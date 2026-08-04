Para o Arsenal: A forma como o Arsenal lidou com a situação contratual de McCabe foi confusa do início ao fim. Apesar de ela ser uma jogadora-chave e uma solução recorrente para problemas causados por lesões, tamanha é a sua versatilidade, o clube estava preparado para deixar a capitã da Irlanda sair, com ela atraindo, sem surpresa, muito interesse à medida que o verão se aproximava. Depois, o Arsenal deu meia-volta e lhe ofereceu um novo contrato, embora o The Athletic tenha informado que ele 'era para uma função muito específica no time daqui para frente', então a jogadora optou por um novo desafio. Não é um golpe tão grande para o Arsenal quanto seria se não estivesse contratando a lateral do Barcelona Ona Batlle, mas é difícil não sentir que o clube vai se arrepender de deixar McCabe sair, assim como sua versatilidade, que resolveu problemas em várias posições na última temporada, sobretudo porque agora ela vai usar isso para fortalecer uma rival direta. Nota: D

Para o Chelsea: Esta é uma contratação fantástica para o Chelsea, sensação ampliada pelo fato de o clube aparentemente ter tirado McCabe bem debaixo do nariz do Manchester City, o novo campeão da WSL, que estava pronto para contratar a estrela irlandesa para reforçar uma posição que precisa de atenção. O Chelsea usou várias opções na lateral esquerda na última temporada, com Niamh Charles, Sandy Baltimore e Veerle Buurman, mas nenhuma delas é de origem da posição. A chegada de McCabe permite que Baltimore avance para sua função ofensiva preferida e significa que Buurman pode ser usada majoritariamente como zagueira, posição em que é brilhante. Charles, que agora parece destinada a se transferir para o City, é uma boa jogadora, mas McCabe é uma das melhores do futebol feminino nessa posição, e sua presença vai melhorar significativamente o time titular do Chelsea como resultado. Nota: A

Para McCabe: Há muitos torcedores do Arsenal decepcionados com a decisão de McCabe de se juntar a um grande rival, depois de passar os últimos 11 anos se consolidando como uma lenda do clube. Mas a jogadora de 30 anos é de alto nível e esta é uma oportunidade para ela se juntar a outro clube enorme e com grandes ambições. Para permanecer na Inglaterra e fazer isso, nunca haveria tantas opções assim. Ela se encaixa muito bem no Chelsea, será titular importante e tem a oportunidade de conquistar muitos títulos, caso o clube consiga deixar para trás uma temporada decepcionante e voltar ao nível da maior parte da última década. Considerando que ela não ficou satisfeita com a oferta do Arsenal em relação ao seu papel, esta é uma melhoria para ela no que diz respeito ao seu lado individual. Nota: B