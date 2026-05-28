Davide Ancelotti chega a um acordo para assumir o comando de um time da Ligue 1, em seu segundo cargo como técnico principal após ter sido assistente do Real Madrid

A nomeação marca um marco significativo para Davide, que deixa para trás sua experiência anterior como técnico do Botafogo, mantendo-se totalmente comprometido com sua função atual como assistente técnico da Seleção Brasileira.

Depois de atuar como braço direito de confiança em grandes clubes europeus, ele conquistou 15 vitórias, 10 empates e oito derrotas durante uma passagem de 33 partidas pelo time brasileiro antes de se juntar à comissão técnica da Seleção em março de 2026.

No Lille, ele assume o comando do único clube a quebrar o monopólio do PSG no campeonato nacional desde 2018, quando conquistou de forma memorável o título da Ligue 1 em 2021.