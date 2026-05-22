Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Cristiano Ronaldo Al-Nassr title GFXGOAL
Mark Doyle

Traduzido por

De acessos de raiva a lágrimas de alegria! Como um Cristiano Ronaldo emocionado conseguiu acabar com a seca de títulos no Al-Nassr

Opinion
C. Ronaldo
Al-Nassr
Campeonato Saudita
Especiais e Opinião
Al-Nassr x Damac
Damac
Al Hilal
Al-Ahli
I. Toney
K. Benzema

A espera acabou. Cristiano Ronaldo finalmente conseguiu. Ele conquistou a Liga Profissional da Arábia Saudita com o Al-Nassr. A notícia, sem dúvida, não passará de um encolher de ombros para muita gente. Outros, por sua vez, ficarão bastante amargurados com isso. O que é interessante, porém, é o quanto conquistar o primeiro grande troféu com o Al-Nassr significou claramente para Ronaldo.

Ele é um dos jogadores mais condecorados da história do futebol, cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, que já conquistou vários títulos de campeonatos na Inglaterra, Espanha e Itália — e, mesmo assim, comemorou a vitória decisiva do Al-Nassr sobre o Damac na noite de quinta-feira como se nunca tivesse ganhado um título de campeão antes.

É fácil entender o motivo, no entanto. O oitavo título da carreira de Ronaldo em clubes acabou sendo, na verdade, um dos mais difíceis de conquistar para ele...

  • TOPSHOT-FBL-KSA-NASSR-RONALDOAFP

    Jogada lucrativa

    A surpreendente transferência de Ronaldo para o Oriente Médio em 2023 foi, obviamente, algo que foi além do futebol. Ela também foi motivada por um desejo mútuo de ganhar dinheiro. Ao internacional português foi prometido um salário recorde para se juntar ao Al-Nassr, que, por sua vez, esperava lucrar milhões com o “Efeito Ronaldo”.

    Como disse o então presidente do Al-Nassr, Musalli Al-Muammar, a chegada do rosto mais famoso do planeta seria “comercialmente benéfica para nós em termos de lucratividade”.

    No entanto, o Al-Nassr era — e ainda é — propriedade do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF), e este apoiou o acordo histórico porque o Reino queria que Ronaldo se tornasse o garoto-propaganda de um ambicioso projeto nacional destinado a mudar a forma como o país era visto, diversificar sua economia e reformular sua infraestrutura.

    Ronaldo certamente cumpriu sua parte do acordo; quando não estava marcando gols, elogiava a Arábia Saudita, e sua transferência pioneira, aliada aos salários astronômicos oferecidos, desempenhou, sem dúvida, um papel fundamental para que outros jogadores de renome se juntassem a ele na até então desconhecida SPL.

    O único problema para Ronaldo, porém, era que, embora marcasse gols na Arábia Saudita, ele não estava, na verdade, conquistando nenhum troféu. E isso era realmente um problema.

    • Publicidade
  • FBL-KSA-NASSR-RAEDAFP

    Figura frustrada

    Diga o que quiser sobre Ronaldo, mas a vontade de vencer desse jogador simplesmente não pode ser questionada. Nunca houve um jogador mais profissional na história do futebol. Sua dedicação à profissão é única, e seu rigoroso regime de preparação física já é lendário.

    No entanto, embora Ronaldo tenha mais uma vez impressionado seus companheiros de equipe com sua ética de trabalho — assim como já havia feito em Manchester, Madri e Turim — e, sem surpresa, tenha marcado gols com facilidade em uma liga de menor nível, ele não conseguiu, de fato, conquistar um troféu importante. E isso claramente o magoou.

    Ronaldo parecia cada vez mais frustrado durante a reta final do campeonato da SPL 2022-23. No espaço de um mês, vimos ele chutar a bola com raiva (enquanto o Al-Nassr estava ganhando por 2 a 0!), chutar uma garrafa de água, atacar seu próprio banco, fazer birra por causa de uma decisão polêmica, empurrar um membro da comissão técnica adversária que queria uma selfie, recusar uma troca de camisa e derrubar um adversário com uma queda no estilo de luta livre.

    O mais memorável de tudo foi quando ele pareceu fazer um gesto obsceno para os torcedores do Al-Hilal — que vinham provocando-o com gritos de “Lionel Messi” desde antes do jogo — após a derrota por 2 a 0 no Estádio Internacional Rei Fahd, em 18 de abril, o que levou alguns torcedores da SPL a pedirem que ele fosse expulso da liga.


  • "Este capítulo chegou ao fim..."

    Foram apresentadas todo tipo de razões para explicar a irritação de Ronaldo, incluindo relatos maliciosos de que sua companheira, Georgina Rodríguez, não estava feliz na Arábia Saudita e que, por causa disso, o relacionamento deles estava em crise.

    Na verdade, Ronaldo não estava satisfeito com Rudi Garcia. Quando o português chegou a Riade, o Al-Nassr estava na liderança do campeonato sob o comando do ex-técnico da Roma. No entanto, Ronaldo teria ficado desapontado com as táticas de Garcia e, segundo relatos, desempenhou um papel fundamental na demissão do francês em abril de 2023.

    Infelizmente, o Al-Nassr não se saiu muito melhor sob o comando dos dois técnicos seguintes, Luis Castro e Stefano Pioli, e havia sérias dúvidas se Ronaldo renovaria o contrato que expirava em 2025.

    Na verdade, chegou a circular a especulação de que ele poderia deixar o Al-Nassr para se juntar a outro clube apoiado pelo PIF, o Al-Hilal — a tempo de representar este último na Copa do Mundo de Clubes do verão passado, nos Estados Unidos.

    Ronaldo chegou a postar nas redes sociais após a última partida de uma campanha em que seu time não conseguiu se classificar para a Liga dos Campeões da Ásia: “O capítulo acabou”.

    Quase exatamente um mês depois, porém, Ronaldo revelou que a história continuaria no Al-Nassr. “A mesma paixão, o mesmo sonho”, escreveu ele no Instagram após assinar o que foi anunciado como o contrato mais lucrativo da história do esporte. “Vamos fazer história juntos.”

    Agora eles realmente conseguiram fazer isso — graças, em grande parte, à chegada de dois compatriotas de altíssima qualidade.


  • Al Nassr v Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Jesus e os "Quatro Fantásticos"

    Jorge Jesus foi, essencialmente, a razão pela qual Ronaldo nem sequer chegou perto de conquistar o título da Liga Profissional da Arábia Saudita 2023-24, já que o técnico português foi o responsável pela marca recorde de 100 pontos do Al-Hilal, alcançada sem perder um único jogo.

    Assim, quando seus grandes rivais decidiram se separar de Jesus no ano seguinte, o Al-Nassr não perdeu tempo e contratou o ex-técnico do Flamengo e do Benfica pouco mais de um mês depois de ele ter deixado a Kingdom Arena.

    Jesus também revelou que a decisão de Ronaldo de ficar foi absolutamente fundamental para sua própria decisão de vir, já que ele queria permanecer em Riade.

    É claro que o ambicioso plano de contratações do Al-Nassr no verão também ajudou, já que o clube prometeu reforçar significativamente o elenco antes da temporada 2025-26 e cumpriu sua palavra ao adicionar Kingsley Coman e João Félix a um ataque que já contava não apenas com Ronaldo, mas também com Sadio Mané.

    Com sua própria versão do “Fab Four”, o Al-Nassr revitalizado por Jesus teve um início de temporada sensacional, vencendo seus primeiros 10 jogos no campeonato.

    “Todos nós somos jogadores de qualidade e, jogando os quatro juntos, como nos damos bem, as coisas acabam dando certo”, disse Félix, que encerrou a campanha com 20 gols e 13 assistências — o maior número da liga —, ao site oficial da SPL.

    “É bom estarmos todos juntos, porque quando um não está indo tão bem em um dia, os outros três estão. Ou se dois não estão indo tão bem, os outros dois estão, e acabam ajudando a equipe.

    "Acho que, quando nós quatro estamos em boa fase, somos imbatíveis aqui na Arábia Saudita."

    Infelizmente para Felix e companhia, as coisas pioraram na virada do ano, quando o Al-Nassr perdeu 10 pontos durante uma sequência de quatro jogos sem vitórias.

  • Al-Nassr v Al-Ittihad - Saudi Super Cup Semi FinalGetty Images Sport

    Ronaldo entra em greve

    Devido à dramática queda de rendimento do Al-Nassr, Ronaldo esperava que os proprietários do clube contratassem alguns reforços durante a janela de transferências de inverno. Jesus também esperava ver a chegada de alguns novos jogadores antes do final de janeiro, mas o técnico sabia que não havia garantias devido às restrições orçamentárias do clube.

    O Al-Hilal, rival na disputa pelo título, não teve esses problemas, porém, e contratou Karim Benzema, do Al-Ittihad — uma transferência surpreendente no meio da temporada que, segundo relatos, enfureceu Ronaldo, que aparentemente sentia que alguns clubes de propriedade do PIF eram mais privilegiados do que outros. Consequentemente, o capitão do Al-Nassr entrou em greve, recusando-se a entrar em campo em dois jogos consecutivos da SPL, contra o Al-Riyadh e o Al-Ittihad.

    Como era de se esperar, a liga não viu com bons olhos Ronaldo questionar a integridade do futebol saudita. “A Liga Profissional Saudita é estruturada em torno de um princípio simples: todos os clubes operam de forma independente sob as mesmas regras”, disse um porta-voz da liga.

    “Os clubes têm suas próprias diretorias, seus próprios executivos e sua própria liderança no futebol. As decisões sobre contratações, gastos e estratégia cabem a esses clubes, dentro de uma estrutura financeira projetada para garantir a sustentabilidade e o equilíbrio competitivo. Essa estrutura se aplica igualmente em toda a liga.

    "Cristiano tem se empenhado totalmente no Al Nassr desde sua chegada e desempenhou um papel importante no crescimento e na ambição do clube. Como qualquer competidor de elite, ele quer vencer. Mas nenhum indivíduo — por mais importante que seja — determina decisões além de seu próprio clube.

    "As recentes transferências demonstram claramente essa independência. Um clube se reforçou de uma maneira específica. Outro optou por uma abordagem diferente. Essas foram decisões dos clubes, tomadas dentro de parâmetros financeiros aprovados.

    "A competitividade da liga fala por si. Com apenas alguns pontos separando os quatro primeiros, a disputa pelo título está bem acirrada. Esse nível de equilíbrio reflete um sistema que está funcionando como pretendido."

    É difícil dizer se a declaração da SPL teve influência no retorno de Ronaldo. Ele nunca explicou, na verdade, por que decidiu encerrar seu protesto solitário em 14 de fevereiro — muito menos por que havia parado de jogar em primeiro lugar.

    É claro que o principal era que ele estava de volta, já que sua ausência foi um desastre de relações públicas para a SPL, mas o fim do boicote não significou o fim da controvérsia relacionada a Ronaldo.

  • "Quem estamos perseguindo?"

    Enquanto o Al-Nassr mantinha sua campanha pelo título, alguns de seus rivais começaram a questionar o suposto tratamento preferencial que o líder do campeonato vinha recebendo dos árbitros.

    Depois que o Al-Ahli, terceiro colocado, empatou em 1 a 1 com o Al-Fayha em 7 de abril, Ivan Toney reclamou de duas decisões de pênalti “claras como o dia” que foram contra sua equipe. Quando questionado sobre quem poderia se beneficiar com decisões importantes contra o Al-Ahli, o artilheiro da SPL respondeu: “Nós sabemos quem. Quem estamos perseguindo? Se você quiser que eu entre em detalhes, posso entrar em detalhes, isso pode me meter em apuros, mas sou um homem que fala o que pensa.”

    De fato, Toney acrescentou em uma postagem nas redes sociais mais tarde naquela noite: “Está claro o que está sendo influenciado aqui”, enquanto seu companheiro de equipe, Galeno, foi ainda mais explícito, alegando que a SPL poderia muito bem “entregar o troféu agora” ao Al-Nassr. “É isso que eles querem”, escreveu o brasileiro. "Eles querem nos tirar do campeonato a qualquer custo. Querem entregar o troféu a uma única pessoa. [É] uma total falta de respeito pelo nosso clube."

    Ronaldo obviamente não se impressionou com as alegações bastante evidentes de que os árbitros estavam sob ordens para entregar o campeonato ao seu jogador mais importante.

    “Fui o primeiro a chegar à liga e os outros vêm para cá por minha causa, então eles deveriam respeitar a liga, deveriam respeitar o projeto, deveriam respeitar os árbitros, porque, embora às vezes não tomem as melhores decisões, eles são seres humanos, cometem erros”, disse Ronaldo ao seu ex-companheiro de equipe no United, Rio Ferdinand.

    “Então, acho que a SPL deveria fazer uma grande reunião e estabelecer algumas regras. Se não, não acho que a liga vá continuar a crescer nos próximos anos.”

    Ronaldo também retomou um tema que havia levantado antes mesmo de seu boicote, alegando que, na verdade, era o Al-Nassr — e não o Al-Ahli ou qualquer um de seus rivais — que estava sendo prejudicado por forças externas.

    "Sabemos que temos que lutar mais para vencer dentro de campo, porque sabemos que outros clubes têm poder fora de campo. Essa é a verdade. Esse é um fato", declarou ele.

    "Mas não quero falar sobre isso [agora]. Falarei sobre isso no final da temporada, sobre muitas, muitas coisas, porque fiquei calado por muitas, muitas semanas."

  • TOPSHOT-FBL-KSA-AFC-CHAMPIONS LEAGUE-AL-NASSR-GAMBA OSAKA-FINALAFP

    Está cedendo à pressão?

    Sendo Ronaldo quem é, ele também respondeu às acusações do Al-Ahli marcando um gol na vitória crucial por 2 a 0 sobre Toney e companhia no final de abril. No entanto, uma surpreendente derrota por 3 a 1 para o Al-Qadsiah, de Brendan Rodgers, permitiu que o Al-Hilal se aproximasse na tabela e levou a um confronto potencialmente decisivo pelo título contra o Al-Nassr na semana passada.

    A vitória teria dado ao Al-Nassr uma liderança inatingível no topo da tabela, e eles estavam a poucos segundos de serem coroados campeões quando um gol contra desastroso do goleiro Bento deu ao Al-Hilal o empate. Ronaldo, que já havia sido substituído, não pôde deixar de esboçar um sorriso amargo no banco, mas os torcedores do Al-Nassr ficaram tomados pelo medo de que seu time fosse desperdiçar mais um título.

    Como explica o editor-chefe adjunto da GOALArabia, Haytham Elhalmoush: “Na verdade, ninguém acreditava que o Al-Nassr venceria. O time tinha uma reputação semelhante à de times como Inter, Atlético de Madrid ou Arsenal antes de conquistarem o título, no sentido de que era um grande time com uma enorme torcida, mas era conhecido principalmente por tropeçar na reta final da Liga Profissional da Arábia Saudita. Muitas pessoas achavam que isso mudaria imediatamente quando contrataram Ronaldo — mas não mudou.

    “Eles não tinham vencido o campeonato, a copa nem a Liga dos Campeões da Ásia — apesar da presença não só de Ronaldo, mas também de Sadio Mané, Marcelo Brozović e do resto dos grandes nomes que chegaram depois de Ronaldo. Eles também contavam com alguns jogadores sauditas muito bons, mas ainda assim não conseguiam cruzar a linha de chegada. Então, tudo se resumiu ao caráter dessa equipe. Eles simplesmente não conseguiram suportar a pressão quando chegaram as fases finais da temporada.”

    A sensação de que o Al-Nassr iria mais uma vez sucumbir à pressão se intensificou depois que os jogadores de Jesus foram surpreendidos pelo Gamba Osaka na final da Liga dos Campeões da AFC 2 (o equivalente asiático da Liga Europa) na noite de sábado passado.

    Naquele momento, nem mesmo Ronaldo sorria mais; o jogador de 41 anos seguiu direto para o túnel ao final da partida, em vez de ir receber sua medalha de vice-campeão com o resto dos companheiros. Ele já estava no Al-Nassr há tempo suficiente para saber que ainda não havia feito nada para mudar a percepção de que o clube é o maior “desistente” do futebol saudita.

  • Al Nassr vs Damac - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Pronto

    Foi nesse clima de alta tensão, ceticismo e escrutínio que o Al-Nassr entrou em campo na noite de quinta-feira para sua última partida da temporada da SPL, contra o Damac. Mais uma vez, os anfitriões sabiam que a vitória garantiria o título — e, nessa ocasião, conseguiram alcançar o objetivo.

    Mane marcou o gol crucial de abertura em um escanteio, Coman deu ao Al-Nassr um pouco de folga com um chute impressionante da entrada da área, mas depois que o adversário, ameaçado pelo rebaixamento, descontou de pênalti, foi Ronaldo, inevitavelmente, quem assumiu o protagonismo.

    O português fez o 3 a 1 com um cruzamento que se transformou em chute, passando por uma área cheia de jogadores antes de entrar no canto inferior direito da rede, antes de selar a vitória — e o título — com um finalização à queima-roupa a apenas nove minutos do fim.

    Ronaldo começou a se emocionar ao voltar para o círculo central após seu segundo gol. Ele sabia que o trabalho estava finalmente concluído, sua missão cumprida com atraso. Mais de três anos após sua chegada, ele estava finalmente prestes a colocar as mãos em um troféu “importante” e desabou completamente ao deixar o campo sob uma ovação de pé pouco antes do apito final.

    Muitos observadores externos ficaram surpresos com suas lágrimas, mas, embora a conquista do título da SPL por Ronaldo possa não ter significado muito para o mundo do futebol em geral, claramente significou tudo para ele.

    “As pessoas vinham discutindo se Ronaldo realmente se importava com o Al-Nassr e seu legado na Arábia Saudita. Ou se ele só se importava consigo mesmo e com o dinheiro que estava ganhando”, diz Elhalmoush. “Mas já o tínhamos visto chorar após derrotas em jogos importantes porque ele realmente parece gostar do clube e dos torcedores. Ele se envolveu ainda mais do que esperávamos, agora é coproprietário do time e até aprecia a cultura saudita.

    "É claro que ele tem seus próprios objetivos pessoais, como chegar a 1.000 gols ou jogar futebol profissional com o filho, o que está muito próximo, já que Cristiano Júnior pode ser incorporado ao time principal do Al-Nassr neste verão. Ele também estava sob pressão para conquistar um título como o rosto da revolução do futebol na Arábia Saudita.

    "Mas acho que isso era importante para ele em um nível puramente pessoal. Sim, o dinheiro é ótimo, seu estilo de vida é ótimo e tudo gira em torno dele, mas, no fim das contas, ele é simplesmente um cara incrivelmente competitivo, um profissional realmente excelente que não quer nada além de vencer.

    "Por essa razão, muitos torcedores neutros estavam realmente torcendo por ele, porque ele merecia, pela paixão e dedicação que demonstrou a uma liga que estava muito abaixo do seu nível antes de sua chegada. Mesmo que você não seja fã de Ronaldo, acho que vê-lo chorando após o jogo diz tudo o que você precisa saber sobre ele."