Dayot Upamecano revela plano para neutralizar Erling Haaland; o astro da França está ansioso por um confronto “físico” contra o atacante da Noruega

O confronto representa um reencontro intrigante para os dois, cujos caminhos se cruzaram pela última vez durante uma exaustiva partida das oitavas de final da Liga dos Campeões, em abril de 2023. Upamecano destaca que a orientação corporal correta é fundamental ao lidar com um adversário extremamente físico, que se destaca de costas para o gol.

Ele observou: “Nos arremessos laterais do time adversário, é sempre melhor marcá-lo em dupla. O jogador livre do nosso time, geralmente o lateral, não deve ficar muito à frente dele, e eu preciso ficar logo atrás, perto o suficiente, mas sem marcá-lo colado o tempo todo. É difícil tentar antecipar ou se colocar na frente dele, porque ele é muito forte. Contra ele, é sempre uma verdadeira batalha.

“O mais importante em um duelo com ele é o seu posicionamento inicial e a postura corporal, para que você possa sempre ver tanto a bola quanto ele. Se ele se afastar de você, é difícil alcançá-lo, pois ele é incrivelmente rápido.

“Paradoxalmente, enfrentar Haaland é mais uma batalha de movimentação do que um confronto puramente físico. Você precisa estar pronto a cada passo e ficar de olho onde ele está. Todos sabemos que ele não vai tocar na bola 50 vezes. Ele vai querer duas ou três, mas vai jogar essas duas ou três com 100% de intensidade, então você também precisa estar a 100%.

“Mas cuidado — Haaland é um jogador incrível, mas não se esqueçam de [Alexander] Sorloth, com quem joguei no Leipzig. Ele é muito forte, muito rápido e chuta a bola com muita força.”