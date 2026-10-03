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Dayot Upamecano deixa a concentração da França e retorna ao Bayern de Munique após cartão vermelho contra a Itália

D. Upamecano
França
França x Bélgica
Bélgica
Liga das Nações A
Bayern de Munique
Bundesliga

Dayot Upamecano deixou oficialmente a concentração da seleção francesa para se reapresentar ao Bayern após sua expulsão tardia contra a Itália. O zagueiro recebeu o segundo cartão amarelo no empate por 1 a 1 de sexta-feira, em Paris, o que acionou uma suspensão automática de um jogo e o tira do confronto de segunda-feira da Liga das Nações da Uefa contra a Bélgica.

  • Zagueiro francês é expulso

    O zagueiro de 27 anos foi forçado a deixar a seleção francesa mais cedo após receber um segundo cartão amarelo por puxar Moise Kean nos cinco minutos finais. A expulsão acarreta uma suspensão automática de uma partida, tirando-o do confronto de segunda-feira pela Liga das Nações da Uefa contra a Bélgica, de volta ao Stade de France. A Federação Francesa de Futebol liberou prontamente o defensor de Clairefontaine às 9h30 de sábado para retornar a Munique.


  • imago-sport-1084053103.jpgFlash Press Agency

    Zidane fica sem recorde histórico

    A expulsão de Upamecano agravou uma noite frustrante em Saint-Denis, já que o gol de empate de Alessandro Bastoni anulou a cobrança de falta primorosa de Michael Olise e estragou a volta de Zinedine Zidane para casa. O empate por 1 a 1 negou a Zidane a chance de se tornar o primeiro técnico da França desde Henri Michel, em 1984, a iniciar sua passagem com três vitórias consecutivas sem sofrer gols. A ausência de Kylian Mbappe por uma lesão no tornozelo também reduziu o poder de ataque dos mandantes ao longo da partida.

  • Bayern recebe reforço precoce para a defesa

    Um retorno antecipado sem problemas será bem-vindo para o técnico do Bayern, Vincent Kompany, antes de uma agenda cheia no outono. Upamecano jogou os 90 minutos completos na vitória por 1 a 0 na abertura, na Turquia, foi poupado em um triunfo pelo mesmo placar na Bélgica e depois voltou ao time titular contra a Itália. Manter os principais defensores descansados segue sendo fundamental, enquanto o gigante da Baviera busca manter o embalo tanto no cenário doméstico quanto no europeu.

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    Viagem a Augsburg testa a briga pelo título

    O Bayern volta à ação na Bundesliga no sábado, 10 de outubro, com uma difícil visita para enfrentar o Augsburg na quinta rodada. A equipe de Kompany ocupa atualmente a segunda colocação na tabela, dois pontos atrás do líder inicial Borussia Dortmund. Conquistar os três pontos fora de casa é vital para manter a pressão sobre os rivais na disputa pelo título.

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