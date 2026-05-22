De acessos de raiva a lágrimas de alegria! Como um Cristiano Ronaldo emocionado conseguiu acabar com a seca de títulos no Al-Nassr

Foi nesse clima de alta tensão, ceticismo e escrutínio que o Al-Nassr entrou em campo na noite de quinta-feira para sua última partida da temporada da SPL, contra o Damac. Mais uma vez, os anfitriões sabiam que a vitória garantiria o título — e, nessa ocasião, conseguiram alcançar o objetivo.

Mane marcou o gol crucial de abertura em um escanteio, Coman deu ao Al-Nassr um pouco de folga com um chute impressionante da entrada da área, mas depois que o adversário, ameaçado pelo rebaixamento, descontou de pênalti, foi Ronaldo, inevitavelmente, quem assumiu o protagonismo.

O português fez o 3 a 1 com um cruzamento que se transformou em chute, passando por uma área cheia de jogadores antes de entrar no canto inferior direito da rede, antes de selar a vitória — e o título — com um finalização à queima-roupa a apenas nove minutos do fim.

Ronaldo começou a se emocionar ao voltar para o círculo central após seu segundo gol. Ele sabia que o trabalho estava finalmente concluído, sua missão cumprida com atraso. Mais de três anos após sua chegada, ele estava finalmente prestes a colocar as mãos em um troféu “importante” e desabou completamente ao deixar o campo sob uma ovação de pé pouco antes do apito final.

Muitos observadores externos ficaram surpresos com suas lágrimas, mas, embora a conquista do título da SPL por Ronaldo possa não ter significado muito para o mundo do futebol em geral, claramente significou tudo para ele.

“As pessoas vinham discutindo se Ronaldo realmente se importava com o Al-Nassr e seu legado na Arábia Saudita. Ou se ele só se importava consigo mesmo e com o dinheiro que estava ganhando”, diz Elhalmoush. “Mas já o tínhamos visto chorar após derrotas em jogos importantes porque ele realmente parece gostar do clube e dos torcedores. Ele se envolveu ainda mais do que esperávamos, agora é coproprietário do time e até aprecia a cultura saudita.

"É claro que ele tem seus próprios objetivos pessoais, como chegar a 1.000 gols ou jogar futebol profissional com o filho, o que está muito próximo, já que Cristiano Júnior pode ser incorporado ao time principal do Al-Nassr neste verão. Ele também estava sob pressão para conquistar um título como o rosto da revolução do futebol na Arábia Saudita.

"Mas acho que isso era importante para ele em um nível puramente pessoal. Sim, o dinheiro é ótimo, seu estilo de vida é ótimo e tudo gira em torno dele, mas, no fim das contas, ele é simplesmente um cara incrivelmente competitivo, um profissional realmente excelente que não quer nada além de vencer.

"Por essa razão, muitos torcedores neutros estavam realmente torcendo por ele, porque ele merecia, pela paixão e dedicação que demonstrou a uma liga que estava muito abaixo do seu nível antes de sua chegada. Mesmo que você não seja fã de Ronaldo, acho que vê-lo chorando após o jogo diz tudo o que você precisa saber sobre ele."