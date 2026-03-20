David Raya revela o grande clube europeu para o qual quase foi contratado antes de assinar com o Arsenal

Raya revelou que poderia ter se transferido para o Bayern de Munique antes de concretizar sua transferência para o Arsenal, clube no qual se tornou um dos melhores goleiros do país. O Arsenal contratou Raya inicialmente por empréstimo para a temporada 2023/24, mas depois tornou a contratação definitiva em julho de 2024, em um negócio avaliado em 27 milhões de libras.

Agora, porém, o jogador da seleção espanhola revelou que teve a oportunidade de se transferir para a Bundesliga.

Segundo Fabrizio Romano, ele disse: “Eu estava muito, muito perto de me juntar a outro clube, mas, felizmente, isso não aconteceu e, no final, o Arsenal fez uma oferta e eu vim para cá. Qual clube? Era o Bayern de Munique.”