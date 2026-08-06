Isso é motivo de surpresa e frustração, mas Stack, integrante do elenco dos “Invincibles” do Arsenal, falando em associação com oportunidades de cassino social, disse à GOAL, ao ser questionado se Raya se tornou a principal opção no gol do futebol inglês: “Acho que ele provavelmente é o goleiro mais azarado do mundo neste momento. Como é que ele não consegue jogar na Copa do Mundo é algo que eu não entendo.

“Mas, na minha opinião, as circunstâncias são infelizes para o Raya. Dá para argumentar que ele jogaria em qualquer outro time do mundo. Ele foi muito azarado com a lealdade demonstrada ao Simon. Acho que a forma dele pela Espanha justificou que ele permanecesse na equipe, independentemente do sucesso do Raya. Mas acho que ele vai se sentir injustiçado e um pouco frustrado com isso. Mas, compreensivelmente, quando você olha para a campanha da Espanha ao longo da Copa do Mundo, acho que provavelmente foi uma decisão justificável.

“Mas o Raya, na minha opinião, é com toda certeza o melhor goleiro da Premier League por uma série de razões. Acho que a prova está aí. Se você olhar o que ele fez na Premier League em termos de consistência, jogos sem sofrer gols, Luvas de Ouro, defesas decisivas para vencer partidas, atuações impecáveis do começo ao fim, a segurança que transmite.

“Ele é muito proativo como goleiro, parece farejar o perigo antes mesmo de ele aparecer. E acho que ele cresceu em caráter, personalidade e liderança desde que está no clube, e agora eu o classificaria como um dos nossos líderes.”