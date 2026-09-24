O meio-campista da Lazio Davide Frattesi celebrou seu 27º aniversário na concentração em Coverciano enquanto refletia sobre sua trajetória internacional antes da estreia de sexta-feira na Liga das Nações da UEFA contra a Bélgica, em Roma. Depois de fazer sua estreia pela seleção principal sob o comando de Roberto Mancini em 2022, o meio-campista recebeu com carinho o retorno do treinador ao banco da seleção nacional.

Frattesi defendeu Mancini das críticas públicas do passado, insistindo que o elenco segue totalmente ao lado de sua liderança tática.

O jogador nascido em Roma chega à janela internacional em fase arrasadora, depois de marcar três gols em suas três primeiras partidas pela Lazio.