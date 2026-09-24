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Davide Frattesi relembra o retorno de Roberto Mancini à Itália, a ligação com Gattuso e a decepção em Zenica
Frattesi renascido celebra o retorno de Roberto Mancini à seleção italiana
O meio-campista da Lazio Davide Frattesi celebrou seu 27º aniversário na concentração em Coverciano enquanto refletia sobre sua trajetória internacional antes da estreia de sexta-feira na Liga das Nações da UEFA contra a Bélgica, em Roma. Depois de fazer sua estreia pela seleção principal sob o comando de Roberto Mancini em 2022, o meio-campista recebeu com carinho o retorno do treinador ao banco da seleção nacional.
Frattesi defendeu Mancini das críticas públicas do passado, insistindo que o elenco segue totalmente ao lado de sua liderança tática.
O jogador nascido em Roma chega à janela internacional em fase arrasadora, depois de marcar três gols em suas três primeiras partidas pela Lazio.
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Ligação de Gattuso convenceu Frattesi a se transferir para a Lazio
Ao falar sobre sua saída no verão da Inter, Frattesi creditou ao técnico da Lazio, Gennaro Gattuso, o fato de tê-lo convencido pessoalmente a voltar ao clube de sua cidade natal. Depois de duas temporadas frustrantes sem ter minutos regulares como titular em San Siro, o meio-campista revelou que a abordagem direta de Gattuso reacendeu sua paixão de infância por jogar futebol.
Frattesi elogiou a gestão de grupo de Gattuso, traçando paralelos entre a intensidade e a mentalidade competitiva que ambos compartilham.
"Gattuso me ligou neste verão, e eu não hesitei em dizer sim porque o respeito tanto como técnico quanto como homem", disse Frattesi. "Sou parecido com ele e gosto de desafios tanto quanto ele. Imediatamente senti uma conexão com Rino."
Meio-campista revela que a frustração da Copa do Mundo em Zenica continua sendo uma ferida aberta
Apesar da forte relação entre eles na Lazio, Frattesi confessou que nem ele nem Gattuso jamais falam sobre a dolorosa eliminação da Itália nas eliminatórias para a Copa do Mundo contra a Bósnia, em Zenica. O meio-campista admitiu que a decepção persistente continua sendo uma ferida aberta para os dois e revelou que se recusou a assistir a uma única partida durante o torneio da Copa do Mundo.
Ele ressaltou que nem mesmo marcar dezenas de gols por clube e seleção apagará instantaneamente essa angústia pessoal.
"Gattuso e eu não voltamos a falar sobre aquela noite porque é uma ferida aberta, ainda está ali e sangrando para nós dois", acrescentou Frattesi. "Vai levar tempo para cicatrizar. Vim para a Lazio porque queria voltar e porque Rino me queria."
- AFP
Itália se prepara para a Bélgica de Van Bommel no Stadio Olimpico
A Itália volta suas atenções para o duelo de sexta-feira pela Liga das Nações contra a Bélgica, no Stadio Olimpico, onde Mark van Bommel comanda os visitantes. Frattesi pediu ao elenco foco total nos resultados imediatos, ao mesmo tempo em que integra jovens talentos emergentes ao time de Mancini.
Atuando em seu estádio, o meio-campista da Lazio quer dar sustentação ao meio-campo da Itália e iniciar o novo ciclo com três pontos.
A Itália mira uma atuação contundente em Roma.
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