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Allegri Derby Milan InterGetty Images
Gabriele Stragapede

Traduzido por

De 1999 a 2026, Lazio x Milan: um confronto decisivo pelo Scudetto; Allegri precisa de 5 pontos a menos, e a comparação com o calendário do Inter

O precedente que pode ajudar a entender o rumo deste campeonato: o Milan tem uma missão para manter vivas as esperanças e as ambições de conquistar o Scudetto.

Uma oportunidade única para o Milan de Massimiliano Allegri.

O empate final em 1 a 1 entre Inter e Atalanta na partida acirrada e polêmica em San Siro leva a um cenário absolutamente interessante para a equipe rossonera: uma vitória, na partida de amanhã à noite no Estádio Olímpico contra a Lazio, levaria o clube da Via Aldo Rossi a ficar a -5 dos nerazzurri de Cristian Chivu e possivelmente reabrir as perspectivas do campeonato e da conquista do Scudetto para a temporada 2025/26.

Mas, mais do que na atual temporada, os pensamentos voltam 27 anos atrás, à temporada 1998/1999: por coincidência, também naquele campeonato, o confronto no Olímpico entre Lazio e Milan teve implicações importantes, quase decisivas, na disputa pelo título, assim como está acontecendo também neste 2026.

Mas vamos por ordem.

MILAN: O TÍTULO AINDA É POSSÍVEL?

  • A REMONTA DE 1999

    Em primeiro lugar, por que nossos primeiros pensamentos se voltam exatamente para aquela temporada?
    A história do nosso campeonato registrou algumas páginas inesquecíveis naquele ano, com uma das — poucas, para dizer a verdade — viradas já realizadas por um clube. Mas vamos por partes.

    Primeiro pressuposto de partida: nesta fase do campeonato da Série A, nunca uma equipe conseguiu recuperar uma desvantagem de dois dígitos em relação ao líder e conquistar, no final da temporada, o título.

    Dizíamos, porém, que a história dos últimos 30 anos nos ensina que algo absolutamente semelhante realmente aconteceu. É a temporada 1998-1999, tendo como protagonista justamente o Milan, mas no banco está Alberto Zaccheroni: a sete rodadas do fim, os rossoneri estão a sete pontos da Lazio. A partir daquele momento, os biancocelesti saíram derrotados do clássico contra a Roma e da partida contra a Juventus, antes de empatarem na penúltima rodada contra a Fiorentina. Oito pontos perdidos e o Milan aproveitou: sete vitórias consecutivas, ultrapassou na penúltima rodada e conquistou o Scudetto na última rodada.

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  • A TEMPORADA ATUAL

    Para ser sincero, de qualquer forma, aquele confronto entre Lazio e Milan terminou em 0 a 0, sem alterar nada na situação do campeonato naquele momento. Os rossoneri continuaram a sete pontos de diferença, sem diminuir a vantagem dos biancocelesti, mas a partir daquele jogo começou a recuperação dos jogadores de Zaccheroni, que conseguiram reduzir a diferença, zerá-la e ultrapassar a Lazio, conquistando assim o Scudetto.

    Mas em 2026, a situação é semelhante, embora com suas diferenças: também o Milan de Massimiliano Allegri se encontra com uma certa desvantagem na classificação (após o empate do Inter, a diferença entre as duas equipes passou a ser de 8 pontos), mas os rossoneri ainda têm um jogo a disputar, justamente aquele no Olimpico contra a Lazio de Maurizio Sarri.

    Um resultado idêntico (ou até pior) ao registrado há quase 27 anos claramente não mudaria nada na classificação atual, complicando, ao contrário, os planos de classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões dos milaneses. O cenário de uma vitória contra os romanos em Roma abriria uma nova fase do campeonato, com o Milan reduzindo pela metade a desvantagem acumulada emrelação ao Inter desde a vitória no Derby, levando a situação de volta ao mesmo ponto em que se encontrava antes dos confrontos contra Como e Parma.

  • A PARTIDA CONTRA A LAZIO

    O Milan, portanto, não pode deixar de se concentrar exclusivamente na Lazio.

    Os rossoneri, em dezembro, foram eliminados nas oitavas de final da Coppa Italia contra os biancocelesti, mas este confronto será diferente: a diferença de motivação é enorme, para dizer o mínimo. Allegri está estudando a melhor escalação a ser colocada em campo, considerando a ausência de Rabiot por suspensão: durante a semana, Jashari parece ter ultrapassado Ricci como possível escolha para o time titular, enquanto no ataque Leão e Pulisic voltam a ter espaço, com o restante dos jogadores do Derby devendo ser confirmados.

    Caso conquistem os três pontos, a diferença será de -5 e, a partir daí, poderá-se pensar em analisar o calendário.

    Em essência, a questão final que queremos nos colocar ainda hoje: o Milan pode realmente acreditar em uma recuperação no Scudetto?

  • AS PALAVRAS DE ALLEGRI

    Mas, diante de todo esse cenário, o que pensa o técnico Massimiliano Allegri?

    Na coletiva de imprensa de hoje, o técnico de Livorno foi claro sobre o assunto: “Não se trata de tentar ganhar o Scudetto, temos que dar o máximo sabendo que à frente há um time com 7 pontos de vantagem que, até agora, demonstrou ser o mais forte. Precisamos vencer mais 5 partidas para chegar entre os 4 primeiros na classificação, temos que pensar apenas em nós mesmos sem olhar para os outros. Só há uma maneira de alcançar a Inter: vencer nossos jogos e que eles percam pontos, o campo dirá. Repito: só há uma maneira de alcançarmos a Inter. Que eles percam e que nós vençamos. Toda essa conversa... depois dos fatos, dirão se fomos bons em vencer tantos jogos e se eles perderam pontos”.

  • O CALENDÁRIO DO MILAN

    Agora, então, vem a Lazio e, a partir daí, o que reserva o calendário da Série A até o final do campeonato para o Milan?

    Em seguida, vem o confronto com o Torino no San Siro e a difícil viagem a Nápoles para garantir a vaga na Liga dos Campeões. Depois, após o Udinese no Meazza e o Verona no Bentegodi, o Milan enfrenta uma nova tríade de adversários extremamente complicados: jogos em casa contra a Juventus e a Atalanta, intercalados pela partida contra o Sassuolo.

    A temporada termina com uma viagem a Marassi para o confronto com o Genoa e a última rodada do campeonato, em casa, contra o Cagliari.

    Para realmente acreditar na recuperação, a receita de Allegri é clara e ele a especificou: o Milan precisa somar mais pontos e vencer o máximo possível.

  • O CALENDÁRIO DO INTER

    E o
    Inter
    ?

    Após o empate em casa contra a Atalanta, os olhos estão voltados para o jogo contra a Roma, que chega ao San Siro para disputar a Liga dos Campeões, mas não antes da viagem a Florença para enfrentar uma Fiorentina desesperadamente em busca de pontos para continuar lutando contra o rebaixamento. Em seguida, após as partidas fora de casa contra Como e Torino e os jogos em casa contra Cagliari e Parma, os jogadores de Chivu encerrarão a temporada com uma viagem para enfrentar a Lazio, o jogo em San Siro contra o Verona e a última rodada contra o Bologna.

    O ponto decisivo do campeonato pode chegar amanhã à noite, mas esse tropeço dos nerazzurri pode começar a reacender uma pequena esperança nos círculos rossoneri de tentar ter uma chance de disputar novamente o Scudetto.

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