelsea também precisava de mais no ataque, com as saídas de Guro Reiten e Johanna Rytting Kaneryd fazendo dos lados do campo uma posição a ser abordada na janela de transferências, mesmo que isso não seja tão óbvio quanto a necessidade de uma centroavante. A chegada de Malard, que atuou principalmente aberta pelos lados sob o comando de Bompastor no Lyon, algo que continuou no United, resolve isso, com ela também tendo a capacidade de jogar bem como atacante, se necessário. Ela faz gols, cria jogadas e trabalha duro sem a bola. Só a taxa significativa funciona como ponto negativo aqui, já que é difícil não acreditar que o Chelsea pagou acima do valor pela jogadora de 26 anos. Nota: C+

    Para Malard: Que grande transferência! Depois de surgir no Lyon’, a internacional francesa deixou a octacampeã europeia em 2023 para ter mais tempo de jogo e passou os últimos três anos se firmando como titular importante do United para, assim, se dar a oportunidade de conquistar uma volta ao mais alto nível com o Chelsea. Malard conquistou um troféu com o Manchester United, disputou mais duas finais e jogou a Champions League, mas a exposição a tudo isso será muito maior no Chelsea, onde ela tem a oportunidade de voltar a vencer os títulos mais importantes. Nota: A

  • Kadidiatou Diani London City Lionesses announcement 2026London City Lionesses

    15 de julho: Kadidiatou Diani (Lyon para o London City Lionesses)

    Para o Lyon: A chegada de Johanna Rytting Kaneyrd e a consequente saída de Diani, combinadas com as informações do Le Progres de que a primeira será utilizada como ala pelo OL, tornam tudo isso bastante interessante. À primeira vista, perder Diani, uma das melhores pontas do planeta, é um duro golpe para o Lyon, e o impacto negativo de sua ausência forçada por lesão na final da Champions League é um grande exemplo do porquê. Mas, se a técnica Jonatan Giraldez está mudando a estrutura da equipe de uma forma que dificulta encontrar uma função natural para Diani, talvez isso explique sua saída. Independentemente disso, é difícil encontrar pontos positivos em perder uma jogadora da qualidade dela, além da taxa relatada de £ 500.000 (US$ 670.000) recuperada, mesmo que o Lyon ainda tenha muito talento à disposição. Nota: D

    Para o London City: Depois de contratar Alexia Putellas e Mapi Leon, a chegada de Diani representa a terceira vez nesta janela de transferências em que o London City recrutou uma jogadora genuinamente de classe mundial. É mais uma contratação que leva o clube um passo adiante rumo a se tornar uma ameaça real na briga por títulos na próxima temporada, apenas um ano depois do acesso à WSL. Não é garantido que o técnico Eder Maestre consiga criar coesão na equipe após uma janela tão movimentada, mas é difícil não acreditar que a empolgação em torno do London City neste ano possa ser real. Diani reforça essa ideia, já que certamente melhorará um ataque que marcou apenas 28 gols em 22 jogos da liga na última temporada. Nota: A

    Para Diani: É uma pena que Diani deixe o Lyon sem ter conquistado um título da Champions League. Ela tem sido consistentemente excepcional, até mesmo antes de sua transferência do PSG para o OL, e conquistou muitos troféus, mas o fato de o título europeu ter escapado dela será frustrante. Suas chances de erguer esse troféu no London City são limitadas, até porque não está claro se tanto elas quanto o OL poderiam disputar a competição ao mesmo tempo, já que ambos pertencem a Michele Kang. No entanto, trata-se de um novo desafio, em uma nova liga e em um novo país pela primeira vez na carreira de Diani. Ela está se juntando a um projeto empolgante e com grande potencial, para jogar com algumas novas companheiras de equipe de elite, além de garantir um grande contrato, provavelmente o último grande de sua carreira, aos 31 anos. Nota: B-

  • Lisa Baum Arsenal announcement 2026David Price/Arsenal FC via Getty Images

    14 de julho: Lisa Baum (RB Leipzig para o Arsenal)

    Para o RB Leipzig: Será decepcionante para o Leipzig que tenha conseguido apenas uma temporada com Baum antes de um grande clube aparecer para contratá-la, com o restante do desenvolvimento dela rumo a uma jogadora potencialmente de elite acontecendo em outro lugar. Mas é difícil para o Leipzig reclamar da compensação significativa que vai receber, reportada como uma taxa recorde na história do clube. Isso pode ser reinvestido no elenco de uma forma que deve ajudá-lo a dar um passo adiante no longo prazo. Nota: B

    Para o Arsenal: O Arsenal precisava se reforçar pelos lados após a saída de Beth Mead e escolheu fazer isso com um talento mais jovem e mais bruto. Isso pode preocupar alguns, já que o Arsenal não tem um grande retrospecto nos últimos anos quando se trata de desenvolver jovens jogadoras contratadas de outros clubes. Os primeiros dias de Smilla Holmberg no clube podem ser uma evidência de que as coisas estão mudando nesse sentido, porém, com Olivia Smith tendo chegado há apenas um ano por uma taxa elevada e também ido bem. A tendência de Renee Slegers de rodar o elenco e substituir regularmente suas pontas também deve permitir que Baum se adapte. Considerando tudo, não é uma contratação que garanta ser um sucesso, mesmo que o talento da jogadora de 19 anos seja óbvio. Ainda assim, é uma contratação empolgante, que realmente parece ter mais chances de dar certo do que não, apesar de algumas preocupações. Nota: B

    Para Baum: Embora seja muito bem avaliada, Baum tem experiência muito limitada no mais alto nível, com apenas uma temporada de Bundesliga no currículo. Para ela agora conseguir uma transferência para um dos principais clubes da Europa, e um no qual deve ter exposição regular a minutos em campo, parece um grande passo em sua carreira. Novamente, existem essas ressalvas sobre como o Arsenal falhou em desenvolver talentos estrangeiros no passado, mas o tempo de jogo da adolescente deve vir de uma forma que ajude seu progresso de maneira positiva. Nota: B

  • Khiara Keating Liverpool unveiling Liverpool FC

    13 de julho: Khiara Keating (Manchester City para o Liverpool)

    Para o Manchester City: Como mostra o fato de o City ter oferecido um novo contrato a Keating, isso é um golpe para as novas campeãs da WSL. Dito isso, não pode ser uma surpresa. Keating saiu das convocações da Inglaterra por conta da falta de tempo de jogo em Manchester nos últimos tempos e, com a Copa do Mundo Feminina de 2027 no horizonte, sempre pareceu provável que ela buscasse deixar o clube neste verão. Agora, o City precisa descobrir qual é a melhor forma de substituir alguém que oferecia um nível raro de qualidade mesmo sendo, essencialmente, goleira reserva. O fato de ela sair de graça, depois de passar 11 anos se desenvolvendo no City até se tornar uma futura internacional da Inglaterra, também é um ponto realmente negativo. Nota: D

    Para o Liverpool: Esta é uma contratação fantástica, que preenche uma posição carente para o Liverpool, e fica ainda melhor pelo fato de ser sem custos. O Liverpool estava no mercado por uma goleira depois de não conseguir tornar permanente o empréstimo de Jennifer Falk, e em Keating tem alguém que o técnico Gareth Taylor conhece bem, por ter acompanhado sua ascensão no City, além de uma jogadora de qualidade incrível, com potencial para evoluir ainda mais e um conjunto de características que combina com o estilo de jogo que Taylor está implementando. Ela ainda é jovem e relativamente inexperiente, então erros vão acontecer, mas uma sequência de jogos permitirá que Keating corrija isso e cumpra seu empolgante potencial. Nota: A

    Para Keating: Depois de completar 22 anos no mês passado e sair das convocações da Inglaterra nos últimos tempos, este verão pareceu o momento certo para Keating deixar o City em busca de uma vaga como titular. O Liverpool não poderá lhe oferecer as chances de conquistar títulos que ela tinha no City, mas o que ela precisa é de tempo de jogo, não só por causa da Copa do Mundo do ano que vem, mas também pelo próprio desenvolvimento como jogadora. Keating deve encontrar isso de sobra em Merseyside, trabalhando com um treinador que a conhece bem e adota um estilo que combina com ela. É uma mudança brilhante. Nota: A-

  • Mapi Leon London City Lionesses announcement 2026London City Lionesses

    13 de julho: Mapi Leon (Barcelona para o London City Lionesses)

    Para o Barcelona: Embora não seja o maior nome a deixar o Barça neste verão, a saída de Leon vai doer muito. Uma das melhores zagueiras do mundo, se não a melhor, ela foi uma peça vital na ascensão do clube ao topo do futebol e será extremamente difícil de substituir, mesmo que os catalães não tenham de operar dentro das mesmas restrições financeiras do verão passado. A forma como farão isso vai impactar a nota desta transferência no fim, e o Barça deve receber o benefício da dúvida até que isso aconteça. Há algumas jovens promessas surgindo em La Masia que podem dar esse passo, mas ainda não para assumir um papel de tanto destaque quanto o que Leon tinha. Nota: D

    Para o London City Lionesses: Esse é o tipo de contratação que representa um passo à frente para o London City em comparação com janelas de transferências anteriores. Embora algumas das estrelas experientes que o clube contratou nos últimos tempos tenham causado impacto real, com Kosovare Asllani como principal exemplo, a maioria chegou depois do auge. Leon, por sua vez, chega ao clube ainda no mais alto nível do futebol feminino e elevará bastante o nível da equipe. Ela também combina bem com a filosofia deste clube ambicioso, dada a sua excelência com a bola. Nota: A

    Para Leon: Qualquer saída do Barcelona, campeão europeu, vai representar um rebaixamento de nível para uma jogadora. Leon não vai acumular títulos na Inglaterra e também está se juntando a um clube que provavelmente será impedido de disputar a Champions League caso chegue lá, já que a proprietária Michele Kang também é dona do Lyon, time que o Barça venceu na final em maio. Mas esta é uma oportunidade para a jogadora de 31 anos atuar em uma nova liga pela primeira vez na carreira e encarar um desafio diferente, ainda jogando em bom nível e em um calendário menos exigente, antes da Copa do Mundo do próximo verão. Ela também vai receber um bom salário naquele que provavelmente será seu último grande contrato. Nota: B

  • Niamh Charles Man City signing 2026Manchester City FC

    10 de julho: Niamh Charles (do Chelsea para o Manchester City)

    Para o Chelsea: Charles é uma opção sólida para a lateral esquerda, mas não é uma jogadora natural da posição. Tendo começado como atacante, é uma função à qual ela se adaptou nos últimos anos com grande sucesso, mas, com a oportunidade de o Chelsea contratar Katie McCabe, como fez no início de junho, não é surpresa que tenha aproveitado. A capitã da Irlanda é uma das melhores laterais-esquerdas que existem, e sua chegada permite que outras jogadoras atuem em funções mais naturais, como Sandy Baltimore e Veerle Buurman. Abrir mão de Charles depois dessa contratação realmente reduz a profundidade do elenco, mas há jogadoras que podem atuar ali se necessário, enquanto a impressionante taxa de £ 500.000 (US$ 670.000) que o clube supostamente recebeu pela internacional inglesa, no último ano de seu contrato, é um grande negócio. Nota: A

    Para o Man City: Uma lateral esquerda era prioridade nesta janela para o Man City, que deixou Leila Ouahabi sair de graça e, de toda forma, usou Alex Greenwood à frente dela na posição na maior parte do tempo. Acrescentar outra opção permitirá que Greenwood volte para sua posição preferida no centro da defesa e, embora Charles não esteja no mesmo nível de McCabe como lateral esquerda, jogadora à qual o City esteve fortemente ligado antes de o Chelsea agir, ela é uma opção muito sólida e representa uma melhora em relação à situação atual do City. Nota: B

    Para Charles: Com a contratação de McCabe pelo Chelsea, uma saída do clube sempre seria o mais benéfico para Charles se ela quisesse ter minutos regulares. Isso também é importante para sua situação na Inglaterra, já que ela perdeu espaço na vaga de lateral esquerda titular da seleção inglesa nos últimos meses. Neste momento, ela provavelmente será a primeira opção no Man City, em uma equipe que acabou de vencer a WSL e a FA Cup, e voltará a ser candidata aos principais títulos no próximo ano, além de retornar à Champions League. Nota: A

  • Ona Batlle Arsenal 2026Getty Images

    10 de julho: Ona Batlle (Barcelona para o Arsenal)

    Para o Barcelona: Esta talvez seja a mais frustrante das saídas para o Barcelona neste verão. Isso porque Batlle ainda tem apenas 27 anos e é uma das melhores laterais do mundo, enquanto Putellas e Leon estão na casa dos 30, ao passo que as exigências salariais de Paralluelo estavam fora de alcance. O Barça certamente gostaria de manter Batlle por muitas temporadas ainda e também confiaria nas suas chances de fazer isso, já que este é o clube de infância dela. Em vez disso, ela está voltando para a Inglaterra em uma transferência sem custos. É um golpe duro. Nota: F

    Para o Arsenal: Após a saída de Katie McCabe, surgiu uma vaga na lateral esquerda e o Arsenal escolheu preenchê-la com uma jogadora de nível mundial. Batlle é lateral-direita de origem, mas tem bastante experiência no lado oposto, onde pode atuar com muita eficiência como uma lateral invertida que cria novos problemas para as adversárias. Uma dupla titular de laterais com Emily Fox e Batlle é, sem dúvida, tão boa quanto qualquer outra no futebol feminino, e é acrescentando essa qualidade à profundidade já existente, com Taylor Hinds e Smilla Holmberg, que o Arsenal pode dar esse próximo passo, enquanto busca seu primeiro título da WSL desde 2019. Nota: A

    Para Batlle: Embora esta transferência possa ser uma surpresa para muita gente, dado o status do Barça no futebol e o fato de ser o clube de infância de Batlle, a lateral venceu tudo o que era possível em seu retorno à Catalunha e agora volta para a Inglaterra para encarar um novo desafio, depois de não ter conquistado nenhum título em seus três anos no Manchester United. Há muitos novos objetivos a serem alcançados no Arsenal, e suas chances de conquistar mais uma glória na Champions League seguem altas, com o Arsenal tendo vencido esse título apenas no ano passado, embora não sejam tão grandes quanto eram no Barça. Nota: B

  • Alexia Putellas London City Lionesses 2026Getty Images

    8 de julho: Alexia Putellas (Barcelona para o London City Lionesses)

    Para o Barcelona: É obviamente um golpe enorme para o Barça perder alguém com a qualidade de nível mundial de Putellas, sua liderança notável e sua influência importante no elenco. Mas aparentemente não havia nada que o Blaugrana pudesse fazer a respeito. Depois de 14 anos no clube, período em que conquistou todos os troféus possíveis, a bicampeã da Bola de Ouro sentiu que era a hora certa de seguir em frente, em busca de um novo desafio. O fato de ela não ir para um grande rival europeu do Barça é algo positivo, e o clube está bem preparado, em termos de qualidade no elenco e de empolgação nas categorias de base, para seguir em frente de forma positiva, ainda que seja um duro golpe que machuca. Nota: C

    Para o London City: Esta é uma contratação notável. Com apenas um ano de vida na Women's Super League, uma jogadora do calibre de Putellas pode ajudar o London City a dar um passo adiante depois de um sólido sexto lugar na temporada passada. Ela é uma das melhores jogadoras do planeta e eleva este time de forma significativa sozinha. Também é potencialmente uma boa movimentação em termos de tentar extrair mais de Grace Geyoro, que teve uma temporada de estreia decepcionante no clube depois de uma transferência por valor recorde mundial. A adição de Putellas ao meio-campo ao lado dela deve ajudar a tirar mais da muito talentosa estrela da França. Nota: A+

    Para Putellas: É raro que uma grande jogadora consiga encerrar um capítulo importante da carreira em alta, mas Putellas conseguiu fazer isso neste ano ao se despedir do Barça depois de entregar uma quádrupla maravilhosa. Agora, ela vai para a Inglaterra para viver uma nova liga e um novo desafio. Isso não vai render troféus como no período dela na Catalunha, dado o estágio em que o London City está em seu projeto. No entanto, parece ser um excelente movimento no que diz respeito à sua carreira internacional, com Putellas podendo atuar em talvez a melhor liga do mundo enquanto acumula menos minutos, devido à ausência de futebol europeu do clube. Isso significa que, quando a Copa do Mundo chegar no próximo verão, ela pode estar em boa posição para entregar o seu melhor com a camisa da Espanha. Há também o bônus adicional do que certamente será um dia de pagamento generoso em um time pertencente à bilionária Michele Kang. Nota: B

  • Geraldine Reuteler Arsenal 2026Getty Images

    8 de julho: Geraldine Reuteler (do Eintracht Frankfurt para o Arsenal)

    Para o Eintracht Frankfurt: Teria sido mais benéfico para o Eintracht deixar Reuteler sair no verão passado, quando seu valor estava alto após uma Eurocopa de destaque e o Arsenal entrou em contato para perguntar sobre a meio-campista? Em termos financeiros, sim. A jogadora de 27 anos estava no último ano de contrato e sempre seria difícil convencê-la a assinar um novo quando grandes clubes demonstravam interesse nela. No entanto, manter Reuteler ajudou o Eintracht a ter mais uma temporada forte, na qual terminou em terceiro na Bundesliga e garantiu uma vaga na fase qualificatória da Champions League, algo que provavelmente é mais importante no fim das contas, mesmo que a internacional suíça não seja fácil de substituir. Nota: B

    Para o Arsenal: Existe um cenário em que o Arsenal perde a contratação de Reuteler, depois de não conseguir fechar o negócio no verão passado. Felizmente, o Arsenal não vive nesse cenário, com a meio-campista a caminho do norte de Londres um ano depois em uma transferência sem custos. O clube precisa de mais profundidade e variedade no meio-campo, e Reuteler acrescenta exatamente isso, com sua capacidade de atuar em várias funções diferentes ampliando ainda mais as opções à disposição da técnica Renee Slegers. Não é uma contratação tão chamativa quanto algumas das outras do Arsenal neste verão, mas é um grande acréscimo que fortalece o elenco. Nota: B

    Para Reuteler: Este é um passo empolgante na carreira de Reuteler. Ela tem sido uma jogadora-chave de uma equipe muito boa do Eintracht há vários anos, uma equipe que muitas vezes foi a melhor do resto na Bundesliga, atrás de Bayern de Munique e Wolfsburg, e mostrou qualidade e personalidade de verdade ao crescer pela Suíça em uma Eurocopa em casa no verão passado. Uma transferência para um dos clubes de elite da Europa é algo que Reuteler mereceu, e pode ser bem-sucedida para ela se aproveitar as oportunidades à medida que surgirem em um elenco forte que será rodado entre as competições. Nota: B

  • Selina Cerci Arsenal 2026Getty Images

    6 de julho: Selina Cerci (Hoffenheim para o Arsenal)

    Para o Hoffenheim: Ninguém marcou mais gols na Frauen-Bundesliga nas últimas duas temporadas do que Cerci, que foi uma contratação brilhante do Hoffenheim após deixar o Colônia em 2024. Mas agora ela sai em transferência livre após o fim de seu contrato. O Hoffenheim não receber nada por ela, especialmente com sua ida para uma equipe de ponta, é decepcionante. Também não será fácil substituir seus gols, que levaram o clube a terminar na metade de cima da Bundesliga em duas temporadas seguidas. O clube volta a apostar em sua capacidade de desenvolvimento nesse aspecto, tendo contratado até aqui duas jovens atacantes da base do Barcelona. Nota: D

    Para o Arsenal: Centroavante não teria sido uma prioridade urgente para o Arsenal neste verão, mas trazer Cerci, para se juntar a um setor de ataque que já conta com Alessia Russo e Stina Blackstenius, dá à técnica Renee Slegers mais flexibilidade no ataque. Isso significa que, quando Russo recua para aquela função de camisa 10, como fez com frequência no ano passado, há alguma variedade entre ter Cerci ou Blackstenius jogando à sua frente. A internacional alemã também pode atuar aberta se necessário, mas é discutível que ela não seja tão eficaz ali, já que isso limita a frequência com que está na área, esperando para aproveitar as chances de gol. Ainda assim, essa também é uma opção enquanto o Arsenal busca se tornar mais imprevisível no ataque, depois de ter sido bastante o oposto disso em alguns momentos no ano passado. Nota: B+

    Para Cerci: Uma das maiores perguntas sobre essa transferência é: 'quanto Cerci vai jogar?' Ela se firmou na seleção da Alemanha com regularidade por causa de seu tempo de jogo consistente e, por consequência, de seus gols. Se isso se tornar mais limitado no Arsenal, o que isso significa no cenário internacional, apenas um ano antes da Copa do Mundo? Dada a quantidade de jogos que o Arsenal terá, ela ainda deve ter suas chances, ainda mais considerando o quanto Slegers usa suas substituições. Mas, com vários clubes supostamente interessados nela, havia outras oportunidades, com papéis mais importantes e ainda com a chance de ganhar títulos, que Cerci poderia ter escolhido. Nota: B-

  • Chelsea FC v Tottenham Hotspur - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    6 de julho: Johanna Rytting Kaneryd (do Chelsea para o Lyon)

    Para o Chelsea: Rytting Kaneryd foi uma excelente servidora do Chelsea desde sua chegada em 2022, com sua intensidade de trabalho nunca sendo colocada em dúvida. No entanto, a internacional sueca pode ser inconsistente, e o retorno de 11 gols e 15 assistências em 79 jogos de liga é prova disso. Um clube como o Chelsea quer mais produção de suas pontas e, portanto, conseguir uma taxa por Rytting Kaneryd, de 29 anos, aqui, com a perspectiva de trazer uma jogadora de lado mais prolífica, não é um mau negócio. Dito isso, tudo depende de como o Chelsea vai substituí-la, já que sua ética de trabalho, boa presença no vestiário e capacidade de realmente colocar os times sob pressão com sua velocidade são características que não devem ser ignoradas. Se não fizer isso de forma adequada, a nota cai. Nota: B

    Para o Lyon: É difícil saber o que pensar desta contratação. Le Progres informa que isso levará a uma mudança de posição para Rytting Kaneryd, que será utilizada como ala, em vez de ponta. Isso sugere uma mudança de esquema para o Lyon, que atuou principalmente com uma linha de quatro no ano passado. Somando-se ao mistério está a saída de Kadidiatou Diani, anunciada alguns dias depois. Isso também estava relacionado à mudança de esquema? Só o tempo dirá. Se Rytting Kaneryd chega para atuar como ala, ela tem muitas características adequadas para a função, mesmo que só a tenha desempenhado ocasionalmente ao longo da carreira. Com alta intensidade de trabalho, grande velocidade e ameaça ofensiva, ela preenche muitos requisitos. Nota: C

    Para Rytting Kaneryd: Depois de inicialmente causar grande impacto no Chelsea, alcançando dois dígitos em gols e assistências em sua primeira temporada completa, em 2023-24, parecia que o progresso de Rytting Kaneryd tinha estagnado um pouco nos últimos tempos. Um novo capítulo, então, pode ser o que ela precisa para reacender a chama. O desempenho dela como ala de forma consistente, se de fato for assim que a transferência se desenrolar, pode impactar isso. Ainda assim, a chance de jogar por um clube como o Lyon, octacampeão europeu que disputou duas das últimas três finais da Champions League, é uma grande oportunidade. Nota: B

  • Manaka Matsukubo Chelsea signing 2026Harriet Lander/Chelsea FC

    3 de julho: Manaka Matsukubo (North Carolina Courage para o Chelsea)

    Para o North Carolina Courage: Este é um golpe duro. Só Barbra Banda participou diretamente de mais gols na NWSL nesta temporada do que Matsukubo, cujos cinco gols e quatro assistências em nove jogos foram fundamentais para manter o North Carolina nas posições de playoff. O clube acabou de contratar a jovem inglesa Erica Parkinson, uma meio-campista criativa que pode ajudar a preencher o vazio deixado pela internacional japonesa, mas ela ainda tem apenas 18 anos e experiência limitada. Será interessante ver como o Courage vai reagir a essa saída, embora ao menos tenha recebido uma taxa por Matsukubo, antes de ela potencialmente se tornar agente livre no fim deste ano. Nota: D

    Para o Chelsea: Depois de passar pela sua temporada com menos gols na WSL em sete anos na última campanha, reforçar o ataque tem sido uma grande prioridade para o Chelsea neste verão, ainda mais com as saídas de Sam Kerr e Catarina Macario. Matsukubo pode atuar como centroavante, mas, com 1,55 m, dificilmente será a resposta para essa questão-chave, embora ofereça uma opção ali quando for adequado. Em vez disso, a jogadora de 21 anos provavelmente será encaixada em uma função no meio-campo e terá a tarefa de criar para as companheiras, com seu jogo de pés inteligente e sua visão de passe devendo ser muito úteis quando o Chelsea enfrentar linhas baixas, como acontece com tanta frequência. O fato de os Blues terem feito uma das melhores jovens jogadoras do mundo assinar um contrato de cinco anos é outro grande ponto positivo. Nota: A

    Para Matsukubo: Depois de tomar a NWSL de assalto em 2025, esta é uma grande transferência que Matsukubo certamente mereceu. Será um grande passo adiante, jogando por um clube com a pressão e a expectativa do Chelsea, mas ela deve se adaptar bem ao que Sonia Bompastor quer fazer, além de encaixar muito bem na WSL e na Champions League. Os Blues ainda precisam de mais reforços para o ataque, incluindo uma centroavante, para que a eficácia de Matsukubo seja maximizada. Ainda assim, a jogadora de 21 anos deve funcionar muito bem com quem já está no clube, especialmente Lauren James, pela forma como ambas circulam pelo campo e ocupam espaços entre as linhas. Nota: B+

  • Georgia Stanway Arsenal signing 2026Alex Burstow/Arsenal FC via Getty Images

    3 de julho: Georgia Stanway (do Bayern de Munique para o Arsenal)

    Para o Bayern de Munique: Perder Stanway é, sem dúvida, um golpe para o Bayern de Munique. A internacional inglesa foi fantástica pelo clube nos últimos quatro anos e será difícil substituí-la. No entanto, o Bayern já sabe de sua saída há algum tempo, com o anúncio tendo sido feito ainda em janeiro, então teve bastante tempo para pensar nos movimentos que pode fazer na janela de transferências para reforçar um meio-campo que já é bastante bem servido. É um golpe, mas não catastrófico. Nota: D

    Para o Arsenal: O Arsenal tem dependido demais de Kim Little e Mariona Caldentey nas funções mais recuadas do meio-campo, e a chegada de Stanway ajuda a resolver esse problema. Com Kyra Cooney-Cross também no clube, e Geraldine Reuteler com expectativa de chegar em breve, Renee Slegers terá muitas opções de qualidade real para rodar nessas posições, dar bastante descanso às jogadoras, se ajustar a diferentes desafios e garantir que essa dependência de certas atletas seja reduzida. Stanway traz grande experiência, talento e versatilidade enquanto o Arsenal busca seu primeiro título da WSL em oito anos. Nota: A

    Para Stanway: Quando Stanway se juntou ao Bayern, ela precisava, de certa forma, recolocar sua carreira nos trilhos, depois de um fim decepcionante para sua passagem pelo Man City. Ela fez isso e mais na Alemanha, consolidando-se no processo como uma jogadora-chave da Inglaterra e uma das melhores meio-campistas do mundo. Agora, ela volta para casa para jogar na melhor liga da Europa, a WSL, por um time que conquistou a Champions League justamente no ano passado. Esse é o troféu que tem escapado dela, e é um que ela pode ter mais chances de ganhar com essa mudança, dado o retrospecto recente do Arsenal na UWCL, mesmo que as honras domésticas não venham com a mesma facilidade que vinham em Munique. Nota: B

  • Nicole Anyomi London City Lionesses signing 2026Getty Images

    2 de julho: Nicole Anyomi (do Eintracht Frankfurt para o London City Lionesses)

    Para o Eintracht Frankfurt: Este vai ser um verão interessante para o Eintracht. Anyomi é uma das quatro jogadoras-chave que sairão de graça, e talvez seja a mais difícil de substituir, depois de ter contribuído com 13 gols e seis assistências em 20 jogos como titular na Bundesliga na última temporada. O clube vem fazendo muitas coisas boas fora de campo e terminou em terceiro lugar em cada uma das últimas cinco temporadas, classificando-se de forma consistente para competições europeias. No entanto, daqui para frente, descobrir como manter jogadoras como Anyomi é vital. O Eintracht ao menos tem um bom histórico de encontrar formas de substituir quem sai e precisará voltar a estar no seu melhor no mercado para garantir que não seja tão prejudicado. Nota: D

    Para o London City Lionesses: Se o London City quiser dar o próximo passo e realmente brigar pelas primeiras posições na WSL, além de buscar sucesso nas competições domésticas, será importante ter mais jogadoras decisivas no terço final, já que apenas uma atleta do elenco alcançou dois dígitos em gols e assistências na última temporada. Os números de Anyomi na liga em 2025-26 são mais que o dobro do que qualquer jogadora do London City, com exceção de Freya Godfrey, conseguiu, e ela espera manter essa forma na Inglaterra. Ela é o encaixe perfeito para o estilo de Eder Maestre? Talvez não, mas é uma ameaça constante e oferece algo diferente. Nota: B

    Para Anyomi: Havia clubes maiores ligados a Anyomi na preparação para este verão, incluindo Bayern de Munique, PSG e Paris FC, todos os quais disputarão a Liga dos Campeões na próxima temporada, ao contrário do London City. No entanto, o sucesso em copas não parece totalmente fora de alcance para o time inglês na próxima temporada, especialmente com as mudanças na Copa da Liga que estão por vir, e provavelmente há uma garantia maior de um papel mais importante no que é um projeto empolgante, com alguns nomes enormes, enormes envolvidos. Nota: B-

  • Erica Parkinson North Carolina Courage signing 2026Katie Schroeck/North Carolina Courage

    1º de julho: Erica Parkinson (Valadares Gaia para o North Carolina Courage)

    Para o Valadares Gaia: Embora o clube não tivesse nenhuma ilusão de que manter Parkinson a longo prazo dificilmente seria provável, isso não deixa de ser um golpe ver a jovem estrela promissora do Valadares sair. Para piorar a situação, o clube também não receberá uma taxa por Parkinson, o que torna substituí-la ainda mais difícil. O Valadares ao menos conseguiu realizar coisas incríveis durante o período dela no clube, chegando à final da Taça da Liga neste ano e registrando dois top-5 consecutivos na Liga BPI. Nota: D

    Para o North Carolina Courage: Parkinson é uma das jovens jogadoras mais talentosas do planeta, e o Courage não só garantiu sua contratação, como também fez isso em um contrato de três anos com opção por um quarto. O clube teve um início decente na temporada da NWSL, mas faltou criatividade em alguns momentos, e isso certamente é algo que Parkinson pode ajudar a resolver. O técnico Mak Lind trabalhava anteriormente no Hacken, onde supervisionou o desenvolvimento de toda uma série de jovens jogadores talentosos que desde então fizeram grandes transferências, incluindo a nova atacante do Real Madrid Felicia Schroder. Ele deve ser a pessoa certa para ajudar Parkinson a atingir novos patamares também. Nota: A

    Para Parkinson: Ao se juntar a um clube comandado por um técnico com grande reputação no desenvolvimento de promessas, esta é uma movimentação fantástica para Parkinson. O Courage tem o terceiro elenco mais jovem da divisão, média que provavelmente ficará ainda menor com a chegada da jogadora de 18 anos, mas ainda conta com várias veteranas muito importantes para orientar essas atletas inexperientes, tornando esse um bom ambiente para ela chegar. A NWSL também será muito diferente em termos de estilo e exigência em relação ao que Parkinson estava acostumada em Portugal, o que deve ajudar a lapidar um pouco mais seu jogo e forçá-la a trabalhar alguns de seus aspectos mais fracos. É difícil apontar muitos defeitos naquilo que ela escolheu como seu primeiro grande passo. Nota: A

  • Andrea Medina Man Utd Women signing 2026Manchester United via Getty Images

    1º de julho: Andrea Medina (Atlético de Madrid para o Manchester United)

    Para o Atlético: É uma pena que o Atlético perca Medina em uma transferência sem custos, já que a jogadora de 22 anos se desenvolveu de forma excelente no clube ao longo dos últimos quatro anos. Substituir sua consistência e confiabilidade não será fácil para a equipe espanhola, e ela também começava a se tornar uma líder mais presente no time. É uma perda dura, mas que reflete o momento do Atlético, depois de terminar em quinto lugar na Liga F apesar de uma promissora campanha na Liga dos Campeões. Nota: F

    Para o United: Medina passou a maior parte da carreira como lateral-esquerda, mas essa transferência pode muito bem indicar que ela vai atuar com mais regularidade como zagueira, função em que acabou sendo utilizada no fim de sua última temporada no Atleti. O United já tem uma ótima opção para a lateral esquerda, Anna Sandberg, e a chegada de Medina significa que há profundidade atrás da internacional sueca, além de mais uma opção pelo centro. Medina atuou principalmente por dentro como parte de uma linha de três defensoras, enquanto o United joga com uma linha de quatro, então será interessante ver como ela se adapta caso passe a se encontrar nessa posição com mais frequência. Profundidade era vital para o Manchester United nesta janela; Medina traz isso, versatilidade, qualidade e potencial para evoluir ainda mais. Nota: A

    Para Medina: Este é mais um passo de bom tamanho na carreira em constante evolução de Medina. Depois de se firmar na Liga F com o Real Betis, ela deu o salto para uma equipe da parte de cima da tabela da divisão, o Atleti, e agora sai rumo à talvez melhor liga do futebol feminino, além de um time que compete na parte certa dela. Como ela vai se encaixar neste elenco, porém, é fascinante. Os sinais indicam que ela ao menos vai se alternar entre as funções de zagueira e lateral-esquerda, ampliando assim sua experiência na primeira posição. Se isso combina com ela tão bem quanto a função mais aberta, especialmente em uma linha de quatro, só o tempo dirá. Nota: B+

  • Sam Kerr Gotham 2026 announcementDevon Cafaro/Gotham FC

    29 de junho: Sam Kerr (Chelsea para o Gotham)

    Para o Chelsea: Por um tempo, a saída de Kerr do Chelsea pareceu inevitável e compreensível. Tendo voltado de uma ausência de 20 meses por lesão apenas no início da temporada 2025-26, a internacional australiana teve dificuldade para entrar com consistência no time de Sonia Bompastor, com a francesa preferindo opções menos naturais na função de centroavante. Depois que Kerr entrou na equipe após a Copa da Ásia, porém, ela nunca mais parou de marcar, encerrando a campanha com uma sequência de sete gols em sete jogos. Aos 32 anos, ela não era a resposta de longo prazo para a camisa 9, mas será que um acordo de curto prazo poderia ter sido feito, especialmente com tantas dúvidas em torno da posição de atacante no Chelsea? Talvez não, dada a procura em outros lugares que sempre existiria por Kerr. Teria sido preferível para o Chelsea mantê-la por perto, mas, de qualquer forma, mais reforços sempre seriam necessários. Nota: C

    Para o Gotham: Apesar de estar confortavelmente dentro das vagas de play-off nas primeiras semanas da nova temporada da NWSL, o Gotham marcou um número incrivelmente baixo de gols, com 12 em 11 jogos, a quinta pior marca da divisão. A chegada de uma jogadora como Kerr deve ajudar a resolver isso. Esther Gonzalez foi muito prolífica pela equipe em anos anteriores, mas vem encontrando dificuldades neste ano, e não surpreende que Juan Carlos Amoros tenha agido para trazer outra opção de alto nível para o comando de ataque em Kerr assim que ela ficou disponível. É uma grande contratação para um time que precisa marcar mais gols se quiser manter seu título da NWSL Championship. Nota: B

    Para Kerr: Depois de uma última temporada de altos e baixos no Chelsea, e tão pouco tempo após uma lesão de longa duração, é importante que Kerr volte a jogar regularmente, especialmente com a Copa do Mundo no ano que vem. Ela terá um papel de protagonismo no Gotham? Ou ela e Gonzalez vão dividir funções como camisa 9? O tempo de jogo não é tão garantido quanto talvez fosse em outros clubes, mas Kerr tem muita qualidade e terá a chance de mostrá-la, especialmente com Gonzalez em má fase e com Kerr parecendo um encaixe potencialmente melhor para o estilo de Amoros. Também vale destacar os pontos positivos pessoais dessa mudança para a jogadora de 32 anos, o que faz com que ela faça ainda mais sentido. Ela e sua parceira, Kristie Mewis, acabaram de ter um filho, e a família de Mewis é de Massachusetts, que não fica a um milhão de milhas de Nova York. Nota: B

  • Felicia Schroder Real Madrid 2026-27Getty Images

    23 de junho: Felicia Schroder (Hacken para o Real Madrid)

    Para o Hacken: A Damallsvenskan, da Suécia, se tornou uma espécie de liga vitrine nos últimos anos, do tipo que desenvolve jovens talentos de forma brilhante, mas sempre acaba vendendo para clubes maiores e mais ricos, em ligas maiores e mais ricas. Sendo assim, o Hacken sempre soube que não poderia segurar Felicia Schroder para sempre, e o prazo de sua permanência na Suécia diminuiu imediatamente na temporada passada, quando ela marcou impressionantes 30 gols na liga. Ainda assim, é difícil não sentir que o clube tirou o máximo possível do período com a adolescente. Schroder ajudou a levar o Hacken ao primeiro título da liga em cinco anos e a um triunfo europeu na edição inaugural da Europa Cup, antes de sair por uma taxa absolutamente enorme de cerca de € 1,5 milhão (£ 1,3 milhão/US$ 1,7 milhão). É um golpe perdê-la, mas o Hacken não conduziu nada mal essa situação. Nota: B

    Para o Real Madrid: Isso é um sinal de que o Real Madrid finalmente está mostrando o tipo de ambição necessário para diminuir a distância para o Barcelona? Las Blancas tem sido criticado rotineiramente por falta de iniciativa ao longo dos anos, ficando constantemente em segundo plano na Espanha, enquanto muitas grandes estrelas saíram ao mesmo tempo, como Olga Carmona, Esther Gonzalez e, justamente neste verão, Caroline Weir e Naomie Feller. Gastar muito dinheiro em uma das melhores jovens jogadoras do mundo, porém, representa uma potencial mudança. Schroder é uma estrela e dá todos os sinais de ser capaz de replicar isso ao subir de nível, acrescentando os gols necessários a um time que não teve essa consistência de uma centroavante na temporada passada. Ela também tem potencial para evoluir e, de forma semelhante a Linda Caicedo, o Real espera que ela se desenvolva em Madri até virar uma craque de nível mundial. Nota: A

    Para Schroder: Apesar das críticas a Madri, isso parece uma boa mudança para Schroder. Ela deve ser a centroavante titular da equipe, vai atuar em uma liga de alto nível e disputar regularmente a Champions League, e haverá um aumento de pressão e expectativa sobre ela, mas não tão grande quanto poderia ter sido. O Madrid também tem um histórico razoável no desenvolvimento de jovens jogadoras, com Caicedo sendo um exemplo de destaque. Apesar de algumas saídas importantes, o elenco de apoio ao redor de Schroder também não é ruim, e a forma como ela vai se conectar com Caicedo, em particular, certamente será fascinante de acompanhar. Nota: B+

  • Mary Earps London City LionessesLondon City Lionesses

    19 de junho: Mary Earps (do Paris Saint-Germain para o London City Lionesses)

    Para o PSG: Essa foi uma transferência que não deu muito certo para o PSG e para Earps. A goleira chegou ainda como uma das melhores da sua posição, mas não conseguiu entregar um nível de classe mundial de forma consistente na França, com alguns erros de destaque aparecendo. Também não ajudou o fato de o clube, de modo geral, ter passado por uma verdadeira turbulência ao mesmo tempo, sem que Earps fosse de forma alguma responsável pelos fracassos da equipe, enquanto jogadoras importantes saíam, grandes jogos eram perdidos e mais mudanças de treinador aconteciam. No geral, não é surpresa que as duas partes estejam prestes a seguir caminhos diferentes com o fim do contrato de Earps, com pouco perdido para o PSG, mas nada ganho. Nota: C

    Para o London City: Foi uma primeira temporada sólida na WSL para o London City e, para dar o próximo passo, o gol parecia ser uma posição a ser resolvida. Entre as goleiras que atuaram por pelo menos 750 minutos, Elene Lete teve o segundo pior percentual de defesas da liga na última temporada, sofrendo 6,8 gols a mais do que deveria, o maior número da divisão, de acordo com as estatísticas de gols esperados. Earps é mais experiente do que a jogadora de 24 anos, que pode aprender bastante com a nova companheira de equipe depois de um primeiro ano de altos e baixos na WSL, e certamente já atingiu patamares maiores em uma carreira reconhecidamente mais longa. Earps pode reencontrar isso em seu retorno à Inglaterra? É o que o London City espera. O tempo dirá se isso vai acontecer, mas o clube ao menos tentou melhorar um setor do elenco que precisava ser reforçado. Nota: B

    Para Earps: Se Earps quiser voltar a ser uma das melhores da sua posição de forma consistente, se afastar do circo no PSG provavelmente não é uma má ideia. Embora a ex-internacional da Inglaterra tenha falado bastante sobre as coisas que aprendeu, como jogadora e como pessoa, ao viver uma nova experiência na França, o PSG pode ser caótico e tem decepcionado constantemente à sombra do Lyon ao longo dos anos. Earps vai esperar que o ambiente ambicioso do London City a ajude a reencontrar um grande nível de atuação, além de também estar certamente em um bom contrato à medida que a reta final de sua carreira se aproxima. Nota: B

  • Caroline Weir Real Madrid Women 2025-26Getty Images

    16 de junho: Caroline Weir (Real Madrid para o Lyon)

    Para o Real Madrid: Um indicativo de onde está o projeto do time feminino. Weir é, sem dúvida, a maior jogadora a representar o Real Madrid, tamanho tem sido seu impacto notavelmente consistente desde que chegou ao clube, em 2022. No entanto, ela sai sem ter conquistado nenhum título em quatro anos na capital espanhola, com o Madrid ainda muito atrás do Barcelona na disputa pelos troféus nacionais e um degrau abaixo da elite na Europa. Para conseguir manter talentos de ponta como Weir, o Real simplesmente precisa fazer mais pelo time feminino. Ela será uma perda enorme. Nota: F

    Para o Lyon: Uma contratação fantástica sem custos de transferência para o vice-campeão da Champions League desta temporada. Weir muda o jogo no mais alto nível, com vasta experiência e qualidade comprovada nos maiores palcos, tudo isso podendo ajudar um Lyon que busca encerrar o que agora é uma espera de quatro anos por outra coroa europeia. Com a saída de Lindsey Heaps, a internacional escocesa também ajuda a reforçar o meio-campo no que é simplesmente uma grande contratação para o gigante francês. Nota: A

    Para Weir: Depois de ser consistentemente brilhante durante sua passagem por Madri, mas sem nunca ter qualquer título para mostrar por isso, Weir merece uma transferência desse tipo, daquelas que devem fazê-la erguer muitos troféus. Ela já jogou por grandes clubes antes, atuando por Arsenal e Manchester City durante seu período na Inglaterra antes da mudança para Madri, e agora ganha a chance de subir mais um nível, representando o oito vezes campeão europeu. É uma transferência que, considerando os palcos em que o Lyon atua, também deve fazer com que a jogadora de 30 anos receba mais reconhecimento por seu talento. Nota: A

  • Beth Mead Man City unveiling 2026Manchester City FC

    12 de junho: Beth Mead (Arsenal para o Manchester City)

    Para o Arsenal: Embora o Arsenal já estivesse preparado para se despedir de várias jogadoras do elenco principal neste verão, com uma série de contratos chegando ao fim, relatos sugeriam que Mead era uma das atletas em fim de vínculo que o clube queria manter. Apesar de não ter sido titular absoluta na última temporada, a internacional inglesa seguiu muito eficaz e agregou bastante, com e sem a bola, às bicampeãs europeias. O Arsenal, porém, não conseguiu igualar a duração de contrato oferecida pelo Manchester City, o que resultou em uma despedida indesejada. Substituí-la bem será fundamental neste verão, já que muita criatividade e poder de fogo deixaram o norte de Londres por causa desta transferência. Nota: D

    Para o Manchester City: Os lados do campo já estão bem servidos no Manchester City, o que torna este negócio, até certo ponto, surpreendente para muita gente. Um contrato de três anos para uma jogadora que acabou de completar 31 anos também sempre chama atenção. Mas Mead vem atuando de forma consistentemente boa no mais alto nível há anos e leva confiabilidade, experiência e mentalidade vencedora para as novas campeãs da WSL. Se o City quiser voltar a disputar títulos nacionais na próxima temporada, precisará de um elenco mais profundo, já que também terá pela frente o retorno à Champions League. Mead, que tem versatilidade suficiente para atuar em toda a linha de frente, oferece exatamente isso. Nota: B

    Para Mead: Com uma Copa do Mundo no ano que vem, minutagem será vital para Mead nesta próxima temporada se ela quiser desempenhar um papel importante pela Inglaterra no Brasil, caso se classifique. Esta mudança não garante necessariamente isso, dada a profundidade que o City tem no ataque, mas o rodízio será vital caso a equipe de Andree Jeglertz consiga competir em quatro frentes, e Mead deve, portanto, ter bastante oportunidade para jogar e, assim, se impor na briga por uma vaga no time titular. Também vale destacar os pontos positivos desta transferência em nível pessoal para a ponta. Um contrato de três anos com um grande clube aos 31 anos é um deles, assim como o reencontro com a parceira Vivianne Miedema, que brilhou pelo City na última temporada. Nota: B

  • Katie McCabe Chelsea 2026-27Getty Images

    1º de junho: Katie McCabe (do Arsenal para o Chelsea)

    Para o Arsenal: A forma como o Arsenal lidou com a situação contratual de McCabe foi confusa do início ao fim. Apesar de ela ser uma jogadora-chave e uma solução recorrente para problemas causados por lesões, tamanha é a sua versatilidade, o clube estava preparado para deixar a capitã da Irlanda sair, com ela atraindo, sem surpresa, muito interesse à medida que o verão se aproximava. Depois, o Arsenal deu meia-volta e lhe ofereceu um novo contrato, embora o The Athletic tenha informado que ele 'era para uma função muito específica no time daqui para frente', então a jogadora optou por um novo desafio. Não é um golpe tão grande para o Arsenal quanto seria se não estivesse contratando a lateral do Barcelona Ona Batlle, mas é difícil não sentir que o clube vai se arrepender de deixar McCabe sair, assim como sua versatilidade, que resolveu problemas em várias posições na última temporada, sobretudo porque agora ela vai usar isso para fortalecer uma rival direta. Nota: D

    Para o Chelsea: Esta é uma contratação fantástica para o Chelsea, sensação ampliada pelo fato de o clube aparentemente ter tirado McCabe bem debaixo do nariz do Manchester City, o novo campeão da WSL, que estava pronto para contratar a estrela irlandesa para reforçar uma posição que precisa de atenção. O Chelsea usou várias opções na lateral esquerda na última temporada, com Niamh Charles, Sandy Baltimore e Veerle Buurman, mas nenhuma delas é de origem da posição. A chegada de McCabe permite que Baltimore avance para sua função ofensiva preferida e significa que Buurman pode ser usada majoritariamente como zagueira, posição em que é brilhante. Charles, que agora parece destinada a se transferir para o City, é uma boa jogadora, mas McCabe é uma das melhores do futebol feminino nessa posição, e sua presença vai melhorar significativamente o time titular do Chelsea como resultado. Nota: A

    Para McCabe: Há muitos torcedores do Arsenal decepcionados com a decisão de McCabe de se juntar a um grande rival, depois de passar os últimos 11 anos se consolidando como uma lenda do clube. Mas a jogadora de 30 anos é de alto nível e esta é uma oportunidade para ela se juntar a outro clube enorme e com grandes ambições. Para permanecer na Inglaterra e fazer isso, nunca haveria tantas opções assim. Ela se encaixa muito bem no Chelsea, será titular importante e tem a oportunidade de conquistar muitos títulos, caso o clube consiga deixar para trás uma temporada decepcionante e voltar ao nível da maior parte da última década. Considerando que ela não ficou satisfeita com a oferta do Arsenal em relação ao seu papel, esta é uma melhoria para ela no que diz respeito ao seu lado individual. Nota: B