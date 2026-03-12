J.LEAGUE
Traduzido por
David Villa faz retorno impressionante ao Atlético de Madrid, enquanto a Apollo Sports Capital conclui a aquisição
Uma lenda regressa ao Metropolitano
O ex-atacante, que continua sendo o maior artilheiro de todos os tempos da Espanha, foi nomeado consultor da nova diretoria do clube. Villa foi uma figura fundamental durante a histórica campanha de 2013-14, liderando o ataque da equipe de Diego Simeone que conquistou o título da La Liga e chegou à final da Liga dos Campeões. Seu retorno é visto como uma medida para preencher a lacuna entre os novos proprietários e a rica tradição do clube.
- AFP
Villa pronto para novas responsabilidades
Em declarações ao site oficial do clube após o anúncio, Villa expressou seu orgulho por regressar à equipe onde é considerado um ícone. “Estou muito feliz por poder regressar ao clube com novas responsabilidades, mas com o mesmo desejo de continuar ajudando a tornar o Atlético de Madrid ainda maior a cada temporada”, afirmou o ex-jogador do Barcelona e do New York City FC.
O jogador de 42 anos está ansioso para fazer parte da trajetória futura do clube sob a orientação da Apollo Sports Capital. Villa acrescentou: “O clube teve um crescimento significativo nos últimos anos e espero contribuir para que continuemos a alcançar o sucesso. Estou muito grato por terem pensado em mim para esta função.”
Continuidade e novos investimentos
Apesar da mudança na propriedade majoritária, o clube optou pela estabilidade em sua liderança executiva. Enrique Cerezo permanecerá em seu cargo como presidente, enquanto Miguel Angel Gil continua como diretor executivo. Cerezo foi rápido em elogiar o retorno do lendário atacante, dizendo: “Esta sempre foi sua casa, David. Estamos entusiasmados por você ter aceitado este desafio e estou convencido de que, com sua vasta experiência, você nos ajudará a tornar o Atlético de Madrid ainda mais forte”.
Miguel Angel Gil também compartilhou seu entusiasmo pela parceria com o grupo de investimentos americano, que também detém uma participação minoritária no Wrexham. “Estamos orgulhosos de dar as boas-vindas oficiais à Apollo Sports Capital ao Atlético de Madrid como um parceiro comprometido e de longo prazo, que irá construir sobre nosso grande legado dentro e fora de campo para nossos torcedores, nossos jogadores, treinadores e funcionários, e nossa comunidade”, observou Gil através do site da Apollo.
- AFP
Confirmado um grande impulso financeiro
A aquisição não se resume apenas ao pessoal; ela traz uma injeção financeira significativa. O acordo inclui um investimento de capital de até € 100 milhões (US$ 115 milhões), destinado especificamente ao time principal e à infraestrutura do clube. O Atleti confirmou que esses fundos serão direcionados para o projeto “Sport City”, atualmente em construção ao lado do Estádio Metropolitano.
Publicidade