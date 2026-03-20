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David Raya revela o grande clube europeu para o qual quase foi contratado antes de assinar com o Arsenal
A revelação de Raya
Raya revelou que poderia ter se transferido para o Bayern de Munique antes de concretizar sua transferência para o Arsenal, clube no qual se tornou um dos melhores goleiros do país. O Arsenal contratou Raya inicialmente por empréstimo para a temporada 2023/24, mas depois tornou a contratação definitiva em julho de 2024, em um negócio avaliado em 27 milhões de libras.
Agora, porém, o jogador da seleção espanhola revelou que teve a oportunidade de se transferir para a Bundesliga.
Segundo Fabrizio Romano, ele disse: “Eu estava muito, muito perto de me juntar a outro clube, mas, felizmente, isso não aconteceu e, no final, o Arsenal fez uma oferta e eu vim para cá. Qual clube? Era o Bayern de Munique.”
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Um goleiro "absolutamente incrível"
O técnico Mikel Arteta já elogiou Raya efusivamente no passado e descreveu seu goleiro como “absolutamente incrível” após a vitória sobre o Bayer Leverkusen na Liga dos Campeões, no meio da semana.
Ele disse: “Em dois jogos, foi uma jogada ensaiada da última vez, e um cabeceio antes disso, e hoje ele fez uma defesa. Ele fez uma defesa incrível. É por isso que ele está aqui. Precisamos valorizar o goleiro que temos, porque ele é absolutamente incrível.”
A influência de Heinze
Raya, por sua vez, elogiou o técnico Gabriel Heinze, ex-zagueiro do Manchester United, por incutir um “espírito de luta” na defesa.
Ele acrescentou: “Ele é um cara, um técnico, que quer que a gente lute — com muita intensidade. Para ganhar jogos, é preciso defender muito bem, especialmente nesta liga. Esta é a liga mais difícil do mundo.
"É preciso ser muito, muito, muito sólido para conseguir vencer os jogos. Normalmente, os jogos são decididos por um gol. Portanto, é realmente muito importante manter essa qualidade em nós, em todos. Não apenas na linha defensiva, mas em cada jogador. Então, ele também merece muito crédito por isso."
Jamie Carragher elogiou Raya no início desta temporada, dizendo: “Olha, acho que ele é um goleiro brilhante. Esta é uma das melhores contratações que o Arsenal já fez. Ele é uma verdadeira melhoria em relação a Aaron Ramsdale. Para mim, na Premier League, a disputa pelo título de melhor goleiro está entre David Raya e Alisson. Ele é certamente um dos melhores goleiros do mundo e é por isso que mantém tantas partidas sem sofrer gols.”
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E agora?
O Arsenal está atualmente na liderança da tabela da Premier League, com nove pontos de vantagem sobre o Manchester City, tendo disputado uma partida a mais.
Antes de tudo, porém, os dois clubes disputarão a final da Carabao Cup neste fim de semana, e Arteta acredita que sua equipe é mais do que capaz de levantar o troféu.
Ele disse: “Estou realmente preparado e confiante de que vamos conseguir.
Quando se trata de momentos cruciais e da hora de disputar um troféu, conquistá-lo e levá-lo para casa, é aí que você precisa se destacar e fazer a diferença.
"É por isso que estamos todos muito animados, porque sabemos o que está em jogo, e agora se trata do próximo passo, do próximo jogo, e o fato de estarmos no final de março e participarmos de quatro competições diz muito sobre a equipe.
"É um dos momentos decisivos, porque no final o que importa é se você ganha o troféu ou não. Precisamos provar isso. Isso está claro. E isso tem que ser feito em campo."
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