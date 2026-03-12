David Villa faz retorno impressionante ao Atlético de Madrid, enquanto a Apollo Sports Capital conclui a aquisição

Em declarações ao site oficial do clube após o anúncio, Villa expressou seu orgulho por regressar à equipe onde é considerado um ícone. “Estou muito feliz por poder regressar ao clube com novas responsabilidades, mas com o mesmo desejo de continuar ajudando a tornar o Atlético de Madrid ainda maior a cada temporada”, afirmou o ex-jogador do Barcelona e do New York City FC.

O jogador de 42 anos está ansioso para fazer parte da trajetória futura do clube sob a orientação da Apollo Sports Capital. Villa acrescentou: “O clube teve um crescimento significativo nos últimos anos e espero contribuir para que continuemos a alcançar o sucesso. Estou muito grato por terem pensado em mim para esta função.”