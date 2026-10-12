O Leeds fez dele sua contratação mais elaborada ao fechar um acordo de alto valor com um rival da Premier League no verão de 2026. Formado nas renomadas categorias de base de Manchester, ele havia vivido uma segunda passagem esquecível pelo Etihad Stadium.

Com poucas oportunidades de jogar no City, já que o porte imponente de Gianluigi Donnarumma dificultava seu caminho, Trafford se abriu a um novo desafio e a um recomeço.

Em West Yorkshire, as portas se abriram para ele. Trafford era considerado uma peça importante no elenco da primeira divisão que Daniel Farke montava. O jogador, sempre confiante, adaptou-se rapidamente ao novo ambiente e somou mais convocações pela seleção inglesa. Mas surgiram algumas críticas após a derrota por 2 a 1 para o Arsenal, quando Trafford não conseguiu defender uma finalização relativamente fraca de Riccardo Calafiori e acabou espalmando a bola para o alto da própria rede.