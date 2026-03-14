De 1999 a 2026, Lazio x Milan: um confronto decisivo pelo Scudetto; Allegri precisa de 5 pontos a menos, e a comparação com o calendário do Inter

Uma oportunidade única para o Milan de Massimiliano Allegri.

O empate final em 1 a 1 entre Inter e Atalanta na partida acirrada e polêmica em San Siro leva a um cenário absolutamente interessante para a equipe rossonera: uma vitória, na partida de amanhã à noite no Estádio Olímpico contra a Lazio, levaria o clube da Via Aldo Rossi a ficar a -5 dos nerazzurri de Cristian Chivu e possivelmente reabrir as perspectivas do campeonato e da conquista do Scudetto para a temporada 2025/26.

Mas, mais do que na atual temporada, os pensamentos voltam 27 anos atrás, à temporada 1998/1999: por coincidência, também naquele campeonato, o confronto no Olímpico entre Lazio e Milan teve implicações importantes, quase decisivas, na disputa pelo título, assim como está acontecendo também neste 2026.

Mas vamos por ordem.