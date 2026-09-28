AFP
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Davor Suker faz forte aviso sobre a Liga das Nações à “incrível” Espanha, enquanto a lenda da Croácia apoia o atemporal Luka Modric para aprontar uma surpresa
Atacante icônico faz alerta
Suker fez um alerta claro à Espanha antes do confronto de terça-feira pela Liga das Nações da Uefa no Ramón Sánchez-Pizjuán. O ex-atacante de Sevilla e Real Madrid insistiu que o time de Luis de la Fuente pode tropeçar se subestimar o espírito de luta da Croácia. Suker também demonstrou total confiança em Modric para liderar a Croácia e conseguir uma grande surpresa na Andaluzia.
- NurPhoto
Ex-atacante faz alerta contra o excesso de confiança
Falando em um evento de "Meet, Greet & Table Football" em Sevilha, o maior artilheiro da história da Croácia admitiu que a Espanha é a favorita com justiça, mas ressaltou que ela segue vulnerável se a complacência tomar conta. Ao alertar a Espanha contra levar o confronto na esportiva, Suker disse, como citado pelo veículo espanhol MARCA: "A Espanha é a favorita, mas, como croata, eu quero vencer. Vocês têm um time incrível, um bom técnico e ambição. Espero que vocês relaxem, mas, sempre que as pessoas nos subestimam, nós crescemos."
Veterano armador inspira esperanças de zebra
O otimismo da Croácia ganhou força com a atuação histórica de Modric em Praga, onde ele se tornou o artilheiro mais velho da história de seu país, aos 41 anos, durante uma vitória por 2 a 1 sobre a Tchéquia. Apostando na influência duradoura do veterano meio-campista e na qualidade técnica do elenco, o ex-atacante da Croácia acrescentou: "Modric mostrou que ainda pode render. Temos uma qualidade incrível. Espero que haja gols porque não gosto de 0 a 0."
- Getty Images Sport
Sequência invicta enfrenta o teste mais duro
A Espanha chega a Sevilha embalada por uma eletrizante vitória por 3 a 2 sobre a Inglaterra em Wembley, que levou sua notável sequência de invencibilidade a 39 jogos. A Espanha pode ter vencido cada um dos seus últimos três confrontos contra a Croácia, mas os visitantes querem tirar os campeões europeus do topo do Grupo A3. Isso faz do duelo de terça-feira um teste defensivo crucial para os dois lados, com mais dois jogos da Liga das Nações ainda pela frente.
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