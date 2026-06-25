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Dayot Upamecano revela plano para neutralizar Erling Haaland; o astro da França está ansioso por um confronto “físico” contra o atacante da Noruega
Os Bleus enfrentam o teste definitivo
Após um início impressionante no torneio, a formidável dupla defensiva formada por William Saliba e Upamecano enfrenta seu maior desafio até o momento, enquanto os Bleus disputam com a Noruega a liderança do Grupo I. Upamecano tem atuado como um líder carismático da França, apresentando atuações brilhantes na vitória sobre o Senegal e mantendo o gol intacto com grande disciplina contra o Iraque. No entanto, seu foco agora deve se voltar para conter o eficiente atacante norueguês, que já marcou quatro gols na competição.
- AFP
Upamecano traça o plano defensivo
O jogador da seleção francesa está plenamente ciente de que neutralizar esse atacante explosivo exige concentração absoluta e uma percepção espacial impecável ao longo dos 90 minutos.
Em entrevista ao L’Equipe, Upamecano explicou: “Com Haaland, você sempre precisa ficar de olho nele, acompanhando sua posição, e de olho no jogador com a bola, mesmo que não estejamos em desvantagem numérica. Quando ele está no meu ângulo cego e um de seus companheiros está se sobrepondo, sei que preciso olhar por cima do ombro duas ou três vezes para ver para onde ele está indo e como está se posicionando. Todos sabemos que ele é um jogador incrivelmente explosivo nos primeiros metros, um pouco como o Kylian [Mbappé].”
O zagueiro central do Bayern de Munique acrescentou: “Ele só precisa de uma fração de segundo para mudar de direção. Por isso, é preciso ficar sempre de olho nele. Se você não conseguir antecipar o primeiro toque dele e impedir que ele receba a bola, tem que tentar forçá-lo a se deslocar para a lateral. Ele é um jogador que adora o confronto físico, e eu também. Mas, às vezes, é preciso controlar a situação, conduzi-lo para a lateral e fechar o ângulo de chute dele.”
Antecipar o movimento em vez de o músculo
O confronto representa um reencontro intrigante para os dois, cujos caminhos se cruzaram pela última vez durante uma exaustiva partida das oitavas de final da Liga dos Campeões, em abril de 2023. Upamecano destaca que a orientação corporal correta é fundamental ao lidar com um adversário extremamente físico, que se destaca de costas para o gol.
Ele observou: “Nos arremessos laterais do time adversário, é sempre melhor marcá-lo em dupla. O jogador livre do nosso time, geralmente o lateral, não deve ficar muito à frente dele, e eu preciso ficar logo atrás, perto o suficiente, mas sem marcá-lo colado o tempo todo. É difícil tentar antecipar ou se colocar na frente dele, porque ele é muito forte. Contra ele, é sempre uma verdadeira batalha.
“O mais importante em um duelo com ele é o seu posicionamento inicial e a postura corporal, para que você possa sempre ver tanto a bola quanto ele. Se ele se afastar de você, é difícil alcançá-lo, pois ele é incrivelmente rápido.
“Paradoxalmente, enfrentar Haaland é mais uma batalha de movimentação do que um confronto puramente físico. Você precisa estar pronto a cada passo e ficar de olho onde ele está. Todos sabemos que ele não vai tocar na bola 50 vezes. Ele vai querer duas ou três, mas vai jogar essas duas ou três com 100% de intensidade, então você também precisa estar a 100%.
“Mas cuidado — Haaland é um jogador incrível, mas não se esqueçam de [Alexander] Sorloth, com quem joguei no Leipzig. Ele é muito forte, muito rápido e chuta a bola com muita força.”
- (C)Getty Images
Um confronto histórico em Boston está por vir
Este confronto de grande repercussão marca o primeiro encontro entre essas duas nações europeias em uma Copa do Mundo masculina. Embora as estatísticas históricas favoreçam amplamente a França, que venceu suas últimas cinco partidas contra adversários europeus, a Noruega chega ao confronto em excelente fase. Haaland está prestes a igualar um recorde lendário do torneio ao marcar vários gols em três jogos consecutivos, garantindo uma batalha fascinante pelo domínio.