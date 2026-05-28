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Corinthians v Botafogo - Brasileirao 2025Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

Davide Ancelotti chega a um acordo para assumir o comando de um time da Ligue 1, em seu segundo cargo como técnico principal após ter sido assistente técnico do Real Madrid

D. Ancelotti
C. Ancelotti
Lille
Campeonato Francês
Brasil
Copa do Mundo

Davide Ancelotti chegou a um acordo definitivo para assumir o cargo de técnico do Lille, da Ligue 1, marcando sua segunda experiência como técnico principal. O ex-assistente técnico do Real Madrid sucederá oficialmente Bruno Genesio, que deixou o cargo no Stade Pierre-Mauroy no final de maio, após o término de seu contrato.

  • O Lille contrata Ancelotti

    O Lille fechou um acordo para nomear Davide como seu técnico principal após a saída de Genesio, segundo informa a RMC Sport. O técnico francês deixou o clube apesar de ter conduzido com sucesso o Les Dogues ao terceiro lugar na Ligue 1 e garantido a classificação automática para a Liga dos Campeões. Seu sucessor italiano, de 36 anos, chega com um histórico de experiência continental, retornando ao futebol europeu de clubes após uma passagem marcante na América do Sul.

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  • Brazil v France - International FriendlyGetty Images Sport

    A familiaridade facilita uma transição suave

    De acordo com uma reportagem do MARCA, o clube da região de Hauts-de-France concluiu totalmente as negociações com o técnico italiano, restando apenas o anúncio oficial do clube. Davide já é fluente em francês e conhece profundamente os meandros da divisão, tendo atuado anteriormente como preparador físico sob o comando de seu pai no Paris Saint-Germain entre 2012 e 2013. Essa profunda familiaridade linguística e cultural com o futebol francês faz dele o candidato ideal para liderar a ambiciosa nova era do clube.

  • A trajetória profissional em evolução de Davide

    A nomeação marca um marco significativo para Davide, que deixa para trás sua experiência anterior como técnico do Botafogo, mantendo-se totalmente comprometido com sua função atual como assistente técnico da Seleção Brasileira.

    Depois de atuar como braço direito de confiança em grandes clubes europeus, ele conquistou 15 vitórias, 10 empates e oito derrotas durante uma passagem de 33 partidas pelo time brasileiro antes de se juntar à comissão técnica da Seleção em março de 2026.

    No Lille, ele assume o comando do único clube a quebrar o monopólio do PSG no campeonato nacional desde 2018, quando conquistou de forma memorável o título da Ligue 1 em 2021.

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    O projeto da Liga dos Campeões está à espera

    Davide enfrenta um desafio de alto nível logo de cara, enquanto prepara o Lille para a próxima campanha na Liga dos Campeões 2026-27. Ele terá à sua disposição jogadores fundamentais do elenco, incluindo o promissor atacante Matias Fernandez-Pardo, que foi recentemente convocado para a seleção principal da Bélgica. O jovem técnico precisa lidar com uma janela de transferências de verão bastante competitiva para diminuir a diferença de qualidade em relação ao campeão PSG, com o objetivo de manter o ímpeto recente do Lille e desafiar o domínio do clube na liga nacional.

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