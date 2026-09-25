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Frattesi Bologna LazioGetty Images
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Davide Frattesi: "Lazio foi uma escolha do coração. Na Inter, o segundo lugar ou o empate não são contemplados"

Campeonato Italiano
Lazio
D. Frattesi

Dos anos passados no campinho aos vividos na Inter até a volta para casa, à Lazio: Davide Frattesi é o protagonista do primeiro episódio da nova temporada de MySkills, o formato da DAZN em colaboração com a EA SPORTS FC 27 que chegou à sua quarta temporada.

O formato está novamente disponível com exclusividade na DAZN e leva os torcedores a uma viagem pelos segredos dos jogadores, contando os movimentos em campo, a visão e o papel que os distinguem tanto no gramado real quanto no virtual de FC 27.

  • Lazio, uma questão de coração

    "Desde que minha avó faleceu, sempre tive o desejo de voltar a estar naquilo que tinha sido casa por tantos anos. Sinto a Lazio muito como 'minha', e até o resultado mexe com o meu humor. Jogar pela Lazio é como defender algo da família: eu ia ao estádio com meu pai e ficávamos imaginando a possibilidade de chegar a jogar no time principal no Estádio Olímpico."

    • Publicidade

  • A relação com Gattuso

    "Já trabalhei com ele na seleção e sempre vi que ele tinha muita confiança em mim. Até porque no ano passado joguei pouco ou nada na Inter e ele, apesar disso, continuava me convocando para a seleção, porque via algo em mim. Pensei que ele poderia me ajudar a tirar algo a mais. Sinto uma ligação com a Lazio, mas também um sentimento de gratidão pelo treinador que confiou em mim."

  • OS ANOS NA INTER

    "Treinar com grandes campeões ajuda você a elevar o nível. Em termos de mentalidade, é uma das equipes mais acostumadas a vencer. Na Inter, segundo lugar ou empate não são contemplados. Há uma grande mentalidade que vai da alimentação aos cuidados antes e depois do treino."

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  • A convocação de Mancini

    “Eu tinha conversado com o técnico Mancini antes da transferência para a Lazio, e o conselho dele foi que eu fosse jogar, porque uma coisa é chegar à seleção com 90 minutos nas pernas e em forma; outra é chegar lá tendo feito 10 minutos por partida. Eu tento ajudar a equipe ao máximo e, se depois essas atuações me permitirem voltar à seleção, será muito bem-vindo.”

  • MODALIDADE THE GROUNDS

    "Preciso jogar com alguém por perto porque tenho que tirar sarro dele. Muitas vezes jogo com meu cunhado (Geolier, nota da redação) e na seleção da Itália. Esse modo é uma forma de voltar a ser criança, de quando você jogava no campinho embaixo de casa. Eu sempre ia com o meu pai. Ainda me lembro que ele não me deixava usar a direita e eu sempre ficava bravo, dizia: “não sei usar, não sei usar, não adianta”. Mas no fim, aos poucos, acabei aprendendo a usar também a esquerda.”

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