Getty
Traduzido por
David Raya, o “goleiro mais azarado do mundo”, mas recebe o rótulo de “melhor” da Premier League de integrante dos Invincibles do Arsenal
Da National League ao campeão da Copa do Mundo: a trajetória de Raya
O goleiro de 30 anos percorreu um longo caminho em um espaço de tempo relativamente curto. Ele esteve emprestado ao Southport, da National League, em 2014-15, antes de se destacar na League One pelo Blackburn e acabar chegando à elite com o Brentford em 2019.
Uma transferência para o Emirates Stadium em 2023, inicialmente por empréstimo, fez com que o espanhol disputasse a posição de titular com Aaron Ramsdale. Essa disputa foi vencida, e a vaga de camisa 1 no norte de Londres ficou assegurada.
Raya agora é campeão da Premier League e tem três Gloves de Ouro consecutivos no currículo, mas segue atrás de Unai Simon na hierarquia da Espanha. Ele não entrou em campo quando a Espanha conquistou a glória mundial em solo norte-americano neste verão.
- Getty
Raya é o melhor goleiro da Premier League?
Isso é motivo de surpresa e frustração, mas Stack, integrante do elenco dos “Invincibles” do Arsenal, falando em associação com oportunidades de cassino social, disse à GOAL, ao ser questionado se Raya se tornou a principal opção no gol do futebol inglês: “Acho que ele provavelmente é o goleiro mais azarado do mundo neste momento. Como é que ele não consegue jogar na Copa do Mundo é algo que eu não entendo.
“Mas, na minha opinião, as circunstâncias são infelizes para o Raya. Dá para argumentar que ele jogaria em qualquer outro time do mundo. Ele foi muito azarado com a lealdade demonstrada ao Simon. Acho que a forma dele pela Espanha justificou que ele permanecesse na equipe, independentemente do sucesso do Raya. Mas acho que ele vai se sentir injustiçado e um pouco frustrado com isso. Mas, compreensivelmente, quando você olha para a campanha da Espanha ao longo da Copa do Mundo, acho que provavelmente foi uma decisão justificável.
“Mas o Raya, na minha opinião, é com toda certeza o melhor goleiro da Premier League por uma série de razões. Acho que a prova está aí. Se você olhar o que ele fez na Premier League em termos de consistência, jogos sem sofrer gols, Luvas de Ouro, defesas decisivas para vencer partidas, atuações impecáveis do começo ao fim, a segurança que transmite.
“Ele é muito proativo como goleiro, parece farejar o perigo antes mesmo de ele aparecer. E acho que ele cresceu em caráter, personalidade e liderança desde que está no clube, e agora eu o classificaria como um dos nossos líderes.”
Arsenal considera o confiável Raya o melhor goleiro do mundo
Esse status está sendo reconhecido por aqueles que cercam Raya no Emirates, e seu valor para a causa coletiva não passa despercebido por ninguém no elenco do Arsenal. Kai Havertz é da opinião de que seu colega espanhol agora faz parte da elite mundial.
O atacante alemão disse: “Ele ainda é subestimado no mundo do futebol. Nas últimas duas temporadas, ele tem sido o melhor goleiro do mundo.”
O técnico do Arsenal, Arteta, também não demorou a exaltar sua confiável última linha de defesa, dizendo sobre um homem que permite que aqueles à sua frente prosperem: “Ele é extraordinário, magnífico e incrível. Não sei qual é o adjetivo, o certo. E, com isso, basta. Estamos muito felizes por tê-lo.”
- Getty
Jogos do Arsenal em 2026-27: Community Shield e estreia na Premier League
Impulsionado pela conquista da Copa do Mundo com a Espanha, apesar de não ter entrado em campo, Raya está se reapresentando ao Arsenal enquanto o clube conclui sua intensa programação de pré-temporada. A equipe ainda terá pela frente um confronto pela Supercopa da Inglaterra contra o Manchester City, em 16 de agosto, com mais um troféu em disputa.
Na sexta-feira seguinte, o campeão vigente dará início à nova campanha da Premier League ao receber o Coventry. Raya estará de volta ao gol até lá, já que se tornou um dos primeiros nomes da escalação em seu clube, mesmo que esse status não esteja se repetindo com a camisa de sua seleção.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.