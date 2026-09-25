Dos anos passados no campinho aos vividos na Inter até a volta para casa, à Lazio: Davide Frattesi é o protagonista do primeiro episódio da nova temporada de MySkills, o formato da DAZN em colaboração com a EA SPORTS FC 27 que chegou à sua quarta temporada.

O formato está novamente disponível com exclusividade na DAZN e leva os torcedores a uma viagem pelos segredos dos jogadores, contando os movimentos em campo, a visão e o papel que os distinguem tanto no gramado real quanto no virtual de FC 27.