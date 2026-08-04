Para o Hacken: A Damallsvenskan, da Suécia, se tornou uma espécie de liga vitrine nos últimos anos, do tipo que desenvolve jovens talentos de forma brilhante, mas sempre acaba vendendo para clubes maiores e mais ricos, em ligas maiores e mais ricas. Sendo assim, o Hacken sempre soube que não poderia segurar Felicia Schroder para sempre, e o prazo de sua permanência na Suécia diminuiu imediatamente na temporada passada, quando ela marcou impressionantes 30 gols na liga. Ainda assim, é difícil não sentir que o clube tirou o máximo possível do período com a adolescente. Schroder ajudou a levar o Hacken ao primeiro título da liga em cinco anos e a um triunfo europeu na edição inaugural da Europa Cup, antes de sair por uma taxa absolutamente enorme de cerca de € 1,5 milhão (£ 1,3 milhão/US$ 1,7 milhão). É um golpe perdê-la, mas o Hacken não conduziu nada mal essa situação. Nota: B
Para o Real Madrid: Isso é um sinal de que o Real Madrid finalmente está mostrando o tipo de ambição necessário para diminuir a distância para o Barcelona? Las Blancas tem sido criticado rotineiramente por falta de iniciativa ao longo dos anos, ficando constantemente em segundo plano na Espanha, enquanto muitas grandes estrelas saíram ao mesmo tempo, como Olga Carmona, Esther Gonzalez e, justamente neste verão, Caroline Weir e Naomie Feller. Gastar muito dinheiro em uma das melhores jovens jogadoras do mundo, porém, representa uma potencial mudança. Schroder é uma estrela e dá todos os sinais de ser capaz de replicar isso ao subir de nível, acrescentando os gols necessários a um time que não teve essa consistência de uma centroavante na temporada passada. Ela também tem potencial para evoluir e, de forma semelhante a Linda Caicedo, o Real espera que ela se desenvolva em Madri até virar uma craque de nível mundial. Nota: A
Para Schroder: Apesar das críticas a Madri, isso parece uma boa mudança para Schroder. Ela deve ser a centroavante titular da equipe, vai atuar em uma liga de alto nível e disputar regularmente a Champions League, e haverá um aumento de pressão e expectativa sobre ela, mas não tão grande quanto poderia ter sido. O Madrid também tem um histórico razoável no desenvolvimento de jovens jogadoras, com Caicedo sendo um exemplo de destaque. Apesar de algumas saídas importantes, o elenco de apoio ao redor de Schroder também não é ruim, e a forma como ela vai se conectar com Caicedo, em particular, certamente será fascinante de acompanhar. Nota: B+