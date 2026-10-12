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David Seaman x Jordan Pickford! James Trafford é comparado aos dois enquanto o goleiro de 40 milhões de libras enfrenta perguntas incômodas pela primeira vez em Leeds
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O Leeds fez de Trafford a contratação mais cara de sua história no verão de 2026.
O Leeds fez dele sua contratação mais elaborada ao fechar um acordo de alto valor com um rival da Premier League no verão de 2026. Formado nas renomadas categorias de base de Manchester, ele havia vivido uma segunda passagem esquecível pelo Etihad Stadium.
Com poucas oportunidades de jogar no City, já que o porte imponente de Gianluigi Donnarumma dificultava seu caminho, Trafford se abriu a um novo desafio e a um recomeço.
Em West Yorkshire, as portas se abriram para ele. Trafford era considerado uma peça importante no elenco da primeira divisão que Daniel Farke montava. O jogador, sempre confiante, adaptou-se rapidamente ao novo ambiente e somou mais convocações pela seleção inglesa. Mas surgiram algumas críticas após a derrota por 2 a 1 para o Arsenal, quando Trafford não conseguiu defender uma finalização relativamente fraca de Riccardo Calafiori e acabou espalmando a bola para o alto da própria rede.
Em que Trafford se parece com Seaman, ex-goleiro da Inglaterra
Questionado sobre sua avaliação de Trafford, Kilgallon, ex-jogador do Leeds United, que falou com exclusividade à GOAL em parceria com uma comparação independente de cassinos licenciados no Reino Unido, disse: “Ainda acho que ele é uma contratação de altíssimo nível. Acho que vai garantir muitos pontos ao Leeds United nesta temporada.
“Gosto dele. Acho que ele é uma figura. Todos os goleiros são um pouco estranhos, não são? Mas digo uma coisa: ele é uma figura. É confiante. Quando faz uma defesa, me lembra um pouco David Seaman. Seaman costumava fazer defesas espetaculares, mas fazia tudo parecer muito fácil. Acho que Trafford é muito parecido. Ele usa rabo de cavalo, então é quase a cara do Seaman!
“Mas, sim, o primeiro gol no campo do Arsenal foi decepcionante para ele. Tinha que ter defendido aquela bola sem dificuldade. Mas acho que ele tem personalidade para seguir em frente e não pensar muito nisso. E não acho que o Leeds United deva pensar nisso também.”
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Trafford tem traços de personalidade em comum com Pickford e Ramsdale?
Questionado se Trafford também poderia ser comparado a outros goleiros da Inglaterra, Pickford e Aaron Ramsdale, por precisar estar totalmente envolvido o tempo todo para manter a concentração, Kilgallon acrescentou: “Tenho acompanhado bastante o Leeds United. Talvez eu precise ver um pouco mais dele, mas a comparação faz sentido.
“Acho que ele deu algumas entrevistas e passou a impressão de ser um personagem que talvez precise de atenção constante, quem sabe de alguém à beira do campo, como o treinador de goleiros, para ajudá-lo a manter a concentração. Ele ainda é jovem para um goleiro, não é? Acho que ainda tem tempo, e isso virá.
“A concentração em campo é fundamental, especialmente na Premier League. E aquele erro contra o Arsenal não aconteceu por ele não ser um bom goleiro. Deve ter sido uma pequena falta de concentração. Entendo o que você quer dizer, mas acho que ele tem potencial para ser o goleiro titular da Inglaterra por muito, muito tempo.”
Ex-goleiro do Manchester City, Trafford ainda é relativamente inexperiente
É importante observar que, embora já tenha sido transferido por cifras altíssimas e defendido clubes de grande porte, Trafford tem apenas 24 anos e soma só 38 partidas na Premier League, 28 delas pelo Burnley, rebaixado em 2023-24.
Kilgallon acrescentou: “Você precisa dessa experiência. E agora ele está jogando no Leeds United. Elland Road não é um lugar fácil para jogar a cada duas semanas. Ele é jovem, não tem tanta experiência. E, quando jogava pelo Burnley, passava metade do tempo buscando a bola no fundo da rede, não é? Ele estava com problemas nas costas!
“Acho que ele vai melhorar ainda mais com mais jogos. Ele disputou menos de 50 partidas na Premier League, está batendo à porta da seleção inglesa e joga pelo Leeds United. Com tão poucos jogos, é sinal de que está fazendo algo certo.
“Ele está chamando a atenção, não está? E está fazendo algo certo nos treinos. Então, acho que ele tem um futuro enorme. Acho mesmo. Acho que pagaram £40 milhões por ele. Daqui a dois anos, acho que esse valor vai parecer uma pechincha. Acho que será uma ótima contratação.”
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Leeds espera brigar por vaga em competições europeias na temporada 2026-27
A derrota do Leeds no Emirates Stadium foi a primeira da equipe nesta temporada da Premier League. Com nove pontos em seis jogos, o clube segue na sétima posição da tabela.
Com Trafford entre as contratações acertadas, já se fala em uma campanha pela classificação para competições europeias em 2027. Se o último homem da defesa do Leeds continuar a amadurecer e evoluir conforme o planejado, deverá ter papel de destaque nessa busca.
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