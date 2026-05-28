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Davide Ancelotti chega a um acordo para assumir o comando de um time da Ligue 1, em seu segundo cargo como técnico principal após ter sido assistente do Real Madrid
O Lille contrata Ancelotti
O Lille fechou um acordo para nomear Davide como seu técnico principal após a saída de Genesio, segundo informa a RMC Sport. O técnico francês deixou o clube apesar de ter conduzido com sucesso o Les Dogues ao terceiro lugar na Ligue 1 e garantido a classificação automática para a Liga dos Campeões. Seu sucessor italiano, de 36 anos, chega com um histórico de experiência continental, retornando ao futebol europeu de clubes após uma passagem marcante na América do Sul.
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A familiaridade facilita uma transição suave
De acordo com uma reportagem do MARCA, o clube da região de Hauts-de-France concluiu totalmente as negociações com o técnico italiano, restando apenas o anúncio oficial do clube. Davide já é fluente em francês e conhece profundamente os meandros da divisão, tendo atuado anteriormente como preparador físico sob o comando de seu pai no Paris Saint-Germain entre 2012 e 2013. Essa profunda familiaridade linguística e cultural com o futebol francês faz dele o candidato ideal para liderar a ambiciosa nova era do clube.
A trajetória profissional em evolução de Davide
A nomeação marca um marco significativo para Davide, que deixa para trás sua experiência anterior como técnico do Botafogo, mantendo-se totalmente comprometido com sua função atual como assistente técnico da Seleção Brasileira.
Depois de atuar como braço direito de confiança em grandes clubes europeus, ele conquistou 15 vitórias, 10 empates e oito derrotas durante uma passagem de 33 partidas pelo time brasileiro antes de se juntar à comissão técnica da Seleção em março de 2026.
No Lille, ele assume o comando do único clube a quebrar o monopólio do PSG no campeonato nacional desde 2018, quando conquistou de forma memorável o título da Ligue 1 em 2021.
- AFP
O projeto da Liga dos Campeões está à espera
Davide enfrenta um desafio de alto nível logo de cara, enquanto prepara o Lille para a próxima campanha na Liga dos Campeões 2026-27. Ele terá à sua disposição jogadores fundamentais do elenco, incluindo o promissor atacante Matias Fernandez-Pardo, que foi recentemente convocado para a seleção principal da Bélgica. O jovem técnico precisa lidar com uma janela de transferências de verão bastante competitiva para diminuir a diferença de qualidade em relação ao campeão PSG, com o objetivo de manter o ímpeto recente do Lille e desafiar o domínio do clube na liga nacional.